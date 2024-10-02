Почему Швейцария не собирается выходить из Энергетической хартии?

Почему Швейцария не собирается выходить из Энергетической хартии? Keystone

ЕС выйдет из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) — международного соглашения по условиям международного сотрудничества в энергетической сфере, защищающего в том числе инвестиции в уголь и нефть. Швейцария, напротив, не собирается делать этого и намерена пойти своим путем. Почему и с какими последствиями?

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Если Вы никогда о нём ничего не слышали, то это вряд ли это удивительно, хотя в свое время, в конце 1990-х, об этом документе на территории бывшего СССР говорили довольно часто. Договор к Энергетической хартии Внешняя ссылка(Energy Charter Treaty, ECT / ДЭХ) тем не менее почти неизвестен широкой публике, оказывая при этом значительное влияние на всю нашу энергетику и на то, какой тип энергии мы используем для отопления наших домов и запитывания электронных гаджетов.

Так о чем же идет речь?

ДЭХ — это глобальное инициированное ЕС соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Содержит обязательные положения по основам защиты инвестиций. Документ был создан после окончания холодной войны с целью интегрировать страны бывшего Советского Союза в европейский и мировой энергетические рынки. Подписан в Лиссабоне в 1994 году, вступил в силу в 1998 году. Изначально договор предоставлял западным компаниям, инвестирующим в энергетические ресурсы бывших советских республик, дополнительные страховые гарантии, например, он защищал инвестиции в газ и нефть от экспроприации и национализации.

Какие страны участвуют в этом соглашении?

ДЭХ подписали почти все страны-члены ЕС, Великобритания, Норвегия, Турция, Япония и некоторые страны Центральной и Западной Азии. Швейцария ратифицировала его в 1996 году. Однако с тех пор некоторые государства вышли из этого соглашения. Италия в 2016 году объявила о своем намерении сделать это, а 30 мая 2024 года ЕС объявил, что тоже выйдет из ДЭХ в конце 2024 года.

Каковы причины выхода из Энергетического договора?

ДЭХ критикуют в качестве препятствия на пути реализации национальных климатических стратегий. По мнению Европейского совета, он больше не соответствует Парижскому климатическому соглашению и амбициям, связанным с так называемым «энергетическим переходом». ДЭХ предусматривает, например, положение, в соответствии с которым данная компания или группа инвесторов может подать в суд на государство и потребовать возмещения убытков, в случае если они посчитают, что национальная климатическая политика угрожает их интересам. Например, компания, эксплуатирующая нефтяные месторождения, может подать исковое заявление против правительств, принимающих законы о сокращении выбросов CO2.

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С момента подписания соглашения по всему миру было подано уже более 160 таких исков. На данный момент в рамках ДЭХ исковые заявления подали восемь швейцарских инвесторов. Самый последний случай — это иск компании Azienda Elettrica Ticinese (AET), которая в 2023 году подала иск против правительства Германии в связи с его решением о постепенном отказе от угля. Десятью годами ранее AET инвестировала примерно 35 млн швейцарских франков в угольную электростанцию в Рурском регионе Германии.

Иск AET против Германии «вызывает беспокойство, потому что он может послужить предупредительным сигналом в адрес и других стран, пытающихся постепенно отказываться от угля», — говорит Кайла Тиенхаара (Kyla Tienhaara), профессор канадского университета Куинс в Кингстоне (Queen’s University at Kingston) и специалист в области экологии. На этом фоне страны ЕС предложили внести в договор поправки, постепенно отменяющие защиту инвестиций в ископаемое топливо и приводящие тем самым ДЭХ в соответствие с Парижским соглашением. Однако до сих пор компромисс так и не был найден, что и побудило ряд стран отказаться от членства в этом документе.

Является ли ДЭХ препятствием для энергетического перехода?

