Россия и Китай должны тоже заплатить за климатический кризис

Наводнение в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (Khyber Pakhtunkhwa), 29 августа 2022 года. Keystone

Свой вклад в финансирование проектов по преодолению негативных последствий изменение климата должны вносить и страны, которые сами производят значительный объем парниковых газов (метан, водяной пар, углекислота), в том числе Китай и Россия. Такова основная мысль пакета предложений, с которыми Швейцария отправится на климатическую конференцию ООН в Баку.

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Многие страны Глобального Юга особенно страдают от негативных последствий изменения климата, при этом они производят меньше всего парниковых газов, имея и меньше всего средств для реализации проектов по адаптации общества к новым климатическим условиям. Это могут быть такие страны, как Пакистан, регулярно становящийся жертвой наводнений, или Сомали, страна, в которой, по сути, нет государственной власти и население которой страдает от засух. Каковы могли бы быть мер по снижению выбросов CO2 в атмосферу и по адаптации общества к изменению климата?

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Например, в голову приходит замена угольной электростанции на станцию, работающую на возобновляемых источниках энергии, строительство дамб для предотвращения наводнений или продвижение засухоустойчивых методов ведения сельского хозяйства. Но ни в Пакистане, ни тем более в Сомали, где идет вечная гражданская война, денег на такие проекты нет. Возникает вопрос: кто должен финансировать такие или похожие проекты?

Наверное, это должны быть государства, ответственные за наибольшие объемы парниковых газов, то есть промышленно развитые страны. Сегодня такой подход многими ставится под сомнение. Мир изменился, страны, которые раньше отвечали лишь за небольшую часть глобальных выбросов, такие как Китай (сегодня это почти 33% от общемировой эмиссии парниковых газов), Россия (сегодня — 5,13%) и Саудовская Аравия (сегодня 1,55%), ныне входят в число лидеров. Тогда, может быть, эти страны тоже должны были бы участвовать в финансировании климатических проектов в беднейших странах?

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Именно на этот вопрос и предстоит ответить на Конференции ООН по климату (29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата / КС-29 РКИК ООНВнешняя ссылка), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. Ожидается, что на этом саммите будут приняты новые перспективные цели по финансированию климатических проектов в мире на период после 2025 года. Делегации почти 200 стран, включая Швейцарию, будут обсуждать, кто и в каком объёме должен будет поддерживать такого рода проекты. Среди предложений находится и предложение Швейцарии. «Никто не спорит с тем, что промышленно развитые страны обязаны участвовать в финансировании климатических программ. Однако мы считаем, что развивающиеся страны, которые сегодня производят значительный объём выбросов, имея соответствующий экономический потенциал, также должны вносить свой вклад в общее дело».

Денег нужно всё больше, и больше, и больше…

Таково мнение, высказанное в интервью SWI swissinfo.ch Феликсом Вертли (Felix Wertli), главным переговорщиком от Швейцарии на COP29. В соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UNFCCC), принятой в 1992 году, развитые государства — включая США, страны Европейского союза, Швейцарию, Великобританию и Японию — обязались в 2009 году выделять к 2020 году на данные цели по 100 млрд долларов в год. Эта цель была достигнута, пусть только к 2022 году. Однако если процесс изменения базовых климатических параметров будет ускоряться, то на адаптацию беднейших стран к новым климатическим условиям потребуется еще больше денежных средств: по данным ООН, развивающимся странам может понадобиться около 500 млрд долларов в год.

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С точки зрения Индии и ряда африканских государств, даже и эта астрономическая сумма уже недостаточна. Они считают, что так называемая Новая коллективная количественная цель (НККЦ)Внешняя ссылка — один из ключевых элементов Парижского климатического соглашения — должна составлять сумму от 1000 и 1300 миллиардов долларов в год. «И чем более широким будет список стран-доноровВнешняя ссылка, тем выше может быть данная общая сумма», — говорит Феликс Вертли. По его словам, этот вопрос носит в том числе и политический характер. «Если все страны, которые в состоянии сделать это, внесут свой вклад в достижение новой количественной цели, то правительства и парламенты Швейцарии и других промышленно развитых стран, возможно, будут в большей степени готовы увеличить своё финансирование глобальных климатических программ, потому что они будут знать, что они не одни и что они участвуют в совместных усилиях».

Две модели

Европейский союз, США и другие промышленно развитые государства давно уже предлагают развивающимся странам из числа лидеров как в области производства парниковых газов, так и одновременно в сфере темпов экономического развития также принять участие в финансировании глобальных экологических программ адаптации обществ планеты к новым климатическим параметрам. Эта просьба адресована, в частности, Китаю, который в последние годы стал не только второй экономикой мира, но и крупнейшим в мире эмитентом метана, водяного пара и углекислоты. Швейцария предлагает начать расширять группу стран-доноров на основе одной из двух моделей.

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Первая учитывает десять государств, которые в настоящее время выбрасывают больше всех парниковых газов и располагают при этом валовым национальным доходом на душу населения более 22 000 долларов США в год. В эту группу входит, в частности, и Россия. Войдет ли в эту группу Китай? Это будет зависеть от метода, на основе которого будет рассчитываться данный показатель. И тогда Индия, Бразилия и Индонезия, одни из самых густонаселенных и наиболее загрязняющих окружающую среду стран на планете, могут быть из этой модели исключены. В рамках второй модели учитываются страны с суммарными выбросами не менее 250 тонн парниковых газов на одного жителя и с валовым национальным доходом на душу населения более 40 000 долларов.

Пример адаптации к новым климатическим условиям: дамба в штате Керала, Индия. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Если рассчитать все эмитированные выбросы за период с 1990 по 2020 год, то в эту модель должны были бы войти почти все страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн, а также Сингапур, Южная Корея, Израиль, Польша и Чехия. Так называемый Институт зарубежного развития (Overseas Development Institute ), независимый британский аналитический центр, основанный в 1960 году со штаб-квартирой в Лондоне, приходит к аналогичному выводу. По мнению ODI, начать добровольно оказывать финансовую помощь мировым экологическим проектам должны были бы Катар, Сингапур и Израиль.

Прагматичный вариант

Брурс Мекка (Brurce Mecca) из Центра климатических исследований (Climateworks Center) при Университете Монаша (Monash University) в Австралии, говорит в интервью порталу SWI swissinfo, что швейцарское предложение насчёт расширения круга стран-доноров — это «прагматичный вариант (решения данной проблемы), позитивная сторона которого заключается в признании, что ответственность за климат не должна лежать исключительно и только на традиционных странах-донорах. Одновременно такой подход не должен размывать ответственность стран, получивших наибольшую выгоду от индустриализации, основанной на использовании ископаемого топлива».

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Как считает этот эксперт, существует риск, что развитые страны смогут уклониться от своих обязательств по финансированию климатических программ, возложив чрезмерное бремя на страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Саудовская Аравия, а в перспективе и на страны со средним уровнем доходов. По мнению Берты Аргеты (Bertha Argueta) из Germanwatch, левой неправительственной организации, занимающейся вопросами окружающей среды, преимущество швейцарской модели заключается в том, что в будущем новые страны-доноры, как только они достигнут установленного уровня выбросов и благосостояния, тоже смогут быть включены в данную модель. При этом она сомневается в логике выбора критериев и пороговых значений, а также подозревает Швейцарию в желании каким-то образом увернуться от реальной ответственности и оставить себе как можно более широкое пространство для манёвра.

Развивающиеся страны против

По мнению Имоджен Аутлоу (Imogen Outlaw) из расположенного в Кёльне (ФРГ) NewClimate Institute, еще одним недостатком швейцарского предложения является тот факт, что в его рамках страны, в наибольшей степени затронутые процессом изменения базовых климатических показателей, рискуют столкнуться с непропорционально большими затратами. А их как раз следует особо принимать во внимание, размышляя над объемом и форматом их вклада в финансирование глобальных климатических проектов. Страны с официальным статусом «развивающаяся экономика», выступают, разумеется, против предложения о пересмотре круга стран-доноров. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил недавно, что развитые страны должны взять на себя историческую ответственность за будущие соглашения по финансированию климатических программ, а не перекладывать эту ответственность на развивающиеся страны.

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Китай, как и другие страны с официально «развивающейся экономикой», уже финансирует в ряде беднейших стран целый ряд проектов по отказу от ископаемого топлива и по адаптации этих стран к новым климатическим условиям. Однако делает он это на своих условиях и в период с 2013 по 2022 год он выделял или собирал на эти проекты в среднем по 4,5 млрд долларов в год. Для сравнения: в 2023 году вклад Швейцарии в РКИК ООН составил 847 миллионов франков или 970 млн долларов. Швейцарский представитель в Баку Феликс Вертли признает факт финансовых обязательств Китая и других развивающихся стран. Однако, по его словам, здесь полностью отсутствует какая-либо прозрачность. «Мы не знаем, будут ли это просто кредиты или это финансирование, увязанное с какими-то определенными требованиями».

Шансов на успех у швейцарского предложения почти ноль. Однако одним только фактом своего существования оно уже сможет усилить политическое давление на международное сообщество, побуждая его участвовать в финансировании климатических проектов на добровольной основе и с соблюдением надлежащих норм подотчетности и прозрачности, без необходимости отказываться кому-то от статуса развивающейся экономики.

«Мы не заинтересованы в этом отказе, мы просто хотим, чтобы свой вклад в новую „коллективную финансовую цель“, в соответствии, разумеется, со своими возможностями, вносили все страны. Ведь только так мы сможем сократить выбросы и ограничить глобальное потепление показателем в 1,5 °C», — резюмирует Феликс Вертли.

Англоязычную оригинальную версию отредактировала Вероника ДеВор (Veronica De Vore), русскоязычную оригинальную версию адаптировала, проверила и подготовила русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.