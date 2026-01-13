Безопасность Швейцарии и роль средств массовой информации

Швейцария стала объектом целенаправленных попыток информационного воздействия и влияния. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) подчёркивает: сильные и независимые СМИ, а также высокий уровень медиаграмотности населения играют ключевую роль в способности общества противостоять дезинформации. В своём выступлении он акцентировал внимание на значении СМИ как части комплекса мероприятий по обеспечению национальной безопасности Швейцарии.

11 минут

Мнением делится Мартин Пфистер Федеральный советник (министр, член правительства страны) Мартин Пфистер (Martin Pfister) с апреля 2025 года возглавляет Федеральный департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS). С самого начала своего пребывания в этой должности он активно занимался вопросами информационной безопасности.

Когда мы говорим о безопасности, речь идёт прежде всего не о жизни или смерти, не о контроле над территориями и не о переделе границ, не о власти и не о господстве. Так рассуждают подстрекатели войн, так оправдывают свои действия представители авторитарных режимов. Разумеется, в рамках наших усилий мы также защищаем суверенитет нашей страны и физическую неприкосновенность её населения. Однако, когда в демократическом государстве мы говорим о безопасности и обороне, мы в первую очередь имеем в виду защиту наших демократических прав и свобод, права на самоопределение, личной автономии и нашего благосостояния — того самого благосостояния, которое и является, собственно, основой свободы.

С этой точки зрения средства массовой информации, пожалуй, являются наилучшим индикатором устойчивости демократического строя и способности государства защищать свои демократические институты. Если выразиться более прямолинейно, то можно было бы сказать: если в стране всё в порядке со СМИ, то в порядке находятся и демократия, и безопасность. Мы живём в период фундаментальных геополитических перемен. Ситуация в сфере безопасности в Европе и в ближайшем окружении Швейцарии стала более нестабильной, менее прозрачной и менее предсказуемой. Как показывает, например, военная операция США в Венесуэле, международный правопорядок подвергается эрозии, а Швейцария ощущает за его сохранение особую ответственность. Все это представляет проблему как для Швейцарии, так и для Европы.

Весь длительный послевоенный мирный период мы в значительной степени извлекали прямую выгоду (из стабильного геополитического порядка, прим. ред.). Нынешние геополитические изменения, по-видимому, коренным образом трансформируют мир, при том, что мы всё ещё не до конца понимаем, в каком направлении этот мир движется. Военная агрессия России против Украины вернула войну в Европу. Этот конфликт, который длится уже почти четыре года, фундаментально подорвал всею архитектуру безопасности Старого света. НАТО и в будущем останется в Европе незаменимым элементом обеспечения безопасности, однако Соединённые Штаты уже достаточно давно ясно дали понять, что основная ответственность за европейскую безопасность и оборону в перспективе должна лечь на сами европейские страны. Европа сталкивается не только с серьёзным военным отставанием при одновременно весьма ограниченных финансовых ресурсах. Многие страны Европы переживают ещё и глубокий политический раскол, что ослабляет их решимость (выступать за сохранение адекватной архитектуры безопасности, прим. ред.).

Слабая, политически расколотая Европа сама может стать жертвой войны. Меняется и сам способ ведения конфликтов. Штурмовая винтовка и окопы времён Первой мировой войны остаются столь же актуальными, как и бронетехника и артиллерия эпохи Второй мировой, что мы и видим на примере войны России против Украины. Но к ним добавляются и технологии 21 века, такие как беспилотники и роботизированные боевые системы. При этом современная война ведётся не только с использованием классических средств. Сегодня как сопровождают, так и эффективно готовят традиционные боевые действия гибридные формы ведения конфликтов — кибератаки, операции по оказанию влияния, дезинформация, шпионаж или экономическое давление.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Минобороны Швейцарии подчеркнул роль СМИ в борьбе с дезинформацией Этот контент был опубликован на Мартин Пфистер назвал в качестве основных источников ложной или искажённой информации российские медиаплатформы Pravda и Russia Today. Читать далее Минобороны Швейцарии подчеркнул роль СМИ в борьбе с дезинформацией

Информационное пространство играет в этих гибридных формах конфликтов заметную роль. Тот, кто дестабилизирует информационное пространство государства, ослабляет его безопасность. И эта война ведётся уже сегодня. По мере усиления геополитической напряжённости попытки влияния и масштабы дезинформации, вероятно, будут нарастать. Будучи страной в самом центре Европы и являясь частью сообщества западных ценностей, мы также — пусть и косвенно — становимся целью таких действий. Инициаторы операций по оказанию влияния стремятся манипулировать общественным мнением, мышлением и поведением отдельных людей и сообществ. К используемым ими инструментам относятся ложная информация, пропаганда и трансграничные репрессивные (меры в отношении диссидентов и оппозиционеров, прим. ред.). Цель — выставить швейцарские государственные и общественные структуры и институты в не лучшем свете в качестве неэффективных образований, подорвать доверие к демократии и государственным институтам, запугать население.