ДЭХ не мешает ни одному государству, подписавшему договор, проводить амбициозную климатическую политику. Таково мнение правительства Швейцарии, Федерального совета. Межправительственная Группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) и более пяти сотен климатологов и экспертов, напротив, считают, что защита инвестиций в ископаемое топливо является препятствием для «энергетического перехода». «Совершенно очевидно, что ДЭХ, независимо от того, будет он реформирован или нет, несовместим с целью создания энергетического бюджета с нулевыми выбросами».

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На это указала порталу SWI swissinfo.ch Ынджун Ли (Eunjung Lee), эксперт E3G — независимого аналитического центра по вопросам изменения климата с офисами в Лондоне и Брюсселе. «ДЭХ — это мощный инструмент в руках крупных газовых, нефтяных и угольных компаний, нацеленный на то, чтобы помешать правительствам осуществлять переход к чистой энергии», — утверждает Alliance Sud, сообщество левых швейцарских НКО. Особенно много споров вызывает предусмотренный ДЭХ механизм разрешения конфликтов между инвесторами и государствами. Он предусматривает процедуру частного арбитража, а она, по мнению критиков ДЭХ, будет благоприятствовать транснациональным корпорациям и обеспечит им миллиардные компенсации.

Внешний контент

«В принципе, инвестор, который теряет деньги из-за мер по сокращению выбросов, должен иметь возможность получить компенсацию. Однако размер компенсации должен определяться внутренними судами или с помощью других процедур, а не частной наднациональной юрисдикцией», — говорит Изольда Агацци (Isolda Agazzi) из Alliance Sud.

Какова позиция Швейцарии?

В 2021 году правительство Швейцарии заявило, что выход из ДЭХ противоречил бы интересам страны, но при этом Берн поддерживает идею модернизации ДЭХ. По словам Марианны Цюнд (Marianne Zünd), пресс-секретаря Федерального ведомства по делам энергетики Швейцарии (Bundesamt für Energie, скоро это ведомство будет называться Bundesamt für Umwelt- und Klimaschutz, Федеральное ведомство по вопросам защиты экологии и климата), такие меры значительно усилят защиту окружающей среды.

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«Новый текст ДЭХ должен упоминать Парижское соглашение и позволять государствам-членам в одностороннем порядке исключать ископаемое топливо из списка инвестиций, подлежащих защите». Придерживаясь этого договора, Швейцария «противоречит собственным обязательствам по защите климата и защищает устаревшую правовую систему, в рамках которой интересы индустрии ископаемого топлива имеют приоритет по сравнению с интересами граждан», — говорит Юнджун Ли. Ямина Сахеб (Yamina Saheb), бывшая сотрудница ДЭХ, которая также считает позицию Швейцарии «непонятной» и «противоречащей собственной климатической политике».

Что будет, если Швейцария останется в ДЭХ?

Левая организация Alliance Sud и другие швейцарские неправительственные организации опасаются, что компании, добывающие ископаемое топливо, перенесут тогда свои штаб-квартиры из ЕС в Швейцарию. А это позволит им и дальше продолжать подавать судебные иски против стран, проводящих «политику защиты климата». «Швейцария станет базой для недобросовестных инвесторов, а новые положения ДЭХ будут позволять им судиться с данной страной ещё в течение 20 лет после ее выхода из Договора».

Федеральное ведомство энергетики Швейцарии заявляет, что не желает комментировать подобные «спекуляции, для которых на данный момент нет никаких оснований». «Швейцария рассчитывает, что модернизированный ДЭХ будет принят на следующей конференции по Энергетической хартии осенью 2024 года. После этого швейцарское правительство решит, как действовать дальше, с учетом того, какие страны-члены ЕС выйдут из договора», — резюмирует Марианна Цюнд.

Английская оригинальная версия вышла под редакцией Сабрины Вайс и Вероники Де Вор, перевод с итальянского на немецкий Марка Лойтенэггера, перевод, адаптация и подготовка русскоязычного оригинала: русскоязычная редакция SWI / ап.