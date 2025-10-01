The Swiss voice in the world since 1935
Демократия

Швейцария незаметно стала либеральнее в вопросе абортов

Швейцария стала страной с более либеральным регулированием абортов — сама того не заметив
Швейцария стала страной с более либеральным регулированием абортов — сама того не заметив. Keystone

Как Швейцария стала страной с более либеральным правовым режимом прерывания беременности — сама того не заметив

Этот контент был опубликован на
8 минут
Марк Лойтнэггер

В швейцарской системе здравоохранения грядут перемены, одобренные парламентом и поначалу практически незамеченные широкой общественностью. Начиная с 2027 года все расходы по прерыванию беременности будут покрываться за счёт обязательного медицинского страхования — решение такого масштаба было одобрено депутатами без серьёзных дискуссий и обсуждений.

Формально же всё началось с пакета мер с сухим бюрократическим названием «Второй пакет мер по ограничению бюджетных расходов» (Kostendämpfungspaket 2). Этот заголовок скорее обещал именно пакет мер по экономии расходов, и ничто, как говорится, не предвещало, что в нем будут содержаться новости, не очень хорошие для страховых компаний ОМС: теперь им придется увеличить свои расходы. А уж тот факт, что кроме расходов мы имеем дело с поворотом на 180 градусов в такой спорной теме, как финансирование абортов, трудно было даже себе представить. Никто на это не обратил внимания даже в курирующих парламентских комиссиях, которые предварительно составляли ценовую и тарифную «разблюдовку».

Не отдавая себе отчета…

В итоге весной парламент одобрил документ почти автоматически, не отдавая себе отчёта в масштабах этого решения, — случай редкий для швейцарской политической практики. Средства массовой информации и широкая публика также долгое время оставались в неведении — пока об этом не стало известно одной журналистке. Так в конце августа Швейцария узнала из статьи SonntagsZeitung, что расходы на легальные аборты в будущем будут полностью покрываться медицинской страховкой, предположительно с 2027 года. До сих пор страховые кассы брали на себя медицинские расходы, связанные с беременностью, только начиная с 13-й недели и только с учётом личного финансового участия застрахованной в рамках так называемой франшизы.

Внешний контент

Франшиза (Franchise) — это ключевой элемент швейцарской системы финансирования услуг в области здравоохранения: при заключении обязательной базовой страховки каждый житель выбирает её размер, от минимальных 300 франков до максимальных 2 00 франков в год. Это та сумма, которую пациент или пациентка обязаны оплатить сами, прежде чем страховая касса начинает покрывать их последующие расходы. Чем выше франшиза, тем ниже взносы, и наоборот. Но и после исчерпания франшизы страховая компания оплачивает только основную часть лечения, а за пациентом всё равно остаётся обязанность доплачивать 10% общей стоимости расходов (но не более 700 франков в год для взрослых) и ещё фиксированные 15 франков за каждый день пребывания в стационаре. Таким образом, даже при базовом страховании значительная часть расходов все равно ложилась на пациентку.

Теперь же освобождение от этих вычетов должно действовать уже с самого начала беременности. А это означает, что в новый порядок включаются и аборты. Реформа имеет прежде всего огромное социально-политическое значение. Молодые женщины с низким доходом часто выбирают модели страховки с высокой франшизой и, соответственно, с низкими ежемесячными страховыми взносами в кассы ОМС. А это, случись что, ведёт к серьёзным личным расходам, особенно при необходимости хирургического вмешательства: в Швейцарии аборт стоит сравнительно дорого — от 500 до 3000 франков.

Дискуссии о сроках

Для женщин с низким доходом высокая стоимость аборта сама по себе становилась серьёзной проблемой. У многих просто не хватало средств, чтобы оплатить эту процедуру. Представители левых сил подчёркивают теперь символическое значение произошедших изменений. Сопредседательница Социал-демократической партии (Sozialdemokratische Partei, SP) Маттеа Майер (Mattea Meyer) назвала это решение парламента «важной феминистской вехой». Правда, её слова прозвучали уже постфактум и выглядели неубедительно, ведь парламент, включая и её саму, одобрил реформу фактически вслепую.

В консервативных кругах реакция была ожидаемо негативной. Евангелический христианин и депутат Национального совета от Федерально-демократического союза (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU) Андреас Гафнер (Andreas Gafner) указал в интервью SonntagsZeitung: «Когда я узнал о бесплатных абортах, было уже слишком поздно, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение в парламенте». А в газете Bote der Urschweiz один из читателей написал, что не понимает, «почему каждый плательщик страховых взносов должен финансировать эти ужасы».

Даже среди либералов звучали недоумённые голоса — в комментариях возмущались прежде всего тем, что расходы на аборты будут покрываться и для женщин с высоким доходом, допустивших, по мнению критиков, «безответственное поведение». Тем не менее сама партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) в парламенте не стала вмешиваться. Напротив, председатель женской организации FDP и депутат Национального совета, детский врач Беттина Бальмер (Bettina Balmer), заявила в интервью газете SonntagsZeitung: «Если мы поддерживаем так называемое правило о сроках прерывания беременности, то мы должны включить в систему охраны материнства также и и операции по прерыванию беременности — при этом без каких-либо уголовных последствий».

Внешний контент

Установленный в Швейцарии предельный срок аборта в 12 недель выглядит сравнительно строгой нормой. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркского Центра репродуктивных прав (Center for Reproductive Rights), который регулярно публикует глобальный обзор законодательства в этой сфере. Так, во Франции и Испании аборты разрешены до 14-й недели, в Дании и Швеции — до 18-й, в Новой Зеландии даже до 20-й. В Канаде федеральное законодательство вовсе не устанавливает никаких сроков, хотя на практике существуют ограничения: как правило, клиники проводят прерывания беременности на поздних сроках только при наличии особых медицинских показаний.

Строгие нормы

В странах, где аборты рассматриваются как важная часть системы охраны репродуктивного здоровья и полностью финансируются базовой медицинской страховкой, расходы на эту процедуру покрываются в полном объёме. Так устроено, например, во Франции, Дании и Канаде. В Германии и Австрии, напротив, женщины должны оплачивать аборты сами, за исключением случаев, когда они имеют право на льготы, предусмотренные для малообеспеченных слоев общества. В международном сравнении Швейцария входит в число стран с наименьшим количеством абортов. В крупном исследованииВнешняя ссылка с данными за 2015–2019 годы она заняла одно из первых мест вместе с Сингапуром — в среднем 5 абортов на 1000 женщин в год. Такой низкий показатель объясняется обязательными уроками полового воспитания в школах, высокой покупательной способностью в стране и хорошей доступностью средств контрацепции.

По актуальным данным Федерального ведомства статистики (Bundesamt für Statistik, BFS), в последние годы уровень абортов оставался в Швейцарии относительно стабильным, особенно же низким он является среди девушек в возрасте 15–19 лет. Для справки: прерывание беременности в Швейцарии разрешено до 12-й недели при условии обязательной консультации со специалистом. Так называемое «правило о сроках прерывания беременности» (Fristenregelung / Interruption de grossesse) действует с 2002 года. До этого аборт был легален только при наличии особых медицинских показаний — например, в случае тяжёлых пороков развития плода или угрозы для здоровья матери. Однако начиная с 1970-х годов суды стали учитывать и психологические факторы в качестве возможного риска для здоровья, что постепенно подготовило почву для более либеральной практики и общей декриминализации абортов.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

