В каком состоянии находятся грунтовые воды Швейцарии?
Недавно в Давосе состоялся Всемирный конгресс по грунтовым водам (8–13 сентября 2024 года). Среди тем, обсуждавшихся на конгрессе, — угрозы, с которыми сталкиваются грунтовые воды по всему миру. О состоянии грунтовых вод в Швейцарии мы поговорили с Марио Ширмером (Mario SchirmerВнешняя ссылка).
Немногие знают об этом, но факт остается фактом: в Швейцарии питьевая водопроводная вода на 80% состоит из грунтовых вод и только на 20% это вода из озер, рек и ручьёв. Половина из этих 80% — это грунтовые воды, напрямую выкачанные из-под земли, другая половина — родниковая вода. Марио Ширмер — эксперт в области водных ресурсов и питьевой воды, работает в Швейцарском федеральном НИИ водных ресурсов и технологий (EawagВнешняя ссылка). Грунтовыми водами он занимается вот уже более 30 лет.
SRF News. Несколько лет назад стало известно, что во многих регионах Швейцарского плато (регион между Берном-Базелем-Цюрихом. — Прим. ред. рус.) грунтовые воды подвергнуты загрязнению, и это весьма сильно взволновало общественность. В каком же состоянии реально находятся грунтовые воды в Швейцарии?
Марио Ширмер. Грунтовые воды подвержены сейчас сильному антропогенному давлению как с точки зрения объема доступного нам водного резерва, так и, конечно же, с точки зрения его качества.
Каковы самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются грунтовые воды?
Одна из них — урбанизация, то есть тот факт, что районы городской застройки захватывают территории, на которых раньше располагались леса или луга. Если так будет продолжаться и дальше, то количество и качество грунтовых вод будут становиться у нас все более ограниченными.
Что это конкретно означает?
Прежде всего, изменится характер пополнения резервуаров грунтовых вод. Если дождевая вода просачивается в землю через открытую местность, например через луг или лес, то качество грунтовых вод способно сохраняться на высоком уровне. Урбанизация же ограничивает площадь естественного стока осадков и их попадания в нижние водоносные слои грунта.
И тогда все больший объем воды просачивается в почву, стекая по краям герметично запечатанных поверхностей, имея уже более низкое качество, впитав в себя вещества, находившиеся на этих самых герметичных поверхностях, например на крышах. Не забудем еще и производимые нами сточные воды, которые тоже должны куда-то сбрасываться..
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Потому что без воды будет трудно даже Швейцарии…
Какое влияние оказывает изменение климата на грунтовые воды в Швейцарии?
Изменение климата приводит к изменению характера осадков. Прогнозы показывают, что в ближайшие несколько десятилетий в Швейцарии будет выпадать примерно такое же количество осадков, что и сейчас. Однако зимой осадков будет больше, а летом может возникать нехватка воды, приводящая к возникновению периодов засухи.
Но ведь нам будет необходимо сохранять снабжение питьевой водой или масштабы орошения в сельском хозяйстве на прежнем уровне, поэтому мы будем вынуждены начать задействовать водоносные горизонты, которые расположены куда глубже, чем те, что мы используем сегодня.
Как можно было сохранить ресурсы грунтовых вод в такие засушливые периоды?
Водоносные горизонты пополняются за счет дождей или тающего снега. Однако если этого недостаточно, то тогда поверхностные воды искусственно инфильтрируются на гидротехнических сооружениях в почву, с тем чтобы затем они превращались в грунтовые воды и могли уже выкачиваться в качестве питьевой воды. Это уже происходит в некоторых местах в Швейцарии. Нам нужно подумать: а может быть, стоит использовать такое искусственное пополнение грунтовых вод и в других регионах?
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Как сохранить Женевский водоносный горизонт?
Что будет, если нам не удастся сохранить грунтовые воды в качестве важного ресурса?
В Швейцарии мы пока находимся в довольно комфортном положении. У нас много грунтовых вод, мы пока можем обеспечивать наше население на основе стабильных резервов, которых хватит на многие десятилетия вперед. Но если мы не сумеем сохранить этот ресурс, то здесь у нас будет то же самое, что уже сейчас происходит в других частях света: люди будут мигрировать отсюда туда, где они еще смогут иметь доступ к питьевой воде. Этот исход в какой-то момент может приобрести массовый характер.
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