Применяемые методы охватывают самый широкий спектр видов и типов, начиная с манипулирования аудиовизуальным контентом и выведения информации из контекста и завершая формированием совершенно новых нарративов. Начиная с 2022 года Россия всё активнее действует против Швейцарии в информационном пространстве. Две наиболее известные российские платформы, Russia Today и Pravda, распространяют в Швейцарии от 800 до 900 материалов в месяц, и во многих случаях их нельзя квалифицировать иначе как дезинформацию. В мае 2025 года пророссийские источники скоординированно распространили на семи платформах в социальных сетях вырванное из контекста видео из Женевы. В нём утверждалось, что Швейцария якобы погружается в хаос и больше не является нейтральной. Эти публикации за короткое время набрали более двух миллионов просмотров.

Однако существуют и более тонкие формы воздействия — например сети аккаунтов в социальных сетях на платформах Telegram и X, которые не имеют очевидной связи с Россией. Но когда дезинформация, пропаганда и конспирологические нарративы не встречают противодействия, то общество становится уязвимым. По мере распространения страха и сомнений ослабевает внутренняя социальная сплочённость, а международное сотрудничество переживает кризис. Стремительное технологическое развитие дополнительно ускоряет уже идущие процессы. Искусственный интеллект позволяет всё более широкому кругу деятелей с минимальным порогом входа и при ещё меньших, чем еще недавно, ресурсных инвестициях создавать и распространять все более сложные формы дезинформации. В дальнейшем такая дезинформация будет ещё точнее подстраиваться под целевые аудитории и выглядеть ещё более убедительно, что позволит ей оказывать ещё более сильное воздействие.

Принципиально важно, чтобы попытки оказания влияния и распространение дезинформации своевременно выявлялись и становились прозрачными для всех. Именно поэтому кибербезопасность превратилась сегодня в задачу государственной важности. На федеральном уровне мы уже создали соответствующую структуру, Федеральное ведомство по вопросам кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit), которое совместно с многочисленными партнёрами из сфер экономики и науки, а также при участии представителей органов власти всех уровней, целенаправленно занимается противодействием такого рода рискам. Меры по противодействию операциям влияния и дезинформации предусмотрены также в «Стратегии в области политики безопасности», которую Федеральный совет (правительство Швейцарии, прим. ред.) в декабре 2025 года представил обществу в рамках обычной процедуры межведомственного согласования и общественного обсуждения (Vernehmlassung, прим. ред.). Эта стратегия прямо исходит из того, что безопасность Швейцарии следует понимать не только в военном, но и в самом широком, комплексном смысле.

Федеральный совет создал, кроме того, рабочую группу, координирующую деятельность федеральных органов власти по данной тематике. Однако государство не может работать в одиночку, с демократической точки зрения важно, чтобы оно не рассматривало себя как единственного носителя ответственности за сохранение безопасности и не действовало в вакууме, само по себе. Безопасность не возникает исключительно в результате деятельности армии, правоохранительных органов и государственных органов власти. В демократическом государстве безопасность формируется тогда, когда само население информировано в достаточной степени, когда люди обладают критическим мышлением и сохраняют бдительность. Высокий уровень медиаграмотности населения и разнообразие средств массовой информации являются важными факторами, от которых зависит сопротивляемость Швейцарии. Противодействию активным мероприятиям в области оказания влияния на общество способствуют также качественные средства массовой информации, работающие на основе самых требовательных журналистских стандартов. Такие СМИ предоставляют людям только факты. Они дают ориентиры. Они осуществляют контроль над властью. Поэтому СМИ — это не только «четвёртая власть».

Свободные медиа являются также частью нашей архитектуры безопасности. Они информируют нас и одновременно защищают наше информационное пространство — посредством глубоких журналистских расследований, путем контекстуализации и методами обеспечения общественной прозрачности (всех релевантных структур и процессов, прим. ред.). Данная функция масс-медиа укрепляется и усиливается там, где между СМИ существует конкуренция. Степень разнообразия участников медиасистемы эквивалентна степени устойчивости всего общества. Разнообразие обеспечивают частные медиакомпании. Однако свою роль конечно же играет и сильный общественный медиахолдинг SRG SSR. Выполняя возложенные на него обществом обязанности в области общественно значимого вещания (Service public), он обеспечивает во всех регионах страны и на всех национальных языках страны, в том числе и там, где частные медиаформаты вряд ли смогли бы работать рентабельно, необходимую обществу степень информационного покрытия.

Подчёркивая значение средств массовой информации для нашей безопасности, я, разумеется, отдаю себе отчёт в том, что сегодня медиа и их бизнес-модели находятся под серьёзным давлением: в экономическом плане — из-за снижения доходов от рекламы, в технологическом — из-за социальных сетей и искусственного интеллекта. Но именно сегодня, в эпоху революционных технологических преобразований и геополитической неопределённости, нам как никогда необходимы СМИ, которые осознают степень своей ответственности и работают, сознательно ориентируясь на эту ответственность. Ведь если в нашей стране всё в порядке со средствами массовой информации, значит, все будет порядке и с демократией, и с безопасностью Швейцарии.

Этот материал является сокращенным текстом речи, с которой 8 января 2026 года министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер выступил на традиционной конференции Dreikönigstagung, организуемой каждый год Швейцарской ассоциацией работников СМИ (Swiss Media Association).

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Информационные войны Почему ложь о Швейцарии — это вопрос национальной безопасности! Этот контент был опубликован на Швейцарии важно не допустить, чтобы за рубежом о ней закрепились неверные нарративы и сложилось искаженное понимание её роли в мировой политики. Читать далее Почему ложь о Швейцарии — это вопрос национальной безопасности!

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch