Три четверти швейцарцев используют ИИ в повседневной жизни
Инструменты на основе искусственного интеллекта в повседневной жизни используют более трёх четвертей взрослого населения Швейцарии (76%). По сравнению с прошлым 2025 годом, когда этот показатель составлял 62,4%, наблюдается, тем самым, заметный прогресс. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг онлайн-платформой сравнения цен и услуг Comparis.
Согласно этому опросу, особенно активно искусственным интеллектом пользуются молодые люди, люди с высшим образованием, респонденты с высокими доходами и жители франкоязычной Швейцарии. В возрастной группе от 18 до 35 лет доля пользователей ИИ составляет 90,1%, тогда как среди людей старше 55 лет — лишь 52,1%. Существенная разница видна и в зависимости от уровня образования: среди людей с более высоким уровнем образования такими инструментами пользуются 82,5%, среди людей с более низким — 69,4%.
Столь же заметен разрыв и между группами с высокими и низкими доходами. Опрос также показывает, что во франкоязычной Швейцарии ИИ-инструментами пользуются 81,6% респондентов, тогда как в немецкоязычных регионах страны только 74,1%. Чаще всего искусственный интеллект используют для поиска информации в интернете: 41,6% опрошенных применяют такие инструменты вместо обычных поисковых систем. ИИ широко используется и в повседневной работе — например, при написании текстов (31,4%) и при покупках в интернете (26,9%).
Переписка с чат-ботами тоже становится всё популярнее: 61,9% участников опроса назвали такой вариант общения «интересным». При этом к передаче в распоряжение ИИ личных данных респонденты относятся скептически, особенно когда речь идёт о сведениях, связанных со здоровьем. 55,5% участников опроса заявили, что никогда не стали бы доверять чат-боту свои психологические проблемы.
Ещё 52,5% считают, что сбор личных данных чат-ботом, выступающим в роли цифрового консультанта по вопросам здоровья, должен осуществляться в чётких границах. Репрезентативный опрос по заказу портала Comparis провёл в марте 2026 года институт изучения рынка Innofact. В нём приняли участие 1 035 человек из всех регионов Швейцарии.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
