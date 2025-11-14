«Наша цель — эффективно и быстро помогать пациентам»

Самир Унзаин — молекулярный биолог, более 15 лет изучающий «тёмную материю генома», участки ДНК, не кодирующие белки, но играющие ключевую роль в регуляции клеточных процессов, в развитии и возникновении заболеваний. Thomas Kern / Swissinfo

Гендиректор стартапа HAYA Therapeutics Самир Унзаин рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены и предприниматели в Швейцарии, о значимости рынка США, о том, как разработанная его компанией инновационная терапия сердечно-сосудистых заболеваний может изменить современную медицину.

13 минут

Основанный в 2019 году стартап HAYA Therapeutics ставит перед собой цель разработать новый подход к лечению заболеваний — создать технологию, позволяющую превращать больные клетки обратно в здоровые. В настоящее время компания разрабатывает инновационную терапию сердечной недостаточности и готовится к её клиническим испытаниям. Если они завершатся успешно, то этот метод может быть допущен для лечения широкого спектра хронических и возрастных недугов.

На сегодняшний день HAYA Therapeutics уже привлекла финансирование на сумму около 90 миллионов долларов США или 72 миллиона франков. Стартап пользуется доверием инвесторов, однако, как отмечает генеральный директор и один из основателей компании Самир Унзаин (Samir Ounzain) в интервью SWI swissinfo.ch, следующие этапы, включая получение допуска на вывод препарата на рынок, будут крайне сложными.

Самир Унзаин (Samir Ounzain): Швейцария — отличное место для того, чтобы превращать научные идеи в коммерческую продукцию. Thomas Kern / Swissinfo

Мы разговаривали с ним в Лозанне.

SWI swissinfo.ch: Вы родом из Великобритании, учились там же, однако решили создать свой стартап в Швейцарии. Почему именно здесь?

Самир Унзаин (Samir Ounzain): Швейцария — отличное место для того, чтобы превращать научные идеи в коммерческую продукцию. Будучи компанией-стартапом, мы получили здесь серьёзную поддержку. Наша компания базируется на кампусе Biopôle под Лозанной, который полностью посвящён исследованиям в области биотехнологий и в целом так называемых «наук о жизни» (life sciences). Кампус объединяет амбициозные стартапы, крупные международные корпорации и научно-исследовательские институты, предоставляя им лаборатории с самым современным оборудованием.

Кроме того, мы пользуемся богатым наследием швейцарской фармацевтической отрасли. На мой взгляд, главное преимущество этой страны — это кадры, то есть наличие как специалистов, подготовленных в самой Швейцарии, так и европейских профессионалов, которых привлекло в Швейцарии качество жизни и широкие профессиональные возможности.

SWI swissinfo.ch: У вас также есть подразделение в США, которое занимается, прежде всего, привлечением венчурного (рискового) капитала и обеспечением выхода вашей продукции на американский рынок. Почему это направление оказалось для вас ключевым?

Самир Унзаин: Наша цель — как можно быстрее и эффективнее помогать пациентам, создавая принципиально новые подходы к поиску и разработке лекарственных средств. Поэтому мы изначально выбрали глобальную стратегию: мы ищем наилучших партнёров, поставщиков, специалистов, а также наиболее выгодные возможности финансирования и рынки с наибольшим потенциалом, не ограничиваясь одной Швейцарией.

Тем не менее мы очень довольны нашей швейцарско-американской структурой. Как я уже отмечал, Швейцария остаётся отличной площадкой для привлечения талантов, она пользуется в нашей сфере значительным авторитетом. Соединённые Штаты, в свою очередь, предлагают уникальные возможности как по объёму рынка и масштабам инвестиций, так и по опыту уже действующих биотехнологических компаний.

Швейцарии и Европе, на мой взгляд, всё ещё есть куда развиваться, ей не хватает инструментов, которые помогали бы молодым компаниям расти быстрее и быстрее выходить на мировой уровень. Здесь крайне редко встречаются фирмы младше 10 лет, достигающие статуса «единорога», то есть рыночной оценки свыше 1 миллиарда долларов США, особенно если речь идёт о секторе биотехнологий.

SWI swissinfo.ch: Согласно швейцарскому налоговому законодательству, основатели компаний обязаны платить высокий налог на состояние, рассчитываемый исходя из оценочной рыночной стоимости их стартапа. Является ли это препятствием для дальнейшего развития вашей компании в Швейцарии?

Самир Унзаин: Да, Швейцария — одна из немногих стран мира, где взимается налог на состояние. Для основателей стартапов этот налог может составлять около 1% от оценки, установленной внешними инвесторами. К примеру, если стартап оценивается в 1 миллиард франков, его акционеры, включая основателей, которые, как правило, получают сравнительно скромные зарплаты, — обязаны ежегодно выплачивать около 10 миллионов франков в виде налога на состояние.

Хотя т. н. «налоговый потолок» (Steuerplafonierung, механизм, ограничивающий совокупный уровень кантональных налогов долей в 60% налогооблагаемого дохода, прим. ред.) частично смягчает ситуацию, для предпринимателей работа в Швейцарии все равно остаётся серьёзным вызовом. Проблема заключается в резком расхождении между оценочной рыночной стоимостью стартапа, основанной на его долгосрочном потенциале, и реальной ликвидностью, которой располагают его основатели. Какое-то устойчивое решение этой проблемы стало бы заметным шагом вперёд для всего швейцарского инновационного сектора.

Самир Унзаин: Наша цель — как можно быстрее и эффективнее помогать пациентам, создавая принципиально новые подходы к поиску и разработке лекарственных средств. Thomas Kern / Swissinfo

SWI swissinfo.ch: Ваша компания уже привлекла инвестиций на сумму около 90 миллионов долларов. Как и многие другие перспективные стартапы, вы опираетесь на иностранных инвесторов — прежде всего из США и стран ЕС. Так может имело бы смысл какие-то деловые мощности или сферы деятельности перенести поближе к ним?

Самир Унзаин: В Швейцарии достаточно хорошо развиты механизмы начального финансирования, например, так называемые «посевные инвестиции» (seed funding), которые предоставляются на самой ранней стадии развития компании. Однако капитал для масштабирования бизнеса, то есть средства, необходимые на более поздних стадиях роста, доступен в значительно меньшей степени. И в нашем случае большинство инвесторов действительно базируются за рубежом. В рамках последнего раунда финансирования, в ходе которого мы привлекли 65 млн долларов, нашими ведущими инвесторами выступили компании Sofinnova Partners (офисы в Париже, Милане и Лондоне) и Earlybird Venture Capital (офисы в Берлине, Лондоне, Милане и Мюнхене).

В целом международные инвесторы воспринимают Швейцарию как страну с высокой степенью надёжности и инновационности и обычно не настаивают на переносе штаб-квартир ближе к ним. Тем не менее мы приняли решение открыть свой филиал в Сан-Диего, чтобы быть ближе к американскому рынку, и прежде всего к опытным биотехнологическим компаниям и инвесторам из США. Этот последний аспект особенно важен: американские инвесторы обычно более склонны к риску и к поддержке смелых идей.

SWI swissinfo.ch: Известно, что выведение нового лекарственного препарата на рынок обходится примерно в 1 миллиард долларов США, главным образом из-за чрезвычайно дорогих и масштабных клинических испытаний так называемой «третьей фазы». Как вы планируете финансировать этот процесс?

Самир Унзаин: Действительно, в будущем нам потребуется значительный объём финансирования. Мы планируем начать первую фазу клинических испытаний нашего основного продукта уже в начале 2026 года. Первостепенная цель — подтвердить безопасность технологии и выявить факторы, указывающие, что препарат может на практике и в самом деле действовать так, как предполагает теория.

