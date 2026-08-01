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История

Большинство швейцарцев считает началом своей истории 1848 год

По данным опроса НИИ Sotomo, 52% респондентов связывают возникновение современного швейцарского государства с 1848 годом, 21% — с 1291 годом.
По данным опроса НИИ Sotomo, 52% респондентов связывают возникновение современного швейцарского государства с 1848 годом, 21% — с 1291 годом. Keystone-SDA

Согласно опросу, итоги которого были опубликованы в преддверии швейцарского национального праздника Дня 1 августа, 52% респондентов связывают образование современной Швейцарии с принятием первой Федеральной конституции в 1848 году.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Только 21% называют в качестве начала истории швейцарской государственности 1291 год, который утвердился в качестве символической точки отсчёта национальной историографии лишь в конце 19 века, до этого такой датой считался 1307 год, высеченный поэтому на памятнике Вильгельму Теллю в городе Альтдорф (на фото выше). Вильгельма Телля большинство участников исследования также воспринимает прежде всего как мифического или литературного персонажа, а не в как документально подтверждённое историческое лицо.

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Хайди из романов Йоханны Спири до сих пор остается швейцарским национальным символом. Актриса Фабиенн Пенсейр (Fabienne Penseyres) исполняет роль Хайди во время официальной церемонии, проходящей в Лозанне в честь Дня 1 Августа 2014 года. Keystone / Anthony Anex

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Культура

Как Швейцария отмечает День 1 Августа

Этот контент был опубликован на Отметить национальный праздник Швейцарии День 1 Августа не так-то просто, надо знать, как его отмечать, где и с кем. Мы поможем разобраться.

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Годы 1291 и 1848 относятся к принципиально разным этапам швейцарской истории. Так называемая «Союзная грамота» (Bundesbrief), датированная «началом августа месяца 1291 года», представляла собой политический договор о взаимной помощи между землями (еще не кантонами) Ури, Швиц и Унтервальден в отсутствии у Великой Римской империи интереса к этим областям Европы, что означало и отсутствие обязанности Империи защищать своих вассалов от набегов и разбоя.

Это был один из многих подобных средневековых договоров, и единого швейцарского государства он ещё не создавал. Решающая институциональная цезура связана с 1803 годом, ее основой стал так называемый Акт Посредничества Наполеона, превративший Швейцарию в рыхлый союз автономных штатов / кантонов. В 1848 году после гражданской войны 1847 года первая Федеральная конституция преобразовала союз кантонов в федеративное союзное государство с общими политическими институтами и единым внутренним рынком.

Новый опрос показывает, что жители франкоязычной Швейцарии чаще, чем немецкоязычные швейцарцы, воспринимают историю страны через традиционные национальные предания и символы. Показательна в этом смысле и такая кепка, которую прославил недавно министр экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin), при том, что современное федеративное государство было создано в Швейцарии действительно только в 1848 году.
Новый опрос показывает, что жители франкоязычной Швейцарии чаще, чем немецкоязычные швейцарцы, воспринимают историю страны через традиционные национальные предания и символы. Показательна в этом смысле и такая кепка, которую прославил недавно министр экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin), при том, что современное федеративное государство было создано в Швейцарии действительно только в 1848 году. Keystone / Jean-Christophe Bott

Упомянутый опрос «Сплочённость в Швейцарии» (Zusammenhalt in der Schweiz)Внешняя ссылка провёл исследовательский институт Sotomo по заказу швейцарской пивоваренной компании Feldschlösschen. Его результаты опубликовала немецкоязычная воскресная газета NZZ am Sonntag. В немецкоязычной части страны предпочтение 1848 году выражено особенно отчётливо. Во франкоязычной Швейцарии и в италоязычном кантоне Тичино мнения разделились более равномерно.

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девушка с шампанским

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Демография

Разоблачаем пять неискоренимых мифов о Швейцарии

Этот контент был опубликован на Достаточно произнести название этой страны, как на ум приходит множество образов: сыр, шоколад, горы, банки. Насколько эти клише обоснованы?

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Похожее разграничение между историей и преданием заметно и в ответах на вопрос о Вильгельме Телле (Wilhelm Tell). Почти две трети опрошенных относят его прежде всего к сфере легенд или литературы. Для 37% это персонаж народного предания, для 28% — главный герой драмы Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller) «Вильгельм Телль». Только 27% воспринимают Телля в первую очередь как реального борца против (мифических) угнетателей в лице Габсбургов.

Такая трактовка, однако, все еще встречается, и чаще всего она регистрируется среди молодых участников опроса, жителей франкоязычной части страны и сторонников правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP).

Экономический расчёт как главное объяснение

Участникам опроса предложили также ответить на вопрос, почему Швейцария избежала оккупации и масштабных разрушений во время Второй мировой войны. Большинство респондентов указало прежде всего на экономические и геополитические обстоятельства. По мнению 56% опрошенных, нацистской Германии было выгодно сохранять Швейцарию в качестве нейтрального финансового центра.

Нейтралитет назвали в качестве главного объяснения 23% респондентов. Ещё 22% указали на стратегию «Национальной редут», которая предусматривала отвод основных сил швейцарской армии в заранее укреплённые районы Альп 89195389и преследовала сделать возможное вторжение слишком затратным для противника. А как же нацистское золото в банках Швейцарии? Подробности ниже.

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Мнение

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История

Правда о нацистском золоте в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Тезис о том, что Швейцария избежала войны благодаря торговле с нацистами, не выдерживает фактологической проверки. Мнение историка.

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Какие конфликты определяли историю Швейцарии?

В качестве важнейших внутренних противоречий в истории страны участники исследования чаще всего называли конфликты между социальными классами — этот вариант выбрали 28% опрошенных. Ещё 25% указали на расхождения между городскими и сельскими регионами. Конфессиональные противоречия назвали 18% респондентов, языковые — 13%. При этом в реальном, а не отраженном в сознании респондентов, прошлом, прежде всего именно религиозные и языковые различия неоднократно и становились источником глубоких политических конфликтов и гражданских войн.

Авторы исследования «Сплочённость в Швейцарии» считают, что результаты опроса показывают: швейцарцы склонны воспринимать и переосмысливать прошлое через призму актуальных общественных проблем. В исторической науке такую тенденцию называют «презентизмом». В этом опросе приняли участие 2 495 человек в возрасте от 18 лет из всех четырех языковых регионов Швейцарии. Исследование проводилось с конца октября до начала ноября 2025 года.

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Культура

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Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

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Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

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