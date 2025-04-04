Скрытый углеродный след фарминдустрии Швейцарии

Башни компании Roche в Базеле — это два белоснежных, ступенчато сужающихся небоскрёба, возвышающихся над Рейном и символизирующих амбиции швейцарской фармацевтики. Keystone / Georgios Kefalas

Швейцарская фармацевтическая отрасль заявляет о стремлении к устойчивому развитию. Однако новые данные показывают: в регионах, где сосредоточено фактическое производство, защита окружающей среды нередко отходит на второй план.

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Юлиан Шмидли (Julian Schmidli) под ред. Паскаля Абиссера (Pascal Albisser), дизайн и подготовка оригинала на немецком языке: Бальц Риттмейер (Balz Rittmeyer), русскоязычная версия, перевод, редактирование, графики: портал SWI / Игорь Петров

Фармацевтическая компания Roche стремится к новым высотам — как в прямом, так и в переносном смысле. Её офисная башня Building 2 в Базеле — не только самое высокое здание в Швейцарии, но и одна из самых экологичных построек страны. Здание отапливается за счёт повторного использования отработанного тепла и охлаждается с помощью грунтовых вод. Такие инженерные решения отражают стратегию самой компании: Roche намерена полностью избавиться от вредных выбросов уже к 2050 году.

Башни Roche стали архитектурным символом попыток, которые сегодня предпринимают многие швейцарские компании — особенно крупные фармацевтические концерны. Как соединить экономическую мощь с экологически устойчивыми технологиями? Ответ компании ищут в новых стандартах корпоративной ответственности, когда экологичность становится уже не дополнительным фактором, а базовым элементом всей бизнес-модели.

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Показать больше Компания Roche открыла самое высокое здание в Швейцарии Этот контент был опубликован на Швейцарский фармацевтический гигант Roche торжественно открыл самое высокое здание в Конфедерации. Читать далее Компания Roche открыла самое высокое здание в Швейцарии

На первый взгляд, общая картина выглядит обнадёживающей. Согласно корпоративным отчётам об устойчивом развитии, за последние два десятилетия компании Roche удалось сократить собственные выбросы парниковых газов на 70 процентов. Однако за этим успехом скрывается важная оговорка: эти данные не учитывают влияние транснациональных цепочек поставок.

Именно они и бросают тень на все экологические усилия таких гигантов, как Roche, Novartis и др., заставляя ставить вопрос о реальном климатическом следе всей швейцарской фармацевтической отрасли в целом. А ведь это сектор, который, как никакой другой, олицетворяет современную Швейцарию. Сегодня примерно каждый десятый швейцарский франк создаётся именно внутри цепочки прибавленной стоимости, связанной с производством и экспортом фармацевтической продукции.

В 2023 году швейцарские фармацевтические компании продали своей продукции на сумму около 145 млрд долларов США. По оценке отраслевой ассоциации Interpharma, фармацевтика остаётся «двигателем швейцарской экономики» — и, по официальной версии, примером устойчивого развития. Однако анализ, проведённый британской консалтинговой фирмой Small World Consulting по заказу SRF и швейцарского онлайн-журнала Republik, ставит этот имидж под большое сомнение.

Это исследование показывает: несмотря на то, что углеродный след фарминдустрии, оставляемый внутри Швейцарии, постепенно снижается, фактические глобальные выбросы, связанные с фармацевтической отраслью в целом, в пять раз превышают внутренние показатели.

Справка: Small World Consulting и методы оценки Консалтинговая фирма Small World ConsultingВнешняя ссылка и её директор, профессор Майк Бернерс-Ли (Mike Berners-Lee), работают при Ланкастерском университете (Lancaster University, Великобритания). Компания специализируется на анализе масштабов и характера воздействия глобальных цепочек поставок на экологию и климат. Для данного исследования была использована модель Multi-Regional Input-Output model или Межрегиональная модель «затраты — выпуск», основанная на данных из 75 стран и 103 отраслей. Эта экономико-математическая модель, которая описывает, как различные отрасли экономики взаимодействуют друг с другом через потоки товаров и услуг, была впервые разработана российско-американским экономистом Василием Леонтьевым (Wassily Leontief, 1905–1999). Эта модель сделала его лауреатом Премии шведского Нацбанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 1973 год. Представленные цифры являются смоделированными оценками выбросов парниковых газов в атмосферу за 2023 год. Все данные выражены в CO₂-эквиваленте с учётом пересчёта других парниковых газов по степени их климатического эффекта в сопоставлении с углекислым газом.

По имеющимся подсчётам в 2023 году компании этого сектора эмитировали по всему миру около 27 миллионов тонн CO₂ и сопоставимых парниковых газов (метан, водяной пар), а это примерно две трети всех годовых выбросов, производимых всей швейцарской экономикой и населением вместе взятыми. Основная причина такого глубокого климатического следа швейцарской фармацевтики называется на экономическом жаргоне Scope 3.

Выбросы поставщиков

Это так называемая «третья категория выбросов», включающая всё, что происходит за пределами прямого контроля компании по всей цепочке поставок на уровне её партнёров и подрядчиков. Компания Roche, стремящаяся достичь полной климатической нейтральности к 2050 году, акцент делает прежде всего на Scope 1 и Scope 2 — на выбросах, происходящих непосредственно внутри компании (офисные здания, включая башни в Базеле, корпоративные транспортные средства, исследовательские центры и их прямое потребление энергии).

Эти процессы локализованы преимущественно в Швейцарии. Однако категория Scope 3, то есть внешние производственные площадки, поставки сырья, химикатов, логистика и работа подрядчиков за рубежом, в большинстве случаев остаются за рамками климатической стратегии компании. А между тем именно эти звенья — наиболее энергоёмкие и экологически уязвимые. По собственным данным компании на категорию Scope 3 приходится около 95 процентов всех выбросов, эмитируемых компанией Roche — и почти все они приходятся на зарубежные локации.

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Подобная ситуация характерна для всей отрасли. Причём чем сложнее и разветвлённее цепочка поставок…

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…тем сильнее смещается география выбросов — и смещается она прежде всего в сторону стран Азии.

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Это связано с высокой концентрацией в этих странах подрядчиков, добывающих ресурсы, производящих химикаты и компоненты для лекарств, а также обеспечивающих логистику и энергетику на ранних этапах фармацевтического производства.

Самая глобализированная отрасль

Фармацевтика остаётся одной из самых глобализированных отраслей швейцарской экономики, в каждой цепочке поставок задействованы десятки стран. Экологический след таких систем становится почти невидимым для мониторинга и аналитики. Эксперт из Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) Бублу Такур-Вайгольд (Bublu Thakur-WeigoldВнешняя ссылка) изучает транснациональные цепочки поставок. По ее словам, количество локаций и процессов, составляющих в итоге конечный продукт, просто ошеломляет. «Даже крупнейшие фармацевтические компании мира не всегда в точности знают, где именно возникают выбросы парниковых газов».

По ее словам, фармацевтическая промышленность Швейцарии особенно демонстрирует, насколько сложными и рассредоточенными стали современные цепочки поставок: «Национальных экономик больше не существует. Всё производится глобально». Именно поэтому модели, подобные тем, что составляет британская консалтинговая компания Small World Consulting, становится важным инструментом оценки и мониторинга промышленного углеродного следа в глобальном масштабе. В случае швейцарских компаний, в том числе фармацевтических, климатический след охватывает практически весь земной шар.

На этой интерактивной карте: чем толще соединительная линия — тем больше выбросов генерируется в соответствующей стране.

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На первом месте в качестве источника парниковых газов находится транспорт. Около 25 процентов всех выбросов швейцарской фарминдустрии (примерно 6,7 миллиона тонн CO₂-эквивалента) связано с перемещением товаров и персонала (перевозки по суше, морю и воздуху, логистика компонентов и готовой продукции, а также деловые поездки и перелёты), что сопоставимо с годовыми выбросами всего сельскохозяйственного сектора Швейцарии.

Далее следуют выбросы, напрямую связанные с производством электричества, необходимого для выпуска препаратов, для упаковки и для производства вспомогательных материалов. Третья по объёму категория источников парниковых газов — химикаты, используемые в фармацевтическом производстве. С этой точки зрения наибольшая доля внешних выбросов швейцарской фармацевтики приходится на четыре страны: Германию, Китай, США и Индию.

Выбросы парниковых газов швейцарской фармацевтики: распределение по странам. SWI

Эти государства играют ключевую роль в поставках сырья, энергетике, производстве компонентов и логистике. Некоторые из этих стран специализируются на синтезе химических компонентов, другие — на масштабном промышленном производстве, нередко с высоким уровнем загрязнения окружающей среды. В Китае и Индии основная часть электроэнергии до сих пор производится за счёт сжигания угля (70 процентов в Индии, 61 процент в Китае). В США этот показатель составляет 57 процентов (энергия за счёт сжигания ископаемого топлива в целом).

Это делает продукцию, произведённую в этих странах, особенно «углеродоёмкой». Китай, в частности, является одним из мировых лидеров по так называемым «теневым выбросам» — выбросам, связанным с производством для внешнего рынка. На долю китайских поставщиков приходится около 7,6 процента углеродного следа всей швейцарской фармацевтической отрасли, это около 2 млн тонн парниковых газов в год. Для сравнения: это соответствует примерно четверти всех транспортных выбросов в Швейцарии за 2023 год.

Объём выбросов, приходящийся на Китай, — 1,8 миллиона тонн. SWI

Почти треть (31 процент) этих выбросов приходится на энергопотребление — большинство китайских химических предприятий работают на электроэнергии, получаемой от угольных электростанций. Ещё около 20% выбросов генерируется в процессе химического производства — например, при синтезе аммиака или переработке летучих газов. Характерную иллюстрацию этой зависимости даёт история ибупрофена — одного из самых популярных обезболивающих средств в мире.

Швейцарские компании, такие как Sandoz или Mepha Pharma, продают его в виде копий (дженериков), но активное вещество для этих таблеток поступает в основном из Китая, Индии и США. Согласно исследованию консалтинговой компании EcovaMed (2022), производство одного килограмма ибупрофена в Китае или Индии сопровождается вдвое более высокими выбросами, нежели в США.

Это объясняется как особенностями технологии, так и источниками энергии — в Азии преобладают энергоёмкие процессы на базе сжигания угля. Динамика изменения глобальных цепочек поставок также очевидна: если в 2000 году около двух третей активных фармацевтических ингредиентов производилось в Европе, а лишь треть — в Азии, то к 2020 году ситуация кардинально изменилась.

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По данным исследования, заказанного швейцарской ассоциацией Pro Generika, теперь две трети действующих веществ поступают из стран вроде Китая и Индии. Причина — в первую очередь экономическая. По оценке экспертов Европейской комиссии, производственные и энергетические затраты в Китае на 40 процентов ниже, чем в ЕС. Для фармацевтических компаний это означает ощутимую экономию. Но в глобальном масштабе это оборачивается ударом по окружающей среде.

У транснациональных компаний есть рычаги влияния

На транснациональных корпорациях лежит особая ответственность за экологические последствия их производственной деятельности. По мнению Мэтта Бонда (Matt Bond), консультанта по устойчивому развитию из компании Small World Consulting, именно они и формируют значительную часть глобального углеродного следа. Нередко, по его словам, в СМИ акцент делается на действиях отдельных потребителей, но у конечных покупателей при всем богатстве выбора есть ограниченное число вариантов действий: «Значительная доля индивидуальных выбросов парниковых газов связана с продукцией, приобретенной у крупных компаний. А значит, именно транснациональные корпорации и должны брать на себя инициативу, охватывая своими климатическими стратегиями всю цепочку поставок».

Швейцарская фармацевтика усиливает внимание к Scope 3

Со своей стороны швейцарская фармацевтическая индустрия давно заявляет о готовности к переменам. Анна Боцци (Anna Bozzi), глава отдела экологии и устойчивого развития отраслевой ассоциации ScienceIndustriesВнешняя ссылка, подчёркивает, что сегодня на внедрение инновационных способов сокращения выбросов швейцарская фармацевтическая индустрия затрачивает значительные ресурсы. Крупные фармацевтические компании стремятся вырабатывать и использовать устойчивые практики, включая изменение характера цепочек поставки, пусть даже процесс реализации таких мер и осложняется жесткими требованиями к качеству фармацевтической продукции.

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Компания Roche планирует уже к концу текущего 2025 года сократить выбросы в сфере Scope 3 примерно на 18%. Для этого она уменьшает долю авиаперевозок в пользу морского транспорта, активнее ведет утилизацию и переработку вторичных материалов и переходит на возобновляемые источники энергии. В своих официальных пресс-сообщениях Roche при этом прямо признает, что Scope 3 по-прежнему составляет основную часть его углеродного следа. Компания также пересматривает и свои общие климатические цели. Теперь в фокусе концерна находится значительное сокращение выбросов в области Scope 3 уже к 2045 году.

В связи с этим Roche активизирует работу с поставщиками, проводит внутренние аудиты и ищет новые пути повышения экологичности своей логистики. Однако понятно, что глобальный рынок требует и глобальной системы доставки. В ряде случаев лекарства можно перевозить только самолетом — например, если они требуют строгого температурного режима. Как подчёркивает эксперт по логистике Бублу Такур-Вайгольд, нет смысла сокращать масштабы выбросов парниковых газов, если при этом лекарства не будут доходить до пациентов, тем более что периодически дефицит медикаментов возникает даже в развитой Швейцарии.

Итак, путь к экологической устойчивости — в области фармацевтической индустрии это сложный и противоречивый процесс. Влияние швейцарской фармы охватывает глобальные цепочки поставок, так что в итоге то, что делает людей здоровыми, может одновременно навредить экологии. А это и есть тот самый побочный эффект, о котором никогда не упоминается в официальных инструкциях к применению тех или иных лекарственных препаратов.

Оригинал материала на немецком языке находится по ссылке SRFВнешняя ссылка.

Подготовка графиков: Полин Тюрюбан (Pauline Turuban), Кай Ройссер (Kai Reusser), Игорь Петров.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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