Если этот этап завершится успешно, то перед нами откроются различные варианты финансирования, начиная с привлечения «фондов роста» (growth funds — инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в компании уже прошедшие ранние стадии развития, прим. ред.) и партнёрств с крупными фармацевтическими компаниями вплоть до возможного проведения первичного публичного размещения наших акций на фондовом рынке (IPO), вероятнее всего, на бирже Nasdaq в Нью-Йорке.

Награды, полученные нами, в частности, от Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), включая статус «Технологического первопроходца», значительно повышают степень нашей узнаваемости и укрепляют репутацию компании, что, в свою очередь, облегчает доступ к необходимым источникам финансирования.

SWI swissinfo.ch: Во всех странах мира получение допусков и разрешений на продажу того или иного лекарственного препарата требует огромных затрат, практически невозможных для стартапа. В каких странах вы планируете в первую очередь добиваться регистрации вашей инновационной терапии?

Самир Унзаин: В каждой стране или экономическом блоке, например, в Европейском союзе (EU), действуют собственные регуляторные процедуры. Для стартапа попытка пройти их все одновременно действительно может стать слишком затратным делом. На данном этапе наш приоритет — проведение клинических испытаний в соответствии с требованиями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration, FDA), поскольку именно американский рынок является для нас крупнейшим и стратегически самым важным.

Мы стремимся использовать инвестиции максимально рационально. Поэтому мы рассматриваем сейчас возможность проводить часть клинических испытаний в странах, где этот процесс обходится дешевле и где можно значительно быстрее находить необходимое количество пациентов. Такой подход позволит ускорить разработку терапии, не нарушая при этом требований национальных и международных регуляторов.

Самир Унзаин: В Швейцарии достаточно хорошо развиты механизмы начального финансирования, однако капитал для масштабирования бизнеса, то есть средства, необходимые на более поздних стадиях роста, доступен в значительно меньшей степени. Thomas Kern / Swissinfo

SWI swissinfo.ch: Ваш препарат должен стать основой терапии сердечной недостаточности, но он ориентирован на довольно узкий сегмент рынка. Это осознанная стратегия, с помощью которой вы рассчитываете повысить шансы на успех?

Самир Унзаин: Препарат HTX-001 представляет собой основу таргетной терапии (то есть направленной на конкретный биологический механизм, прим. ред.) сердечной недостаточности, разработанную для лечения необструктивной гипертрофической кардиомиопатии, заболевания, при котором сердечная мышца утолщается не создавая вроде бы явных препятствий на пути у кровотока. Эта терапия основана на принципиально новом подходе — на лечении не симптомов болезни, но клеток, функционирующих неправильно.

Что особенно важно: если нам удастся доказать, что изменение состояния клеток приводит к улучшению состояния пациента, то тогда ту же методологию можно будет применить к широкому кругу других хронических и возрастных патологий, таких как гипертония, метаболические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и рак.

SWI swissinfo.ch: Разработка и вывод на рынок новых лекарств становятся всё дороже. Как вы собираетесь обеспечить доступность ваших препаратов для пациентов?

Самир Унзаин: Мы следуем простому, но важному правилу: лекарства должны быть безопасными, востребованными, эффективными и доступными. Наша конечная цель — удовлетворить открытые медицинские потребности примерно 10 миллионов пациентов. Это означает, что препараты должны предлагаться по доступным ценам, в том числе через системы «возмещения расходов на лечение» (reimbursement schemes), которые действуют в большинстве развитых стран.

Как я уже отмечал, мы стремимся изменить сам подход фармацевтической индустрии к поиску и разработке лекарственных средств. Создаваемые нами РНК-терапии по своей природе программируемы, их можно быстро адаптировать под разные заболевания, а масштабировать производство (то есть вывести продукцию на рынок, прим. ред.) можно относительно быстро. Благодаря этому себестоимость и общие производственные затраты остаются сравнительно низкими, что укрепляет нашу уверенность в том, что наши препараты действительно смогут быть финансово доступными.

