Парламент Аргау ужесточает правила натурализации

В кантоне Аргау (Aargau) критерии получения прав гражданства снова заметно ужесточат.

В кантоне Аргау (Aargau) критерии получения прав гражданства снова заметно ужесточат. Такое решение по итогам рассмотрения кантонального закона о натурализации приняло бюргерское большинство парламента. Левые фракции, а по отдельным пунктам и кантональное правительство, оказались в меньшинстве.

Большой совет (Grosser Rat), парламент кантона Аргау, одобрил новую редакцию натурализационного законодательства после многочасовых дебатов (первое чтение) 85 голосами против 47. За поправки выступили Швейцарская народная партия (SVP), партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) и партия «Центр» (Die Mitte). Против голосовали Социал-демократическая партия (SP), «Зелёные» (Grüne), Зелёно-либеральная партия (GLP) и Евангелическая народная партия (EVP). Теперь парламент рассмотрит закон во втором чтении. Не исключено, что затем его вынесут на референдум.

Парламент в целом решил повысить барьеры на пути желающих получить красный паспорт. В будущем заявители должны будут проживать не менее пяти лет подряд в одной и той же общине, прежде чем смогут подать заявление о предоставлении им прав гражданства. Сейчас этот срок составляет три года. Большой совет принял это решение 82 голосами против 52. Критики назвали новое требование «искусственным препятствием». Правительство кантона выступало против увеличения этого срока, назвав данное требование «бессмысленным».

В кантоне Аргау решение о предоставлении кантонального гражданства по-прежнему будет принимать Большой совет. Парламент подтвердил это 84 голосами против 47 и отказался менять кантональную конституцию. Сторонники нынешней модели заявляли, что натурализация не должна быть чисто административной процедурой. Меньшинство предлагало передать эти полномочия кантональному Департаменту (министерству) экономики и внутренних дел (Departement Volkswirtschaft und Inneres). Правительство кантона сначала поддерживало такой перенос полномочий, но затем признало, что в Аргау для этого нет политического большинства.

Строже федеральных норм

Иностранцы, которые хотят получить здесь швейцарский паспорт, должны будут владеть немецким языком лучше, чем того требуют федеральные нормы. Для устной речи потребуется уровень не ниже B2, для письменной — не ниже B1 по общеевропейской шкале языковых компетенций. Уровень B2 в устной речи означает, что человек может участвовать в обсуждениях на знакомые и профессиональные темы. Письменный уровень B1 соответствует среднему уровню владения языком.

Что касается соблюдения общественного порядка, то в Аргау сохраняются прежние строгие правила. У заявителей не должно быть записей в реестре судимостей. Кроме того, человек, желающий натурализоваться, не должен получать социальную помощь в течение последних десяти лет. Если он её получал, то он обязан полностью вернуть эти средства в общественный бюджет. По этому пункту норма кантона значительно строже федеральных норм, где учитывается срок в три года. Также у заявителя не должно быть записей в реестре долговых взысканий (Betreibungsregister).

В год у примерно пятидесяти натурализованных швейцарцев паспорт забирают обратно. Keystone

Ко второму чтению правительство кантона должно будет проверить целесообразность ещё нескольких предложений. Среди них и вопрос о том, смогут ли общины задавать заявителям дополнительные вопросы по основам государственного устройства, несмотря на наличие свидетельства об успешной сдаче кантонального «теста на натурализацию». Член правительства кантона Дитер Эгли (Dieter Egli) напомнил, что федеральные требования обязательны для кантонов.

Позиции фракций в парламенте уже определились. Партия «Центр» подчеркнула, что право на гражданство не является правом человека. Швейцарская народная партия (SVP) заявила, что тот, кто хочет получить паспорт, должен иметь «безупречную репутацию». Партия «Либералы» утверждала, что общинам снова и снова приходится давать права гражданства людям, не выполняющим всеü требованиq; она также критиковала сложившуюся судебную практику.

Не акт произвола

Социал-демократы заявили, что в рамках процедуры натурализации должны быть гарантированы правовая определённость и соразмерность. Кантональные правила, по их словам, обязаны соответствовать федеральным требованиям. Натурализация — это «не акт государственного произвола». Зелёно-либеральная партия подчеркнула, что неправильно постоянно повышать барьеры на пути к получению гражданства. По мнению «Зелёных», натурализация — не милость со стороны государства, а административная процедура. Евангелическая народная партия в основном выступила против ужесточений.

Руководитель Департамента (министерства) юстиции кантона Дитер Эгли, представитель Социал-демократической партии, заявил, что нельзя вводить автоматические основания для отказа. Иначе, по его словам, жалоб и решений кантонального административного суда не в пользу властей станет ещё больше. «Утверждение, что нынешние положения кантонального закона о натурализации мягкие, — это абсурд», — подчеркнул Дитер Эгли.

Показать больше Подростковое озорство не повод отказать в натурализации Этот контент был опубликован на Гражданка Эритреи выиграла дело в Административном суде кантона Аргау. Суд удовлетворил её жалобу на отказ в предоставлении гражданства. Читать далее Подростковое озорство не повод отказать в натурализации

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

