Что делать молодым специалистам в эпоху ИИ?

ИИ меняет рынок труда Швейцарии — рабочие места начального уровня оказываются под угрозой Keystone-SDA

Искусственный интеллект сокращает в Швейцарии число стартовых вакансий для молодых специалистов. Эксперты из Швейцарии советуют выпускникам вузов иначе выстраивать начало карьеры.

Поделиться

8 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Study finds AI impacts entry-level jobs in Switzerland Читать далее Study finds AI impacts entry-level jobs in Switzerland

Deutsch de KI verändert Schweizer Arbeitsmarkt — Einsteigerjobs unter Druck Оригинал Читать далее KI verändert Schweizer Arbeitsmarkt — Einsteigerjobs unter Druck

Искусственный интеллект уже довольно заметно меняет швейцарский рынок труда. Исследование компании Jobcloud, которая управляет онлайн-платформами поиска работы и подбора персонала, показывает: классических стартовых позиций для молодых специалистов, так называемых «джунов», становится всё меньше. Особенно заметно это в офисной работе и в профессиях, связанных с обработкой информации, анализом, текстами и другими видами интеллектуального труда.

В отдельных сферах число таких вакансий после массового распространения генеративного искусственного интеллекта сократилось на 32 процента. Эту тенденцию замечают и в швейцарских вузах. «Описанные в исследовании изменения во многом совпадают с тем, что наблюдаем и мы», — пишет Юлия Михаэль (Julia Michael) из Career Services Цюрихского университета (Career Services der Universität Zürich), подразделения, которое помогает студентам и выпускникам ориентироваться на современном рынке труда, готовиться к поиску работы и планировать начало карьеры.

Нет однозначной картины

Эту тенденцию в интервью телерадиоканалу SRF Внешняя ссылкаподтверждает и Штефан Вольтер (Stefan Wolter) из Бернского университета (Universität Bern), специалист, изучающий связь между эволюцией сферы образования и кадровыми потребностями рынка труда. При этом, по его словам, проведённые на данный момент исследования пока не дают однозначной картины. В некоторых сферах сокращение числа стартовых вакансий эксперты объясняют не только искусственным интеллектом, но и распространением удалённой работы: опытные сотрудники чаще работают из дома, и поэтому у них остаётся меньше времени на обучение молодых специалистов.

Показать больше

Показать больше Демография Мы спросили у ИИ: каким ты видишь будущее? Этот контент был опубликован на Как будет выглядеть будущее с ИИ? Мы спросили об этом сам искусственный интеллект и он дал нам много интересной информации к размышлению. Читать далее Мы спросили у ИИ: каким ты видишь будущее?

«Думаю, верно и то и другое: искусственный интеллект и удалённая работа накладываются друг на друга», — говорит Штефан Вольтер. По его словам, искусственный интеллект делает опытных специалистов продуктивнее. В результате они могут сами справляться с рутинными задачами без помощи сотрудников, которые только начинают карьеру и на которых раньше часто возлагали чисто техническую и монотонную работу. Для молодых людей этот тренд становится серьёзным источником тревоги за своё будущее. Согласно исследованию Jobcloud, более 40 процентов людей младше 25 лет опасаются, что из-за искусственного интеллекта они потеряют или так и не приобретут профессиональную значимость.

Для этого чувства уже появился даже отдельный термин — FOBO, Fear of Becoming Obsolete, то есть страх стать ненужным или профессионально устаревшим уже на старте карьеры. Что же делать тем, кто только начинает свой трудовой путь? Эксперты дают несколько советов. Первое важное решение — выбор направления обучения. Здесь уже заметны сдвиги. По словам Штефана Вольтера, перемены затронули прежде всего математические и естественно-научные дисциплины, которые ещё недавно считались очевидными профессиями будущего почти с гарантированной занятостью.

Трезво оценивать свои способности

«Но именно там сейчас и происходит перелом», — говорит он, указывая на то, что в этих областях число студентов стагнирует или даже снижается. При этом, считает Штефан Вольтер, молодым людям важно не просто выбирать «перспективную» специальность, а трезво оценивать собственные сильные стороны. Искусственный интеллект делает лучших специалистов ещё сильнее и, главное, продуктивнее. Редактор текстов с сорокалетним стажем, уникальным чувством языка и большим профессиональным опытом, получив в своё распоряжение искусственный интеллект, может резко повысить и скорость, и качество своей работы.

Рынок труда в Швейцарии в эпоху ИИ Новые данные конкретно показывают, как искусственный интеллект меняет начальный этап трудовой карьеры в Швейцарии. В 2025 году вакансий для тех, кто только выходит на рынок труда, стало почти на треть меньше, чем в среднем в 2019–2022 годах, то есть до массового распространения генеративного искусственного интеллекта. Такие данные содержатся в AI Report 2026, который портал Jobs.ch опубликовал в среду 24 июня 2026 года. Сильнее всего это сокращение заметно в профессиях, где часть повседневных задач уже можно выполнять с помощью искусственного интеллекта или частично автоматизировать. Речь идёт об административной работе, управлении персоналом, банковском секторе, финансах, маркетинге, закупках, продажах, а также об информационных технологиях и телекоммуникациях. Именно в этих сферах доля вакансий для младших специалистов, так называемых джунов, снизилась на 16 процентов по сравнению с периодом до массового распространения генеративного искусственного интеллекта. Одновременно доля вакансий для опытных сотрудников выросла на 26 процентов. Авторы исследования объясняют этот сдвиг так: раньше младшие сотрудники часто получали простые задачи и на них учились; теперь компании либо хотят, чтобы даже такие задачи выполняли опытные специалисты, либо сразу передают эти виды работ искусственному интеллекту. Доклад AI Report 2026 основан на анализе 7,3 млн объявлений о вакансиях, размещённых с 2019 по 2025 год на платформах Jobs.ch, Jobup.ch и JobScout24.ch. Этот анализ дополнили опросами сотрудников и швейцарских компаний. Исследование охватило 18 профессиональных категорий и 19 регионов.

А вот средний уровень становится всё менее востребованным: зачем ждать от фрилансера три недели средний перевод, заготовку для дальнейшей редактуры, если искусственный интеллект способен выдать сопоставимый результат за три минуты? Поэтому вопрос должен звучать не так: «Какой диплом я могу получить?» Важнее другое: «В какой области я могу быть действительно сильным после выпуска? В какой сфере я могу стать незаменимым?» Штефан Вольтер уверен, что «блестящие информатики, математики и специалисты по языку будут нужны и в будущем». Во время учёбы, по его мнению, важно серьёзно вкладываться в профессиональные знания.

Искусственный интеллект не заменит личную предметную компетентность. «Те, кто лучше всех владеет своей областью знаний, по-прежнему будут востребованы на рынке труда», — говорит он. Штефан Вольтер надеется, что актуальные структурные изменения на рынке труда, вызванные искусственным интеллектом, станут для студентов и студенток вузов ещё и сигналом: учиться своему делу нужно всерьёз. По его словам, если после учёбы не удаётся сразу начать карьеру по выбранной специальности, то можно «спасти хотя бы часть своих компетенций». Многие навыки, полученные во время обучения, ценны не только в одной избранной профессиональной области.

Накапливать практический опыт

Существуют даже статистические данные, показывающие, насколько разные профессии могут быть близки друг к другу по набору требуемых компетенций. Юлия Михаэль из Цюрихского университета советует также искать альтернативные способы получить опыт и показать себя работодателю. Это может быть волонтёрская работа, собственные проекты или создание стартапа. «Такой опыт хорошо отражается в резюме и конкретно показывает работодателю, как человек умеет работать», — говорит она. Начинать никогда не рано.

Поэтому Юлия Михаэль рекомендует студентам накапливать практический опыт уже во время учёбы — например, в рамках конкретных проектов и стажировок. Несмотря на столь глубокие изменения на рынке труда, Штефан Вольтер не считает происходящее чем-то совершенно беспрецедентным. Он видит параллели с прежними структурными сдвигами, например с серединой 1990-х годов. Тогда тоже возникали новые рабочие места, характер и особенности которых ещё за несколько лет до этого невозможно было себе даже представить.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарцы видят в ИИ пользу, но хотят больше контроля Этот контент был опубликован на Жители Швейцарии видят в ИИ источник новых возможностей, но одновременно они требуют в сфере цифровых технологий более строгого контроля. Читать далее Швейцарцы видят в ИИ пользу, но хотят больше контроля

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch