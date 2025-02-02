В Женеве весна наступает с первым зеленым листком на каштане

Весна в Женеве официально начинается тогда, когда в городе на специальном дереве вида «конский каштан обыкновенный» (Aésculus hippocástanum), появляется первый зеленый листок. Sautier de la République et canton de Genève

Традиции научных изысканий в области ботаники имеют в Женеве давние традиции, более того, дата появления на каштановом дереве первого зеленого листочка символически отмечает в Женеве официальное начало весны. Фиксирует это знаменательное событие специальный чиновник сотье (sautier).

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В Женеве весна начинается не 20 или 21 марта, а тогда, когда на официальном «каштановом дереве» (marronnier officiel) появится первый зеленый листок. Это дерево стоит на набережной Трель (Promenade de la Treille) на окраине старого города перед зданием правительства кантона и кантонального парламента. Женевская ботаническая наука официально занесена в список «живых национальных традиций страныВнешняя ссылка», началась же эта традиция к рубежу 18 и 19 столетий, когда в городе Кальвина стартовал настоящий научный ренессанс.

«Великие коммуникаторы»

«Мы считаем, что [мир растений] — это молчаливый мир, лишенный способности к общению. Однако, напротив, растения — это великие коммуникаторы», — пишет Стефано МанкузоВнешняя ссылка (Stefano Mancuso) в своей монографии «Невероятное путешествие растений» (L’incroyable voyage des plantes, Aubin Michel, 2022 / Die unglaubliche Reise der Pflanzen. Klett-Cotta, 2020). Этому итальянскому ботанику и эссеисту наверняка было бы приятно узнать, что в Женеве есть человек, чья работа, помимо прочего, заключается и в том, чтобы выступать в роли переводчика с языка растений на язык общественных циклов.

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Официальное название его должности: «Сотье Женевской Республики». Изначально это были своего рода лесники и инспекторы лесного хозяйства, которые следили за тем, чтобы население не уничтожало окружающие леса, сводя их на топливо и стройматериалы. Позже сотье были начальниками городской стражи, а сегодня эта должность идентична должности своего рода главы административного аппарата кантонального парламента. Он готовит документы к заседаниям Большого совета, составляет повестку дня депутатов, регистрирует принятые резолюции, следит за надлежащим порядком функционирования парламентских комитетов и… присматривает за «официальным каштаном».

Согласно официальному сайту кантона по традиции сотье должен наблюдать за официальным «женевским каштаном», с тем чтобы не пропустить момент появления на нем первого зеленого листка, символизирующего начало весны. «Когда я рассказываю людям о том, что входит в мои обязанности, я каждый раз делаю вывод, что они почти ничего не знают о моей остальной повседневной работе. Но зато они прекрасно знают, что это именно я объявляю о приходе весны», — говорит нынешний сотье Женевы Лоран Кёлликер (Laurent Koelliker), замещающий свою должность с 2017 года. Все свои обязанности он выполняет скрупулезно и профессионально.

Приметы времени

Когда мы спрашиваем его, в чем, собственно, заключается работа по наблюдению за каштаном, он не отмахивается. Он терпеливо разъясняет, что, например, когда в воздухе уже пахнет весной и женевская погода не такая суровая, а это обычно случается в феврале, то я регулярно отправляюсь туда, где стоит это дерево и проверяю его состояние. «Со временем ты обращаешь внимание на раз за разом повторяющиеся приметы. Например, когда средняя температура воздуха становится достаточно высокой, то по дереву начинается циркуляция влаги — из-за чего ствол и ветви, а также новые побеги, начинают блестеть на солнце. Это признак того, что дерево перешло в новый годовой цикл, и что в ближайшие несколько дней кончики побегов зазеленеют».

Женевские «сотье» (sautier), специальные городские чиновники, курирующие служебно-организационные и хозяйственные вопросы, уже более 200 лет записывают на этом пергаменте дату появления на официальном каштановом дереве первого зеленого листочка, символически отмечающего начало весны. Sautier de la République et canton de Genève

С этого момента и до появления первого зелёного листа проходит не менее десяти дней. Вторым помощником сотье является ещё один конский каштан, который находится недалеко от официального каштана. Он был посажен в 1968 году и уже тогда получил прозвище marronier fou («сумасшедший каштан»), а все потому, что он начинает давать зеленые побеги на три недели раньше нормального срока. Это дает возможность иметь некую временную точку отсчета, после которой за официальным каштановым деревом следует наблюдать особенно внимательно.

Сообщать хорошие новости

Лоран Кёлликер научился всему этому у своей предшественницы Марии Анны Хуттер (Maria Anna Hutter). Она, в свою очередь, активно сотрудничала с Conservatoire et Jardin Botanique (Женевским Ботаническим садом). «Меня также сопровождает мой заместитель, поскольку речь идет об обеспечении преемственности». Преемственность — это ключевое слово. Обязанность провозглашать официальное начало весны на женевских сотье лежит с 1818 года, с тех пор без перерыва и вплоть до сегодняшнего дня дата появления первого зелёного побега фиксируется на пергаментном свитке, на котором еще есть место для нескольких лет.

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На сегодняшний день существуют четыре официальных каштановых дерева. Когда срок жизни одного из этих деревьев подходит к концу и его годовой цикл становится нерегулярным, сотье назначает на роль «официального» другое дерево, расположенное по соседству и с аналогичными характеристиками. Нынешний каштан-весенний вестник «исполняет свои обязанности» с 2016 года. Самый первый женевский сотье, Теодор-Марк Поль (Théodore-Marc Paul), вероятно, и представить себе не мог, что традиция, заложенная им в 1818 году, окажется полезным инструментом изучения процесса воздействия климата на городское планирование.

Внешний контент

Интересно в этом смысле посмотреть на график, из которого видно, что весна в Женеве за последние две сотни лет переместилась с апреля на февраль, с некоторыми исключениями: например, весна 2003 года началась 29 декабря 2002 года, но это был год с аномально жарким летом! «Эта один из немногих сохранившихся до наших дней непрерывных процессов наблюдений на природой, да ещё и охватывающий более двух столетий, — говорит Лоран Кёлликер. — Кроме того, люди очень радуются, когда наступает весна, ведь это означает, что тяготы зимы остались позади. И моя работа заключается ещё и в том, чтобы сообщать людям хорошие новости».

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