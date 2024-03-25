Горнолыжные курорты Швейцарии рискуют остаться без снега?
К концу 21 века на альпийских горнолыжных курортах Швейцарии может возникнуть совершенно иная климатическая ситуация, например, снежных дней станет на 40% меньше, кроме того, естественный снежный покров может полностью исчезнуть на каждом восьмом горнолыжном курорте мира.
Таковы итоги научного исследования, опубликованные в журнале PLOS ONE. Команда ученых и экспертов под руководством Вероники Миттервалльнер (Veronika Mitterwallner) из Университета Байройта в Германии при участии Грегора Матеса (Gregor Mathes) из Цюрихского университета спрогнозировала на ближайшую перспективу размеры и масштабы снежного покрова в Альпах в Европе, в Андах, Аппалачах, в Австралийских Альпах, в Японских Альпах, и в Южных Альпах в Новой Зеландии.
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Будет ли снег на швейцарских лыжных курортах?
«При любом из рассмотренных нам сценариев выбросов в атмосферу парниковых газов все основные горнолыжные регионы должны рассчитывать на существенное сокращение количества дней с естественным снежным покровом», — подчеркивает Вероника Миттервалльнер в пресс-релизе, также опубликованном в указанном журнале.
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Если исходить из сценария сильного глобального потепления, то в период с 2071 по 2100 год 13% горнолыжных курортов снега лишатся окончательно, на 20% курортов количество дней со снежным покровом сократится примерно вдвое. Если верить прогнозам ученых, то в европейских Альпах среднее количество дней со снежным покровом сократится на 42%. Начиная примерно с 2071 года снег будет идти в Альпах только 137 дней в году, что на 80 дней меньше, чем в среднем сейчас.
Конечно, горнолыжные курорты могли бы прибегнуть к помощи систем производства искусственного снега, но это негативно сказалось бы на их рентабельности. В результате следует ожидать смещения горнолыжного туризма на большие высоты — с серьезными последствиями для альпийской флоры и фауны.
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Полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследований, в том числе опубликованного в августе 2023 года в журнале Nature Communications. Тогда учеными был сделан вывод, что если в целом климат в среднем на протяжении с 1800 года до наших дней потеплеет на 2°C, то очень высокому риску нехватки снега подвергнется треть швейцарских горнолыжных курортов.
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