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Демократия

Правые силы в Швейцарии находятся на подъёме

Год спустя после парламентских выборов года правые (SVP) набирают силу и почти дошли до отметки в 30% голосов.
Год спустя после парламентских выборов года правые (SVP) набирают силу и почти дошли до отметки в 30% голосов. Keystone / Martial Trezzini

Год спустя после парламентских выборов года правые (SVP) набирают силу и почти дошли до отметки в 30% голосов.

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Вивьен Штадельман (Viviane Stadelmann), телеканал SRF / портал SWI

Год спустя после парламентских выборов осени 2023 года правые (Швейцарская народная партия / SVP) набирают силу и почти дошли до магической отметки в 30% голосов избирателей. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного социометрическим центром Sotomo. Самым популярным министром является Альберт Рёшти (курирует энергетику, транспорт, СМИ).

Согласно актуальному опросу НИИ изучения общественного мнения Sotomo год спустя после выборов в парламент Швейцарская народная партия (SVP) остается единственной партией, способной похвастаться приращением электорального базиса. Она за год набрала 2% и имеет теперь 29,9% голосов избирателей. Ни одна другая партия не потеряла какого-то значительного количества голосов, но в целом партии левоцентристского спектра теряют поддержку народа.

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Больше всего теряют «Зеленые либералы» (GPL, всего 6,6% избирателей, минус 1 процентный пункт). Социалисты (SP, 17,8%) и «Зелёные» (GPS, 9,5%) теряют по 0,5%, партии «Либералы» (FDP, 14,3%) и «Центр» (Mitte, 14,1% голосов) остаются при своих на практически одном и том же уровне. Интересно, что за прошедший год «лево-зелёные» партии добились ряда успехов на ниве прямой демократии, но на результатах данного опроса это никак не отразилось. «Консервативные вопросы сильнее способствуют сдвигу вправо, даже несмотря на то, что „лево-зелёные“ партии победили по итогам ряда референдумов». Такого мнения придерживается в интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкаполитолог Михаэль Херманн (Michael Hermann).

По его словам, дрейф вправо в Швейцарии соответствует общеевропейской тенденции. Если посмотреть на рейтинг популярности министров Федерального совета (кабмин Швейцарии), то окажется, что на первой позиции расположился министр от SVP Альберт Рёшти. При этом надо учитывать, что этот рейтинг составлялся еще до референдума 24 ноября 2024 года, на котором его планы по расширению шести узких мест сети швейцарских автобанов был провален народом. Министр финансов страны Карин Келлер-Сутер заняла второе место, на третьем находится Виола Амхерд (глава Минобороны).

Что больше всего раздражает швейцарцев?

Примерно 62% избирателей раздражают чрезмерные зарплаты и бонусы топ-менеджеров. Этот фактор раздражает 72% женщин, но только 53% мужчин. Примерно такое же количество опрошенных (61%) раздражены дискуссиями относительно «гендерно-инклюзивного языка» (в Швейцарии активно продавливают «редакторок» и «режиссёрок») и в целом так называемый «вокизм» (леволиберальный радикально-«прогрессивный» дискурс). Примерно 59% опрошенных раздражены «политической коррупцией», «злоупотребления в сфере предоставления убежища» раздражает 48% респондентов, а вот такой ранее раздражающий вопрос, как «климатический активизм», заметно потерял свою значимость.

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