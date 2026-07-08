The Swiss voice in the world since 1935
Персональная лента

в систему, чтобы добавить темы в свою ленту.

Войти в систему сейчас
Закладки

в систему, чтобы добавлять статьи в закладки.

Войти в систему сейчас
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Швейцарская демократия
Информационные войны
Цифровая демократия
Глобальные выборы
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
История

На территории Швейцарии впервые обнаружили римский хлеб

В Виндониссе, в кантоне Ааргау, был обнаружен римский хлеб.
Археологи обнаружили в регионе города Виндиш обугленный римский хлеб — это первая такая находка на территории Швейцарии. Keystone-SDA

Археологи обнаружили в регионе города Виндиш обугленный римский хлеб — это первая такая находка на территории Швейцарии. Как сообщил кантон Ааргау, по виду хлеб напоминает небольшую лепёшку.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Предполагаемое хлебное изделие имеет диаметр около 10 сантиметров и толщину примерно в три сантиметра. Находку передали в реставрационную лабораторию кантональной Археологической службы, где её обработали для дальнейшего изучения. Более точный состав хлеба должны будут установить ученые специализированной лаборатории в Вене.

Как отмечает кантон, римский хлеб сохраняется только в тех случаях, когда он обуглился, как, например, образцы хлебных изделий, найденные в пекарнях в римских Помпеях. Поэтому такие находки чрезвычайно редки. Хлеб оказался не единственной новой находкой, сделанной на территории археологического урочища в городе Виндиш, где ранее располагался римский военный лагерь Виндонисса.

В двух местах археологи выявили следы военных укреплений, которые, по оценке специалистов, старше уже хорошо изученной оборонительной системы этого лагеря, датируемой I веком н. э. Эти следы представляют собой два параллельных рва со следами столбов, что позволяет предположить наличие здесь в прошлом дерево-земляной стены. Кроме того, теперь впервые можно оценить размеры первого римского военного лагеря в Виндониссе: с севера на юг он тянулся, предположительно, почти на 400 метров.

Читайте также:

Показать больше
A diver carries a wooden pile from an ancient lake settlement to the surface of Lake Thun.

Показать больше

Как подводные археологи изучают «свайные поселения» в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Инновационные методы помогают углублять наши знания из истории возникновения и развития «свайных поселений».

Читать далее Как подводные археологи изучают «свайные поселения» в Швейцарии

Внутри более раннего лагеря археологи обнаружили два небольших помещения рядом с ещё одним, более просторным, помещением с очагом. Были найдены и следы ремесленной деятельности, относящиеся ко времени более позднего лагеря. Кроме того, археологи обнаружили металлические орудия, отходы кузнечного производства, наконечники копий и метательных снарядов, а также глиняную печь.

Между улицами Цюрихерштрассе (Zürcherstrasse) и Шойергассе (Scheuergasse) в Виндише планируется строительство жилого комплекса на участке площадью около 4000 квадратных метров. Эта площадка находится к юго-западу от римского лагеря Виндонисса. С середины августа 2025 года кантональная Археологическая служба ведёт там консервационные раскопки, с тем чтобы задокументировать и сохранить найденные археологические артефакты.

Также по теме:

Показать больше
Archaeologists dig for Roman artefacts at site in canton Graubünden.

Показать больше

Швейцарские археологи реконструируют неизвестную битву римлян

Этот контент был опубликован на Ученые бережно извлекли из земли и описали уже тысячи артефактов, способных уточнить процесс римской экспансии к северу от Альп.

Читать далее Швейцарские археологи реконструируют неизвестную битву римлян
Показать больше
Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии.

Показать больше

История

По следам римских легионеров в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии.

Читать далее По следам римских легионеров в Швейцарии

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR