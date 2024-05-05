Народный сход в Гларусе: велодорожки и социальная помощь

Сегодня в Гларусе прошел законодательный народный сход (Landsgemeinde). Каждый год голосовательные бюллетени имеют в Гларусе другой цвет: в этом году – зелёный. Фото: 5 мая 2024 года. KEYSTONE

Сегодня в Гларусе прошел законодательный народный сход (Landsgemeinde), на повестке дня стояли семь пунктов, среди них развитие сети велосипедных трасс и кредит на расширение кампуса местного среднего специального учебного заведения сферы профтехобразования.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Сегодня граждане кантона Гларус провели свой народный законодательный сход, который является древнейшей в Европе формой непосредственного народоправства. В повестку дня, как сообщает радио SRFВнешняя ссылка, было включено семь пунктов, что значительно меньше, чем в иные прежние годы.

Среди пунктов повестки дня: вопрос о справедливом порядке распределения среди арендаторов муниципальных земельных угодий (в итоге это был единственный пункт, отвергнутый народом на сходе), развитие сети велосипедных трасс и предложение о выделении кредита в 35 млн на расширение кампуса местного среднего специального учебного заведения сферы профтехобразования, колледжа Berufsfachschule ZiegelbrückeВнешняя ссылка.

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Новый кантональный закон о велосипедных дорожках должен будет четко регламентировать, кто отвечает за их планирование, строительство и эксплуатацию. Соответственно должен был быть в кадровом смысле укреплен региональный Специализированный центр по велодорожкам (Fachstelle Veloweg).

Народный законодательный сход является древнейшей в Европе формой непосредственного народоправства, сохранившейся только в Швейцарии. KEYSTONE

Кроме того, необходимо было внести изменения в закон о порядке предоставления общественной социальной помощи: в будущем три разных отделения местного собеса должны будут быть сведены в единый центр социальной поддержки малоимущих слоев общества.

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Среди почетных гостей, приглашенных правительством кантона Гларус, были федеральный советник (министр) Беат Янс, федеральный судья и уроженец Гларуса Ив Рюеди (Yves Rüedi) и всё правительство Княжества Лихтенштейн. Почетными гостями Ландрата Гларуса (кантонального парламента) были члены кантонального правительства кантона Обвальден.

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В своей вступительной речи ландаманн (глава правительства кантона) Беньямин Мюлеманн (Benjamin Mühlemann) подчеркнул, что будущее может быть сформировано только через диалог и компромисс, а народный сход есть лучший пример такой политической культуры.

Он высказался также за сотрудничество с Европой и за увеличение расходов на армию. В этом году на свою должность он не переизбирается, будучи депутатом Совета кантонов (малая палата федерального парламента) от «Партии Либералов» (FDP). Новым главой правительства был избран Каспар Беккер («Партия Центра» / Die Mitte).