История

История Швейцарии, год 1880-й: самоубийство в Федеральном дворце

Карикатура на федерального советника Фридолина Андерверта
Самоубийству высокопоставленного политика предшествовала ожесточённая медийная кампания травли. Zentralbibliothek Zürich

В истории Швейцарии это был трагический день: 25 декабря 1880 года министр Федерального совета страны Фридолин Андерверт покончил с собой. Самоубийству предшествовала медийная кампания ожесточённой травли политика.

Этот контент был опубликован на
6 минут
Марина Амстад (Marina Amstad), блог Швейцарского национального исторического музея (Landesmuseum). 

Федеральный советник Фридолин Андерверт (Fridolin Anderwert, 1828–1880) покончил с собой 25 декабря 1880 года в парке Kleine Schanze в Берне, прямо рядом с Федеральным дворцом (Bundeshaus), зданием, в котором работают парламент и правительство. Этот политик родом из Восточной Швейцарии остаётся единственным в истории членом кабинета министров Швейцарии, совершившим самоубийство. Что привело к его трагической смерти?

Фридолин Андерверт происходил из старинной семьи, испокон веков жившей в регионе Эммисхофен (Emmishofen) в кантоне Тургау (Thurgau) неподалёку от пограничного города Кройцлинген (Kreuzlingen). Он изучал историю и философию, затем право, в 1851 году открыл собственную адвокатскую контору в Фрауэнфельде (Frauenfeld).

Портал SWI swissinfo.ch регулярно публикует статьи из блога Швейцарского Национального исторического музея. Внешняя ссылка

В оригинале статьи, как правило, написаны на немецком языке, иногда также на французском и английском.

С любезного разрешения правообладателя мы публикуем оригинальные русскоязычные версии этих материалов.

В 1875 году Фридолин Андерверт был избран парламентом в Федеральный совет, правительство Швейцарии. Это событие стало кульминацией его политической карьеры, начало которой было положено ещё в 1861 году. Сначала он был депутатом Большого совета (Grosser Rat), кантонального парламента Тургау, затем стал его председателем. Позже перешёл на федеральный уровень, избравшись от Либеральной партии (Freisinnige Partei, ныне — партия FDP.Die Liberalen) в Национальный совет (Nationalrat), большую палату федерального парламента.

Классическая карьера

В конце концов он был избран в состав Федерального совета: это была классическая политическая карьера швейцарского министра. С 1872 по 1874 год входил в состав Комиссии по пересмотру Федеральной конституции и оказал заметное влияние на формирование текста обновлённого Основного закона. Однако основное свое рабочее время в качестве министра он в первую очередь посвящал реформированию обязательственного и торгового права Швейцарии.

Современники запомнили Андерверта как человека сложного, порой неуживчивого. Он отвергал слепое следование партийной дисциплине и нередко ставил личные убеждения выше партийных интересов. В самой партии это вызывало раздражение; его даже нередко обвиняли в предательстве. Свою роль сыграл и его курс в сфере внешней политики.

В конце 19 века Швейцария часто предоставляла убежище немецким социалистам, бежавшим от преследований по так называемому исключительному законодательству Бисмарка (Sozialistengesetze, 1878–1890), принятому в Германской империи с целью подавления социалистического движения. И когда Андерверт отклонил апелляцию одного из таких высланных из страны просителей убежища, пресса обрушилась на него с нападками, презрительно назвав его «пожирателем социалистов».

Портрет Фридолина Андерверта, 1870 год.
Портрет Фридолина Андерверта, прибл. 1870 год. Musée national suisse

В декабре 1879 года Эмиль Вельти (Emil Welti, 1825–1899) был избран федеральным президентом, а Андерверт занял должность вице-президента. В соответствии с тогдашней (и актуальной до сих пор) парламентской практикой, в соответствии с которой вице-президент избирается затем президентом, в декабре 1880 года Фридолин Андерверт был избран федеральным президентом на 1881 год. И почти сразу после этого в прессе против него развернулась злобная кампания травли.

Сатирический журнал Nebelspalter (выходит, кстати, и по сей день) опубликовал несколько оскорбительных карикатур. Насмешкам подвергалось пристрастие тучного федерального советника к хорошей еде, а также распространялись ничем не подтверждённые слухи о его якобы частых визитах в публичные дома. Газеты Andelfinger Volksblatt и Berner Tagwacht в своих выпусках от 25 декабря 1880 года писали: «Мы не только вправе, мы обязаны во имя истины сказать, что ещё ни разу должность федерального президента не занимал человек, морально более недостойный её, чем Андерверт. Его избрание — позор для всей Конфедерации».

Карикатуры в газете 1880 года
Сатирический журнал Nebelspalter опубликовал на Фридолина Андерверта несколько оскорбительных карикатур. Zentralbibliothek Zürich
Газета Tagwacht, 25 декабря 1880 года.
Газеты Andelfinger Volksblatt и Berner Tagwacht в своих выпусках от 25 декабря 1880 года также не стеснялись в выражениях. Zentralbibliothek Zürich, II F 66 | F

К тому моменту здоровье Андерверта уже было серьёзно подорвано. Он чувствовал себя больным и изнурённым. При этом он упорно игнорировал рекомендации врачей, настаивавших на необходимости сделать паузу, желая во что бы то ни стало завершить к концу года работу над своими законопроектами. Он работал даже 25 декабря 1880 года, в день трагедии, вместе с Эмилем Вельти. Вечером он собирался поехать в Цюрих, с тем чтобы провести Рождественские праздники с матерью и сестрой, а затем отправиться оттуда на лечение в Италию.

Однако всё сложилось иначе. В тот же вечер Фридолин Андерверт сел на скамью в парке Kleine SchanzeВнешняя ссылка и покончил с собой, выстрелив из пистолета. Что именно стало причиной этого, и по сей день кажущегося спонтанным, самоубийства, остаётся неизвестным. Сообщение о его смерти потрясло, тем не менее, всю страну. В Швейцарии сразу сформировались два лагеря: одни возлагали всю вину на прессу, другие считали решающим фактором подорванное здоровье политика.

Настоящие причины, по которым он решился на столь трагический шаг, скорее всего, так и останутся до конца непрояснёнными. Из его ныне утраченного прощального письма, адресованного матери и сестре, известна лишь последняя строка: «Вы хотите жертвы — вы её получите».

Марина Амстад (Marina Amstad) – историк и куратор выставок Швейцарского национального исторического музея (Landesmuseum). 

В оригинале этот материал был опубликован в Блоге Швейцарского национального исторического музея по этой ссылке.Внешняя ссылка Русскоязычная версия материала адаптирована для целевой аудитории и отредактирована журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

