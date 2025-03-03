Что можно сделать против языка ненависти в интернете?
Язык ненависти угрожает обществу и демократии. Социальные сети Facebook и Instagram заявили, что отныне они предоставят пользователям большую свободу высказываний, а потому роль волонтеров, противостоящих языку ненависти, станет еще важнее.
Анн-Селин Маше (Anne-Céline Mascher), директор женевского феминистского фонда Fondation pour l’égalité de genre, обеспокоена, например тем, какое воздействие это решение окажет на женщин. Она говорит, что женщин с детства приучают быть сдержанными и не находиться в первых рядах дискуссий, а в интернете этот эффект только усиливается. Женщины-политики и журналисты становятся мишенью сетевых атак, и это вынуждает многих из них уходить из публичного пространства и социальных сетей.
«Мы должны объяснить им, что против языка ненависти можно и нужно принимать эффективные меры», — говорит Анн-Селин Маше. Что такое язык ненавистиВнешняя ссылка? Этим термином многие ученые и эксперты описывают оскорбления и унижение человека из-за его социальной принадлежности, имеющие место в социальных сетях.
Как показало исследование, проведенное социологическим НИИ Sotomo из Цюриха в 2022 году, 86% жителей Швейцарии считают цифровое вербальное насилие распространенной и серьезной проблемой (PDFВнешняя ссылка). В 2023 году ЮНЕСКО выяснила, что 67% людей сталкиваются с языком ненависти в интернете, а чаще всего от него страдают квир-персоны, этнические меньшинства, мигранты и женщины. Совет Европы считаетВнешняя ссылка язык ненависти угрозой демократическому обществу, поскольку он может провоцировать физическое насилие и конфликты.
Проекты по борьбе с языком ненависти
Фонд Fondation pour l’égalité de genreВнешняя ссылка разработал стратегию противодействия языку ненависти в интернете. В этом ему помог швейцарский проект Stop Hate Speech,Внешняя ссылка в рамках которого волонтеры реагируют на язык ненависти, фиксируют и документируют случаи вербальной агрессии в цифровом пространстве. Напомним, что в январе 2025 года Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что в текущем году платформы Facebook и Instagram отдадут приоритет свободе слова, ослабив режим модерации контента.
Теперь вместо профессиональных модераторов потенциально вредоносный контент будут отслеживать добровольцы. Это вызвало у многих опасения, что интернет станет еще более токсичной средой. По данным проекта Stop Hate Speech, 65% всех ненавистнических комментариев исходят от 1% аккаунтов. Этот парадокс, тем не менее, вселяет надежду на то, что относительно небольшое число активистов сможет оказать значительное влияние на ситуацию с языком ненависти и вражды в сетях.
Роль социальных сетей и крупных платформ
Владельцы ведущих цифровых платформ тоже играют свою, и немалую, роль. Илон Маск (Elon Musk), например, владелец X/Twitter, публично поддерживает премьера Индии Нарендру Моди (Narendra Modi), часто и многими обвиняемого в антимусульманской риторике. В таких условиях модерация может стать инструментом репрессий. Некоторые проявления языка ненависти уже попадают под действие уголовного права. Таковы, например, клевета или разжигание вражды. В странах ЕС действует Закон о цифровых услугахВнешняя ссылка, регулирующий порядок модерации контента в социальных сетях.
Однако, как показывают исследования, проведенные в том числе в Высшей технической школе Цюриха (ETHZ), избыточная и навязчивая модерация контента способна подавлять необходимую свободу слова и даже иметь обратный эффект, провоцируя и усиливая язык ненависти. Например, принцип «онлайн нелегально всё, что нелегально оффлайн» при его буквальном толковании может обернуться против, в числе, ЛГБТ-сообщества, там, где, как в России, действуют формальные законы, запрещающие «пропаганду гомосексуализма».
Исследование ETHZ от 2021 года также показало, что самым эффективным методом противодействия языку ненависти может стать эмпатияВнешняя ссылка. Как выяснили ученые и эксперты, реагировать на хамство хамством нельзя, юмор и мемы уже не работают, а вот что может сработать, так это напоминание о том, что комментарий увидят все. Апелляция к эмоциям («Подумайте, как этот комментарий воспринимают другие и что они о вас подумают») может снизить количество враждебных постов и комментариев.
Современные подходы к борьбе с языком ненависти
Интересно, что сейчас метод «ударим по ненависти эмпатией» используют даже противники жесткой модерации контента, такие как Институт Future of Free Speech в Университете Вандербильда (Vanderbilt University). Там полагают, что жесткие запреты в сетях могут навредить диссидентам в Сирии и Афганистане. Но вернемся в Швейцарию.
В русскоязычном сегменте интернета этот метод тоже может сработать, но его эффективность будет зависеть от контекста. Он может быть эффективен в среде пользователей, для которых важно мнение окружающих, например, если они ведут публичную деятельность.
Этот метод вряд ли сработает в агрессивных группах и анонимных чатах, где всё строится на провокации. Тем, кто осознанно распространяет язык ненависти и действует целенаправленно, вообще всё равно.
Для противодействия токсичности в интернете можно применить метод «социального зеркала», предложенный Чарльзом Кули (Charles Horton Cooley, 1864–1929), американским социологом и социальным психологом из Мичиганского университета.
Применительно к соцсетям этот метод мог бы выражаться в ссылках на конкретные примеры последствий языка ненависти (увольнения, судебные дела, общественное порицание).
Сработать может напоминание: подумайте, а если бы так говорили о вас или ваших близких? Можно использовать авторитетные мнения, цитаты известных людей, ссылки на исследования.
Там проект Stop Hate Speech уже сотрудничает с крупными швейцарскими СМИ, анализируя онлайн-комментарии на их сайтах и в соцсетях. Однажды, например, с его помощью был обнаружен аккаунт, который за месяц оставил 30 000 ненавистнических комментариев. «Мы думали, что это бот, но это оказался живой человек», — вспоминает Софи Акерманн.
Показать больше
Почему во имя свободы люди обращаются к авторитаризму?
Проект Stop Hate Speech не только фиксирует случаи языка ненависти, но и учит минимизировать его влияние. Каспар Вайманн (Kaspar Weimann) из Германии координирует чат-группы, где активисты публикуют отповеди в ответ на враждебные комментарии. «Мы не должны уходить из соцсетей, мы не должны отдавать это пространство производителям языка ненависти», — считает он, напоминая о фундаментальном парадоксе:
Соцсети — это и частные компании, и одновременно площадки для демократических дискуссий. По словам Каспара Вайманна, ситуацию в реальном мире вполне могут изменить пара сотен людей, если только они будут действовать сообща. Как писал в своем дневнике Лев Толстой: если сила плохих людей в том, что они вместе, то хорошим людям, чтобы стать силой, надо сделать то же самое.
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии
Показать больше
Между фейками и фактами: в чем состоит ответственность СМИ?
Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.