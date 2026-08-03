The Swiss voice in the world since 1935
Персональная лента

в систему, чтобы добавить темы в свою ленту.

Войти в систему сейчас
Закладки

в систему, чтобы добавлять статьи в закладки.

Войти в систему сейчас
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Швейцарская демократия
Информационные войны
Цифровая демократия
Глобальные выборы
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Демография

Где в Швейцарии живут люди с миллионными доходами

От Цуга до Швица: именно здесь сосредоточены налогоплательщики-миллионеры
Наибольшая концентрация состоятельных налогоплательщиков зафиксирована в кантонах Цуг (на фото) и Швиц. Keystone-SDA

В Швейцарии проживают 7 666 человек, задекларировавших налоговым органам годовой доход не менее одного миллиона франков. Этот порог примерно в 12 раз превышает медианную (не путать со средней) годовую зарплату наёмных работников в этой стране.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Речь идёт не о размере состояния, а именно о доходах за год. Газета Blick проанализировала данные Федерального налогового Ведомства Швейцарии (Eidgenössische Steuerverwaltung, ESTV) за 2022 год. Всего в Швейцарии насчитывалось 7 666 налогоплательщиков с годовым доходом свыше миллиона франков.

Они жили в разных регионах страны, причём в 239 из примерно 2 100 на тот момент общин страны было зарегистрировано как минимум по пять таких человек. Наибольшая концентрация таких налогоплательщиков зафиксирована в кантонах Цуг и Швиц. В Цуге доход не менее миллиона франков задекларировали 860 человек — 1,1% всех налогоплательщиков кантона. В Швице таких жителей насчитывалось 774, или 0,77%.

На уровне общин лидирует Воллерау (Wollerau) в кантоне Швиц. Годовой доход не менее миллиона франков там задекларировали 4,4% налогоплательщиков — 208 человек. Иными словами, к этой категории относится здесь почти каждый двадцатый местный налогоплательщик.

А также:

Показать больше
Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.

Показать больше

Миллионерам важнее здоровье, а не материальные блага

Этот контент был опубликован на Состоятельные частные лица переосмысливают на фоне затяжных геополитических и торговых конфликтов свои жизненные приоритеты.

Читать далее Миллионерам важнее здоровье, а не материальные блага

По абсолютному числу жителей с миллионными доходами Воллерау занимает пятое место. Впереди находятся Цюрих — 482 человека, Цуг — 431, Женева — 272, а также соседняя с Воллерау община Фрайенбах (Freienbach) — 251 человек. В Лугано проживают 100 таких налогоплательщиков, поэтому крупнейший город кантона Тичино в первую десятку не вошёл.

Среди регионов, особенно популярных у людей с высокими доходами, есть, конечно, всемирно известные туристические центры: регион Занен (Saanen) с курортом Гштаад, область Валь-де-Бань (Val de Bagnes) с деревней Вербье, города Санкт-Мориц, Энгельберг и Кран-Монтана. Однако в списке встречаются и менее известные общины.

Например, в Бальгахе (Balgach) в кантоне Санкт-Галлен проживают десять человек с годовыми доходами от миллиона франков, а в Тойфене (Teufen) в кантоне Аппенцелль-Внешний — пятнадцать таких человек. Журналисты газеты Blick считают эту географию ещё одним подтверждением того факта, что состоятельных налогоплательщиков особенно привлекают общины с низкими налогами.

Читайте также:

Показать больше
Недаром говорят: в Швейцарии мировой апокалипсис начнётся на три дня позже. Теперь это подтверждено цифрами.

Показать больше

Демография

Куда бежать, когда настанет конец света? В Швейцарию!

Этот контент был опубликован на Недаром говорят: в Швейцарии мировой апокалипсис начнётся на три дня позже. Теперь это подтверждено цифрами.

Читать далее Куда бежать, когда настанет конец света? В Швейцарию!
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR