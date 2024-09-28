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Изменение климата

Таяние ледников изменило швейцарско-итальянскую границу

Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Причины: ледники, реки и трамваи.
Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Причины: ледники, реки и трамваи. Keystone-SDA

Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Границу с Италией пришлось уточнить из-за таяния ледников, границу Швейцарии с Францией нужно было проводить заново из-за трамвайной линии в регионе Женевы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В кантоне Женева прокладка путей новой трансграничной трамвайной линии привела к небольшим изменениям границы между муниципальными образованиями Перли-Керту и Бардонне (Perly-Certoux / Bardonnex). Как заявил в пятницу 27 сентября 2024 года Федеральный совет (кабмин) Франция и Швейцария обменяются равноценными участками территории.

Две другие корректировки франко-швейцарской границы связаны с работами по ренатурации рек Эрман и Форон (Hermance / Foron). Кантон Женева имеет 103-километровую границу с Францией, из них 50 километров проходят по рекам.

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Швейцарско-итальянскую границу пришлось уточнять по причинам изменения климата и таяния ледников, которые являются геополитическими факторами демаркации государственной границы между двумя странами. Изменение конфигурации ледников ведет к необходимости заново проводить линию границы.

На этот раз пришлось заново уточнять участок границы в регионе вершин Tête Grise/Plateau Rosa, Cabane Carrel и Dos de Rollin. В мае 2023 года совместная итальянско-швейцарская демаркационная комиссия согласовала проект договора, в котором были соблюдены интересы обеих сторон. Поскольку речь идет о незначительных изменениях, то правительство Швейцарии имело право заключить эти соглашения самостоятельно, не вынося их на референдум.

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