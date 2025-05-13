Общество Швейцарии расколото сильнее, чем кажется

Более одной пятой части респондентов вообще в течение предыдущего месяца не дискутировали с теми, кто думает иначе. При этом жители Швейцарии расколоты не только по фактическим вопросам. Раскол также носит эмоциональный характер. Keystone / Urs Flueeler

В Швейцарии широко распространена антипатия к маргинальным общественным группам: к такому выводу пришло новое исследование степени поляризации общества Конфедерации, которое, правда, использует иную методику подсчета.

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Судя по результатам исследования (PolarisierungsstudieВнешняя ссылка), доверие людей к швейцарским институтам и структурам общества и власти находится на низком уровне, степень эмоциональной поляризации в стране высока, и это при том, что еще совсем недавно такие же исследования приходили к куда более позитивным итогам. Организовали это исследования общественная организация Pro FuturisВнешняя ссылка и Фонд МеркатораВнешняя ссылка.

Ассоциация Pro Futuris, основанная в 2022 году, занимается развитием демократии и укреплением форм гражданского участия в политике Швейцарии. Она действует в качестве «лаборатории демократии», созданной по инициативе Швейцарского благотворительного общества (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG). Фонд Меркатора Швейцария (Stiftung Mercator Schweiz) — частный швейцарский фонд, который поддерживает проекты в области образования, устойчивого развития, цифрового общества и демократического участия в политике. Он был основан в 2010 году в качестве независимого отделения немецкого Фонда Mercator, но действует исключительно в Швейцарии.

«Испытывают личную неприязнь»

Указанное исследование отталкивалось от итогов опроса, ранее проведенного Бернским университетом. По мнению 70 % опрошенных, степень социальной сплоченности в Швейцарии за последние годы заметно снизилась, но в то же время готовность к диалогу с теми, кто придерживается иных точек зрения, в обществе все еще распространена якобы достаточно широко. Но как показало исследование Polarisierungsstudie, реальность выглядит иначе. Более одной пятой части респондентов вообще в течение предыдущего месяца не дискутировали с теми, кто думает иначе.

При этом жители Швейцарии расколоты не только по фактическим вопросам. Раскол также носит эмоциональный характер, сторонники одних политических партий испытывают симпатию к единомышленникам и антипатию к тем, кто думает иначе и голосует за другие партии. Сильнее всего это заметно среди сторонников правоконсервативной SVP и в среде сторонников левых социалистов (SP).

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Умеренные партии и их сторонники, как правило, демонстрируют низкий уровень антипатии, при этом в этой среде наибольшую степень антипатии (по отношению сторонникам SVP) демонстрируют те, кто поддерживает партию «Зеленых либералов» (GLP). В указанном исследовании респондентов также опрашивали об их чувствах по отношению к разным политическим и социальным группам. Климатических активистов ценят только сторонники «Зелёных» (GPS), в то время как политические правые испытывают к ним откровенную неприязнь. Столь же ярко выражено неприятие по отношению к противникам санитарных антипандемических мер. Сильную неприязнь вызывают в обществе просители убежища и самый богатый один процент населения Швейцарии.

Степень поляризации стабильна

А между тем исследование, проведенное Базельским университетом в 2024 году на основе опроса, проведенного медиахолдингом SRG, показало, что степень эмоциональной поляризации в Швейцарии практически за последние 20 лет никак не изменилась. Как же оба этих исследования сочетаются друг с другом? Новое «исследование степени общественной поляризации» (Polarisierungsstudie) этим выводам не противоречит. Это подтвердил Иво Шеррер (Ivo Scherrer) из фонда Pro Futuris, отвечая на запрос SWI swissinfo.ch. Цель исследования была — детально рассмотреть структуру эмоциональной поляризации в современной Швейцарии.

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«Доверие к общественным политическим структурам и институтам, включая правительство, имеет решающее значение для сохранения социальной сплоченности общества. В то время как сфера науки, судебная система и полиция все еще пользуются в народе высоким уровнем доверия, политические партии, парламент, Федеральный совет и, в частности, средства массовой информации выглядят в глазах людей значительно хуже». Об этом в пресс-релизе, посвященном выходу исследования, пишут его авторы.

А его выводы порой просто поражают. «Только 34,2% населения „сильно“ или „очень сильно“ доверяют парламенту. Показатель доверия к правительству, Федеральному совету составляет 42,5 %, а это значительно более низкий показатель, нежели показатель, которого Швейцария достигла в последнем исследовании, проведенном по линии ОЭСР. Согласно ему высокий или умеренно высокий уровень доверия к правительству имеют 61,9 % населения Швейцарии. Это самое высокая цифра среди всех сравниваемых в этом исследовании стран. В то же время в Швейцарии оказалась и самая маленькая доля „недоверчивых“ людей (23,6 %)».

Иная методология

Новое «исследование степени общественной поляризации в Швейцарии» корректирует и этот показатель, пусть и незначительно: «мало» доверяют или «совсем» не доверяют правительству только 23,1% опрошенных. Такие значения могут быть связаны с иной методологией: авторы указанного нового исследования классифицируют «средний уровень доверия» в качестве «нейтральной» позиции, а не как «умеренное доверие». И именно такая методика и приводит авторов исследования к выводу о том, например, что СМИ в стране доверяют только 16,6% опрошенных. Но если добавить к ним 35,3 %, имеющих «средний уровень доверия к СМИ», то это все равно получится большинство, пусть и минимальное.

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В ежегодном исследовании Высшей технической школы Цюриха (ВТШ / ETH) «Безопасность» (Sicherheit), которое также измеряет степень доверия людей к общественным и политическим структурам и институтам страны, СМИ также регулярно показывают относительно низкие результаты доверия. По словам Иво Шеррера, новое «исследование степени поляризации общества» не приходит к каким-то принципиально иным результатам, нежели исследование ВТШ / ETH.

«Но мы при составлении нашего исследования были заинтересованы не столько в том, чтобы найти некое среднее значение, сколько в том, чтобы сосредоточиться на тех группах, которые вообще не испытывают никакого доверия ни к чему. Такие общественные институты, как Федеральный совет, парламент и судебная система, вполне могут пережить факт доверия к ним на уровне лишь чуть выше среднего. Иначе обстоит дело с увеличением числа тех, кто не испытывает никакого доверия вообще ни к кому. Взаимодействовать с этими людьми становится очень сложно», — говорит Иво Шеррер.

Он ссылается на исследование, проведенное недавно Цюрихской Высшей школой прикладных наук (ZHAW). Согласно этому исследованию, доля людей, в корне отвергающих легитимность государства, так называемых «антигосударственников» или Staatsverweigerer, в период с 2018 по 2024 год увеличилась в Швейцарии с 1,3 до 3,3 %.

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