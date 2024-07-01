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Непогода ударила по швейцарским кантонам Тичино и Вале

Река Рона вышла из берегов в нескольких местах. Также произошло наводнение в её притоках.
Река Рона вышла из берегов в нескольких местах. Также произошло наводнение в её притоках. Keystone / Jean-Christophe Bott

В эти выходные Швейцария снова была во власти непогоды, проливные дожди вызвали оползни и наводнения, особенно в кантонах Тичино и Вале. Вооруженные силы Швейцарии оказывают им поддержку, направив в пострадавшие регионы вертолеты Super Puma.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В субботу и в ночь на воскресенье 30 июня 2024 года проливные дожди с грозами вызвали наводнения в некоторых районах Швейцарии на юго-востоке страны. В кантоне Тичино в долине Маджиа (Valle Maggia) три человека погибли в результате оползня. Плохая погода усложняет поисково-спасательные работы. Об этом пишет кантональная полиция Тичино. В кантоне Вале река Виспа снова вышла из берегов, уровень воды в реке Рона также поднялся весьма заметно.

Из-за обрушения автомоста в районе Вислетто (Visletto) кантональная автотрасса через долину Маджиа перекрыта. Все местные кемпинги эвакуированы. По данным мониторингового портала Alertswiss Внешняя ссылканаводнения произошли в долинах Валь Онсерноне, Валь Лавиццара и в долине Маджия (Val Onsernone, Val Lavizzara, Valle Maggia), пиковый уровень пока (по состоянию на 17.00 30 июня) не достигнут. Власти призывают жителей пострадавших районов кантона Тичино покинуть дома, расположенные вблизи рек и найти себе убежище на возвышенностях. Кроме того, сейчас там не следует заходить в подвалы и подземные паркинги.

Из-за обрушения моста в районе Вислетто (Visletto) перекрыта кантональная автотрасса через долину Маджиа.
Из-за обрушения моста в районе Вислетто (Visletto) перекрыта кантональная автотрасса через долину Маджиа. Keystone / Michael Buholzer

Питьевая вода в регионе Альта-Валлемаджия (Alta Vallemaggia) в кантоне Тичино подвергнута загрязнению. В воскресенье утром 30 июня 2024 года власти предупредили через портал Alertswiss, что там водопроводную воду употреблять для питья не следует. По данным Alertswiss загрязнению вода подверглась в регионах Чевио, Валь Рована, Валь Бавона и Валь Лавиццара (Cevio, Val Rovana, Val Bavona, Val Lavizzara). Воду не следует использовать не только для питья, но и для приготовления пищи или стирки.

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Река Рона вышла из берегов сразу в нескольких местах. Максимальный уровень паводка ожидался воскресенье вечером. Затопления произошли, в частности, в регионах между городами Рарон и Гампель, Шиппис и Сьерр (Raron / Gampel, Chippis / Siders). Людям пришлось покинуть свои дома в регионах Гомс, Теш, Сьерр /Шиппис, Сион (Goms, Täsch, Siders/Chippis, Sitten). По данным властей, эвакуированы были несколько сотен человек.

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Непогода также вызвала перебои в железнодорожном сообщении. Из-за наводнения с раннего утра воскресенья 30 июня было прервано сообщение на линии Лозанна — Бриг между городами Риддес и Ардон (Riddes / Ardon) в Нижнем Вале, о чем сообщила компания SBB на платформе X. Ожидалось, что перебои продлятся как минимум до 18:00 воскресенья. Железная дорога «Маттерхорн-Готтард» (MGBahn) также оказалась затронута непогодой, железнодорожное сообщение из кантона Вале в кантон Ури и далее в Граубюнден было затруднено, не работал транспортный туннель «Фурка».

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Перевал Нюфенен, соединяющий Верхний Вале с долиной Бедретто в Тичино, был закрыт уже с полудня субботы 29 июня. По данным местной полиции там произошел оползень. Из-за оползня, вызванного сильным дождем в субботу днем, непроходимой оказалась и трасса через перевал Симплон. В субботу вечером из-за камнепадов пришлось закрыть дорогу Андерматт-Бриг в районе перевала Фурка. Перевалы Гримзель, Готтард и Лукманьер также закрыты. Автомагистраль А9 в Вале была перекрыта в двух местах.

Прошедшие с полудня субботы ливни с рекордным количеством осадков затронули южные Альпы, регион Симплон и регионы вплоть до Левентины в Тичино. За последние 24 часа в верхней части долины Маджиа выпало около 200 литров осадков на квадратный метр, что даже больше, чем на прошлой неделе в регионе Мисокс в Граубюндене, там выпало тогда 120 литров дождя на квадратный метр.

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