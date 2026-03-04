Швейцарцы предпочитают служить без оружия
В 2025 году в Швейцарии к гражданской службе без оружия было допущено больше людей, чем когда-либо прежде. Одновременно Федеральный совет (кабмин) и парламент намерены ужесточить условия доступа к этой форме службы.
В 2025 году допуск к гражданской службе без оружия получили 7 211 человек, что на 6,1% больше, чем годом ранее, и это новый исторический максимум. Об этом сообщило Федеральное Ведомство по вопросам гражданской службы (Bundesamt für Zivildienst, Zivi, автономное подразделение МО страны). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году — тогда было зарегистрировано 6 826 таких допусков.
В общей сложности в прошлом 2025 году в таком формате было отработано почти 1,9 миллиона трудодней. Более половины (50,4%) пришлось на социальную сферу, далее следуют школьное образование (18,1%), здравоохранение (14,8%) и охрана окружающей среды (9,6%). Одновременно число организаций, принимающих у себя лиц, проходящих службу без оружия, сократилось на 2,3%. По данным ведомства Zivi, в его распоряжении, тем не менее, по-прежнему находятся 15 770 вакансий, пригодных для прохождения гражданской службы.
Читайте подробнее:
Показать больше
«10-миллионная Швейцария» и гражданская служба на референдуме
С целью затруднить доступ к гражданской службе без оружия бюргерское правоцентристское большинство в парламенте осенью 2025 года приняло решение об ужесточении условий допуска к такой службе. Предполагалось, что тем самым армия и система гражданской обороны решат проблему нехватки личного состава. Против соответствующих изменений в законодательстве выступает общественный комитет, возглавляемый Ассоциацией гражданской службы Civiva и молодёжной организацией партии «Зелёные» (Junge Grüne).
Этот комитет инициировал проведение по данным законодательным поправкам референдума, который состоится 14 июня 2026 года. Он считает, что новые нормы и правила приведут к сокращению численности персонала системы гражданской службы без оружия примерно на 40% и поставят под угрозу существование в целом этого общественного института.
Показать больше
Почему Европа возвращает призывную армию?
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.