На территории Швейцарии впервые обнаружили римский хлеб
Археологи обнаружили в регионе города Виндиш обугленный римский хлеб — это первая такая находка на территории Швейцарии. Как сообщил кантон Ааргау, по виду хлеб напоминает небольшую лепёшку.
Предполагаемое хлебное изделие имеет диаметр около 10 сантиметров и толщину примерно в три сантиметра. Находку передали в реставрационную лабораторию кантональной Археологической службы, где её обработали для дальнейшего изучения. Более точный состав хлеба должны будут установить ученые специализированной лаборатории в Вене.
Как отмечает кантон, римский хлеб сохраняется только в тех случаях, когда он обуглился, как, например, образцы хлебных изделий, найденные в пекарнях в римских Помпеях. Поэтому такие находки чрезвычайно редки. Хлеб оказался не единственной новой находкой, сделанной на территории археологического урочища в городе Виндиш, где ранее располагался римский военный лагерь Виндонисса.
В двух местах археологи выявили следы военных укреплений, которые, по оценке специалистов, старше уже хорошо изученной оборонительной системы этого лагеря, датируемой I веком н. э. Эти следы представляют собой два параллельных рва со следами столбов, что позволяет предположить наличие здесь в прошлом дерево-земляной стены. Кроме того, теперь впервые можно оценить размеры первого римского военного лагеря в Виндониссе: с севера на юг он тянулся, предположительно, почти на 400 метров.
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Внутри более раннего лагеря археологи обнаружили два небольших помещения рядом с ещё одним, более просторным, помещением с очагом. Были найдены и следы ремесленной деятельности, относящиеся ко времени более позднего лагеря. Кроме того, археологи обнаружили металлические орудия, отходы кузнечного производства, наконечники копий и метательных снарядов, а также глиняную печь.
Между улицами Цюрихерштрассе (Zürcherstrasse) и Шойергассе (Scheuergasse) в Виндише планируется строительство жилого комплекса на участке площадью около 4000 квадратных метров. Эта площадка находится к юго-западу от римского лагеря Виндонисса. С середины августа 2025 года кантональная Археологическая служба ведёт там консервационные раскопки, с тем чтобы задокументировать и сохранить найденные археологические артефакты.
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