Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС
Планы Федерального совета (кабмина) отменить принятый на всенародном референдуме запрет на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии поддерживает хотя и небольшое, но большинство опрошенных (53%). При этом за изменение курса в области ядерной энергетики выступают 44% женщин и 63% мужчин.
Таковы результаты нового опроса общественного мнения, проведенного по заказу бесплатной газеты 20 Minuten. Итоги были опубликованы в газете SonntagsZeitung. В конце августа 2024 года Федеральный совет (правительство Швейцарии) решил рассмотреть возможность отмены запрета на строительство новых АЭС, введенного в 2017 году по итогам всенародного референдума большинством в 58% голосов.
Это решение вновь подлило масла в огонь общественных дебатов по поводу будущей политики страны в области атомных электростанций. В ходе упомянутого опроса, проведенного с 19 по 22 сентября 2024 года, 43% всех участников опроса заявили, что они выступают против строительства новых атомных электростанций. Не ответили на этот вопрос 4%.
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Может ли Швейцария начать строить новые АЭС?
По сравнению с опросом, проведенным 6–10 сентября 2024 года, такие результаты являются значительным изменением ситуации: тогда против строительства новых атомных электростанций выступал ещё 51% респондентов. Помимо гендерных различий в отношении к этому вопросу этот опрос выявил привычное размежевание между правыми и левыми.
Приверженцы партии «Зеленые» (GPS) отвергли отмену запрета на строительство новых АЭС большинством в 81%, сторонники соцпартии (SP) считают также большинством в 73%. Сторонники партии «Центр» перешли в лагерь тех, кто поддерживает отмену запрета строительство новых АЭС (52%). Сторонники Швейцарской народной партии (SVP) поддержали отмену запрета большинством в 82%, те, кто голосует за либералов (FDP), поддерживает такой запрет большинством в 77%.
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Онлайн-опрос проводился с 19 по 22 сентября 2024 года НИИ изучения общественного мнения Leewas по заказу газеты 20 Minuten и издательского концерна Tamedia. В опросе приняли участие 19 552 человека из немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии, а также италоязычного Тичино. Диапазон ошибки выборки составляет ±1,7 процентных пункта.
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