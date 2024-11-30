Что означают для Швейцарии новые правила торговли «углеродными кредитами»?

Во время своего короткого визита в Баку на прошлой неделе министр окружающей среды и энергетики Швейцарии Альберт Рёшти рассказал SWI swissinfo о том, насколько важны для страны новые схемы компенсации выбросов парниковых газов. Paula Dupraz-Dobias

Как финансировать усилия развивающихся стран по их адаптации к новым базовым климатическим параметрам и кто должен выделять на это деньги? Швейцария активно выступает за развитие рынка «углеродных кредитов». Принятые в Баку новые нормы и правила торговли ими она поддержала и приветствовала. Но что они означают конкретно для Швейцарии?

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«Углеродные кредиты» появились в конце 20-го века в качестве экономического инструмента в ответ на глобальные усилия по борьбе с негативными последствиями изменения климата. Первым шагом на пути к их созданию стало принятие в 1992 году Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она заложила основы международного сотрудничества в этой сфере. В 1997 году был подписан Киотский протокол, установивший для развитых стран юридически обязательные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Этот документ ввел торговлю квотами на выбросы, совместное осуществление проектов (Joint Implementation) и «механизм экологически чистого развития» (Clean Development Mechanism, CDM).

Парижское соглашение по климату поставило перед миром куда более амбициозные цели по ограничению глобального потепления и ввело новые подходы к торговле карбоновыми сертификатами. И с тех пор начался настоящий бум торговли такого рода дериватами. Швейцария стала одним из самых активных сторонников такого механизма компенсации выбросов парниковых газов. На сегодняшний день она заключила около дюжины двусторонних соглашений на эту темы, намного опередив COP29 в Баку, на котором в этот механизм были внесены некоторые тонкие поправки.

Что такое «углеродные кредиты»?

Это торгуемые на рынке дериваты / бумаги (сертификаты), представляющие собой эквивалент сокращения выбросов одной метрической тонны углекислого газа (CO₂) или эквивалент других парниковых газов (метан, водяной пар). Используются в рамках механизмов борьбы с изменением климата, стимулируя правительства, компании и отдельных лиц к ограничению выбросов. Государства или регулирующие органы устанавливают пределы (квоты) на объем выбросов парниковых газов для компаний или отраслей экономики. Если данная организация или государство снижает свои выбросы ниже установленной квоты, то тогда они получают в свое распоряжение «углеродные кредиты».

Их можно продать или передать другим компаниям или государствам, превысившим свои лимиты в рамках системы cap-and-trade («ограничение и торговля»). Кроме того, кредиты можно получать за реализацию проектов, которые способствуют сокращению выбросов, например, за посадку лесов, за развитие возобновляемых источников энергии, за внедрение методов улавливания углекислоты или метана. Существуют два основных типа углеродных кредитов. Обязательные кредиты используются для выполнения требований регулирующих систем, таких как Европейская система торговли выбросами (EU Emissions Trading System EU ETS). Добровольные кредиты приобретаются компаниями или частными лицами для компенсации выбросов на добровольной основе. Такие кредиты сертифицируются организациями, например, Gold Standard или Verra.

Углеродные кредиты должны в теории стимулировать развитие низкоуглеродных технологий, предоставляя финансовую выгоду в обмен на сокращение выбросов и помогая достигать климатических целей. Однако этот механизм все чаще подвергается критике. Во-первых, некоторые компании могут использовать кредиты для «зеленого пиара», не снижая собственных выбросов. Во-вторых, рынки добровольных кредитов зачастую плохо регулируются, что ставит под сомнение легитимность некоторых видов таких дериватов. Также существует риск двойного учета, когда сокращение выбросов засчитывается сразу нескольким сторонам. Поэтому сейчас для повышения прозрачности торговли такими кредитами внедряются технологии блокчейна.

Швейцария — активный сторонник торговли углеродными кредитами

Оптимисты уверены, что по мере того, как страны и компании будут стремиться достичь углеродной нейтральности, рынок углеродных кредитов будет развитваться, становясь важным инструментом глобальной климатической политики. Пессимисты настроены критически. Недавнее расследование, проведенное левой ассоциации Alliance Sud, указывает на якобы имевшие место факты завышения в рамках двусторонней климатической сделки между Швейцарией и Ганой объемов снижения выбросов почти на 80%.

В июне 2024 года документ, подготовленный Целевой рабочей группой, созданной Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, рекомендовал частным компаниям воздержаться от использования углеродных кредитов для компенсации своих выбросов. Тем не менее в 2015 году в столице Франции было принято решение о двух путях организации работы с такими кредитами. Статья 6.2 Парижского соглашенияВнешняя ссылка постулирует возможность для стран заключения двусторонних соглашений с другими странами и учета их в своих национальных планах по защите климата.

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Швейцария была одним из первых активных сторонников этой модели, заключив климатически соглашения с такими странами, как Грузия, Перу, Гана, Таиланд и Чили. Статья 6.4 Парижского соглашения позволяет государственным и частным организациям и компаниям компенсировать свои выбросы и торговать ими на так называемых рынках «добровольных углеродных сертификатов». Среди швейцарских компаний, покупающих себе такие квоты: розничная сеть Coop, пищевой гигант Nestlé и интернет-магазин Galaxus. За годы, прошедшие после конференции по климату в Париже, такие сделки заключались как в частном порядке, так и на уровне двустороннего межгосударственного сотрудничества, но каких-либо нормативных международных рекомендаций по части реализации двух этих вариантов отсутствовали — вплоть до Конференции по Климату в Баку.

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Что же нового привнес в эту системы Бакинский саммит?

В соответствии с новой системой, принятой в Баку, разработчики климатических проектов, не предусматривающих заключения двусторонних межгосударственных сделок, будут обращаться для регистрации своих проектов в организацию, созданную под эгидой ООН под названием Article 6.4 Supervisory Body или «Надзорный орган по Статье 6.4 Парижского соглашения». Углеродные кредиты смогут быть выданы теперь только после того, как зеленый свет данному проекту даст как этот контрольный орган, так и страна, в которой этот проект будет реализован. Проекты должны быть в состоянии позитивно воздействовать на окружающую среду, демонстрируя одновременно свой вклад в социально-экономическое развитие данной страны. Особое внимание при этом должно уделяться социально уязвимым группам населения и соблюдению базовых прав человека.

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Что касается Статьи 6.2, то долгожданный «свод правил» для взаимозачетов между странами оставляет за правительствами соответствующих стран полное право контролировать процесс и решать, каким образом организовывать процесс межгосударственных взаимозачетов. В тексте технического документа, согласованном в Баку, говорится, что страны должны публиковать всю информацию о своих проектах, реализуемых в других государствах. Кроме того, делегаты на COP29 одобрили создание регистрационной службы, которая будет работать в пользу стран, не могущих позволить себе создать свои собственные системы выдачи и отслеживания углеродных кредитов.

Что говорят наблюдатели?

Заявления и решения, сделанные и приняты в Баку, приветствовали прежде всего частный сектор и организации, занимающиеся разработкой и выпуском углеродных квот / сертификатов. По их мнению, эти меры помогут рынкам «углеродных кредитов» восстановить доверие, утраченное ими в последние годы. Однако левые климатические активисты и представители неправительственных организаций были настроены куда менее оптимистично. По их мнению, финальная стадия консультаций по новой редакции Статьи 6 Парижского соглашения проходила кулуарно, а как заявила, например, НПО Climate Land Ambition and Rights Alliance, правительства стран мира передали свои обязанности по обеспечению прав человека и защиты целостности окружающей среды на откуп какой-то горстке людей, заседающих в Надзорном органе ООН. Эрика Леннон, старший юрист Центра международного экологического права (CIEL), заявила, что новой системе не хватает механизмов обеспечения надлежащей подотчетности.

Углеродные кредиты должны в теории стимулировать развитие низкоуглеродных технологий. Однако этот механизм все чаще подвергается критике: компании могут использовать кредиты для «зеленого пиара», рынки добровольных кредитов зачастую плохо регулируются. Keystone

Что это в итоге означает в целом для Швейцарии?

Новые нормы и правила объективно укрепят способность Швейцарии и стран-партнеров самостоятельно определять условия климатических соглашений в соответствии со Статьёй 6.4 Парижского соглашений, с учетом того, что на нее сейчас давят и требуют начать компенсировать вдвое больше выбросов CO2, чем она способна компенсировать в настоящее время. Во время своего короткого визита в Баку на прошлой неделе министр окружающей среды и энергетики Швейцарии Альберт Рёшти рассказал SWI swissinfo о том, насколько важны для страны новые схемы компенсации выбросов парниковых газов.

Каковы итоги COP 29 в Баку Прошедшая в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), завершилась рядом ключевых решений и соглашений: Финансирование климатических инициатив. Участники договорились утроить объем ежегодного финансирования развивающихся стран, увеличив его с ранее установленной цели в 100 миллиардов долларов США до 300 миллиардов долларов в год к 2035 году. Однако многие развивающиеся страны выразили недовольство, считая эту сумму недостаточной и сроки слишком отдаленными. Углеродные кредиты. После почти десятилетних обсуждений было утверждено руководство по «углеродным кредитам», что позволит странам создавать и торговать этими кредитами, привлекая финансирование для климатических проектов. Ожидается, что это решение поможет привлечь в новые инициативы по борьбе с изменением климата миллиарды долларов. Торговые барьеры и климат. Развивающиеся страны подняли вопрос о климатически обусловленных торговых барьерах, таких как пограничный корректирующий углеродный механизм (carbon border tax) Евросоюза. В результате было решено включить этот вопрос в повестку дня будущих саммитов для дальнейшего обсуждения. Роль ископаемого топлива. Значительных шагов по отказу от ископаемого топлива или по существенному увеличению доли возобновляемой энергии в общем энергетическом бюджете мира предпринято не было. Это вызвало обеспокоенность среди участников, которые считают, что заметное влияние на климатические консультации все еще продолжают оказывать интересы индустрии ископаемого минерального топлива. В целом, несмотря на достигнутые соглашения, многие участники выразили разочарование темпами прогресса в области противодействия негативным последствиям изменения базовых характеристик климата, отмечая, что объемы глобальных выбросов парниковых газов продолжают увеличиваться и что средняя температура воздуха также продолжает увеличиваться, приводя к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям. Источник: ReutersВнешняя ссылка

«Швейцарии в течение еще некоторого времени рынок углеродных сертификатов будет очень нужен для организации процесса декарбонизации экономики». В качестве примера он привел гражданскую авиацию, которой придется еще долго полагаться на такие кредиты в ожидании появления на рынке рентабельных и достаточных по объему образцов «синтетического экологического авиационного топлива». Главный представитель Швейцарии на переговорах по климату Феликс Вертли был вполне удовлетворен итогами Бакинского саммита. «Это очень важно, что теперь, после 10 лет работы, мы окончательно завершили работу над Парижским сводом климатических норм и правил. Теперь у нас есть механизм, который является работоспособным и вполне эффективным».

Англоязычный оригинал материала подготовлен и отредактирован Вероникой ДеВор, русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI ип / нк / ап.