Где в Швейцарии живут люди с миллионными доходами

Наибольшая концентрация состоятельных налогоплательщиков зафиксирована в кантонах Цуг (на фото) и Швиц. Keystone-SDA

В Швейцарии проживают 7 666 человек, задекларировавших налоговым органам годовой доход не менее одного миллиона франков. Этот порог примерно в 12 раз превышает медианную (не путать со средней) годовую зарплату наёмных работников в этой стране.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en From Zug to Schwyz: this is where the millionaires live in Switzerland Читать далее From Zug to Schwyz: this is where the millionaires live in Switzerland

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Речь идёт не о размере состояния, а именно о доходах за год. Газета Blick проанализировала данные Федерального налогового Ведомства Швейцарии (Eidgenössische Steuerverwaltung, ESTV) за 2022 год. Всего в Швейцарии насчитывалось 7 666 налогоплательщиков с годовым доходом свыше миллиона франков.

Они жили в разных регионах страны, причём в 239 из примерно 2 100 на тот момент общин страны было зарегистрировано как минимум по пять таких человек. Наибольшая концентрация таких налогоплательщиков зафиксирована в кантонах Цуг и Швиц. В Цуге доход не менее миллиона франков задекларировали 860 человек — 1,1% всех налогоплательщиков кантона. В Швице таких жителей насчитывалось 774, или 0,77%.

На уровне общин лидирует Воллерау (Wollerau) в кантоне Швиц. Годовой доход не менее миллиона франков там задекларировали 4,4% налогоплательщиков — 208 человек. Иными словами, к этой категории относится здесь почти каждый двадцатый местный налогоплательщик.

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По абсолютному числу жителей с миллионными доходами Воллерау занимает пятое место. Впереди находятся Цюрих — 482 человека, Цуг — 431, Женева — 272, а также соседняя с Воллерау община Фрайенбах (Freienbach) — 251 человек. В Лугано проживают 100 таких налогоплательщиков, поэтому крупнейший город кантона Тичино в первую десятку не вошёл.

Среди регионов, особенно популярных у людей с высокими доходами, есть, конечно, всемирно известные туристические центры: регион Занен (Saanen) с курортом Гштаад, область Валь-де-Бань (Val de Bagnes) с деревней Вербье, города Санкт-Мориц, Энгельберг и Кран-Монтана. Однако в списке встречаются и менее известные общины.

Например, в Бальгахе (Balgach) в кантоне Санкт-Галлен проживают десять человек с годовыми доходами от миллиона франков, а в Тойфене (Teufen) в кантоне Аппенцелль-Внешний — пятнадцать таких человек. Журналисты газеты Blick считают эту географию ещё одним подтверждением того факта, что состоятельных налогоплательщиков особенно привлекают общины с низкими налогами.

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