В 2024 году иммиграция в Швейцарию сократилась

В 2024 году иммиграция в Швейцарию сократилась. Keystone-SDA

В 2024 году постоянное законное иностранное население страны (беженцы не учитываются) пополнилось — на количество, которое на 15,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

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По данным Государственного секретариата по делам миграции (Staatssekretariat für Migration/SEM, подразделение Минюста), большинство иммигрантов прибывают в страну вместе с членами семьи. Основной целью переезда для многих экспатов остаётся поиск оплачиваемой работы.

В общей сложности на постоянное место жительства в Швейцарию в 2024 году иммигрировало 170 607 человек, что на 6% меньше, чем в предыдущем году (минус 10 946 человек).

Иммиграция из стран ЕС/ЕАСТ составила 120 546 человек, что соответствует 70,7% от общего числа новых жителей Швейцарии (минус 7,6% по сравнению с 2023 годом).

Число иммигрантов из «третьих стран» снизилось на 2,4% до 50 061 человека. По состоянию на конец 2024 года, в Швейцарии постоянно проживали 2 368 364 иностранных гражданина.

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