Швейцарскую деревню Бриенц снова эвакуируют

Правительство кантона Граубюнден выделило деревне Бриенц полмиллиона франков в качестве неотложной помощи. Keystone-SDA

Во вторник, 12 ноября 2024 года, правительство кантона Граубюнден выделило деревне Бриенц полмиллиона франков в качестве чрезвычайной помощи. Деревне угрожает новый оползень, и ее необходимо эвакуировать.

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По просьбе муниципального образования Бриенц кантон Граубюнден изыскал дополнительные средства на поддержку региона Альбула, на территории которого находится деревня Бриенц. Об этом говорится в опубликованном вчера заявлении властей кантона Граубюнден.

Из-за угрозы нового оползня жителям деревни Бриенц до полудня воскресенья 17 ноября, вероятно, придется покинуть свои дома и найти на несколько месяцев иное пристанище. «В связи с предстоящей эвакуацией правительство кантона Граубюнден приняло решение о выделении дополнительной чрезвычайной помощи деревне Бриенц на общую сумму 500 000 швейцарских франков».

Ситуация в деревне по состоянию на 28 июня 2023 года. В тот день журналистов очень не на долго пустили в деревню. © Keystone / Gian Ehrenzeller

Среди прочего эта помощь призвана помочь покрыть незапланированные расходы на переезд и аренду жителями нового жилья. Муниципальные власти региона Альбула примут решение о конкретном адресном распределении средств вместе с общественным комитетом по сбору пожертвований в пользу пострадавшей деревни.

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В мае 2023 года примерно 80 жителей Бриенца были вынуждены покинуть свои дома, потому что оползень, нависавший над деревней, начал относительно быстрое движение, так что власти опасались, что деревню накроет селевым потоком. Этот поток все-таки сошел ночью 16 июня 2023 года, но остановился всего в нескольких метрах от околицы деревни.

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