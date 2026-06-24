В Швейцарии увеличиваются масштабы потребления кокаина

Анализ сточных вод и другие источники данных показывают: кокаина в Швейцарии, вероятно, употребляют даже больше, чем следует из официальных опросов. Keystone-SDA

Анализ сточных вод и другие источники данных показывают: кокаина в Швейцарии, вероятно, употребляют даже больше, чем следует из официальных опросов.

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В Швейцарии увеличиваются масштабы потребления кокаина. Особенно часто этот наркотик употребляют мужчины и молодые взрослые в возрасте от 18 до 34 лет. К такому выводу пришёл Швейцарский фонд изучения зависимостей и их профилактики Sucht SchweizВнешняя ссылка. После каннабиса кокаин остаётся в Швейцарии самым распространённым запрещённым веществом.

Согласно последним данным, содержащимся в докладе «Швейцарский опрос о состоянии здоровья населения» (Schweizerische GesundheitsbefragungВнешняя ссылка) от 2022 года, хотя бы один раз за предыдущие 12 месяцев кокаин употребляли около 1% жителей страны. Но официальные опросы, по-видимому, показывают только часть общей картины.

Другие источники данных, в том числе анализ сточных вод, указывают на то, что реальный масштаб потребления может быть намного больше. По оценке фонда Sucht Schweiz, кокаин уже вышел далеко за пределы узкой клубной или социально-маргинальной среды. Многие его потребители хорошо интегрированы в обычную жизнь: у них есть образование, работа и устойчивые социальные связи. Одни употребляют кокаин время от времени.

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Но есть и другая группа — люди, которые употребляют его регулярно или интенсивно. Именно они сталкиваются с повышенными рисками для здоровья, а также со сложностями в социальной жизни и на работе. Фонд Sucht Schweiz обращает внимание и на то, что кокаин употребляют не только по выходным, на вечеринках или по ночам в клубах, но и в будние дни.

То есть кокаин нередко используют не столько ради развлечения, сколько как «рабочий» стимулятор, с тем чтобы дольше сохранять бодрость, повысить работоспособность или чувствовать себя увереннее. Фонд Sucht Schweiz отмечает, что чаще всего кокаин в такой роли употребляют в гастрономии, строительной отрасли, а также в области искусства и в индустрии развлечений.

Рабочий стресс, длинные или нерегулярные смены, групповое давление и неуверенность, связанная с работой, — таковы причины, которые подталкивают людей прибегать к помощи «белого порошка». Как предупреждает Sucht Schweiz, переход от эпизодического употребления к проблемному обычно происходит постепенно. Потребители кокаина часто обращаются за помощью только тогда, когда последствия такого образа жизни уже становятся слишком серьёзными: появляются проблемы со здоровьем, в отношениях, в социальной жизни или на работе.

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