Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 10:00

В настоящее время в Швейцарии насчитывается 151 000 человек с деменцией. По оценкам экспертов, это число удвоится к 2040 году.

(Keystone)

Ведущие швейцарские медицинские учреждения и организации призывают к тому, чтобы расходы на диагностику и лечение болезни Альцгеймера возмещались инстанциями обязательного медицинского здравоохранения.

15 учреждений опубликовали в воскресенье, 7 апреля, заявление на этот счет, пытаясь тем самым противостоять распространенному скептицизму в отношении существования этой болезни и ее лечения. Отметим, что она затрагивает всё болеьшее число швейцарцев.

Alzheimer SchweizВнешняя ссылка и Центр изучения памятиВнешняя ссылка при Женевской университетской больнице (HUGВнешняя ссылка) являются одними из тех организаций, которые заняли эту позицию в соответствии с национальной стратегией по деменции на 2014–2019 годы.

По данным этих учреждений, деменция, несомненно, - это болезнь, которая не является частью нормального процесса старения. Причины ее возникновения носят в основном нейродегенеративный или сосудистый характер.

Эти организации уверены, что пациенты с деменцией имеют право на лучшее лечение. «Наша позиция, в основе которой лежит много работы и размышлений, необходима в связи с той огромной ответственностью, которую мы несем перед нашими пациентами», - заявил швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA профессор Джованни ФризониВнешняя ссылка (Giovanni Frisoni), директор Центра изучения памяти.

Это также вопрос того, как отвечать скептикам, для которых «Альцгеймер» не является болезнью. «Это меньшинство создает много шума, но никак не способствует размышлениям о болезни и поиску методов лечения», - сожалеет Фризони.

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В соседних странах тоже не всё благополучно: во Франции, отмечает он, начиная с прошлого года расходы на лекарства от деменции не покрываются медицинской страховкой. Такие медикаменты, как Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl, - единственные, которые одобрены в Швейцарии и расходы на которые возмещаются страховкой.

«Им нет альтернативы», - подчеркивает профессор Центра изучения памяти. Хотя эти препараты не лечат болезнь Альцгеймера, они тем не менее доказали свою эффективность. Согласно заявлению, они временно улучшают состояние пациентов или стабилизируют когнитивные симптомы на срок до 18 месяцев.

Ранняя диагностика и своевременное лечение также положительно влияют на самостоятельность людей, позволяя им дольше жить дома. Сочетание фармакологического и нефармакологического терапевтического подходов необходимо, подчеркивается в документе.

В настоящее время в Швейцарии насчитывается 151 000 человек с деменцией. По оценкам медицинского сообщества, из-за демографических изменений к 2040 году от деменции будет страдать 300 000 человек.

Болезнь Альцгеймера «Этим людям нужны терпение и время» Швейцария стареет, а потому здесь все чаще встречается такой недуг, как болезнь Альцгеймера. В городе Биль вот уже десяток лет действует ... Автор: Габи Оксенбайн (Gaby Ochsenbein), г. Биль





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