Швейцарскому изобретению, Т-образному подъемнику, исполнилось 90 лет

Сегодня на традиционные Т-образные подъемники приходятся 44% из всех 1 650 подъемников, действующих в Швейцарии. Keystone

Т-образный бугельный подъёмник был изобретен в Швейцарии, точнее, в Давосе, ровно 90 лет назад. Устройство, тянущее лыжника в гору в самом деле напоминает перевернутую букву Т и называется оно по-разному: штанга, якорь и даже... швабра.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss invention: 90-year anniversary of first T-bar ski lift Оригинал Читать далее Swiss invention: 90-year anniversary of first T-bar ski lift

В свое время это швейцарское изобретение мгновенно завоевало всемирный успех, хотя сегодня многие подъемники такого типа заменены кресельными. Т-образный подъемник был изобретен инженером из Цюриха Эрнстом Густавом Констамом (Ernst Gustav Constam, 1888–1965).

Впервые такой подъемник был введен в эксплуатацию 23 декабря 1934 года. Изначально бугель имел форму латинской буквы «J», располагался он под ягодицами и мог тянуть только одного человека за раз. Первый подъемник такого типа длиной 270 метров на склоне Больген (Bolgen) в Давосе за первый сезон работы совершил 70 000 рейсов.

Но потом в начале зимы 1935 года у инструктора по горнолыжному спорту в Давосе Джека Эттингера (Jack Ettinger) возникла идея заменить крестовину в форме буквы «J» на крестовину в форме буквы «T», которая могла бы тянуть сразу двух человек. Это удвоило пропускную способность подъемника и позволило людям флиртовать (почему бы и нет) по пути вверх по склону.

Так называемые ежегодные февральские «спортивные каникулы» для швейцарцев давно стали священной традицией. KEYSTONE/© KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Как говорят многие, с появлением кресельных подъемников (вверху на фото) фактор флирта отшел на второй план. Некоторые считают, что он вообще исчез. На современных кресельных подъемниках большинство людей просто молчит. Лыжные же инструкторы до сих пор сожалеют о том, что подъемник с Т-образной перекладиной во многом исчез из эксплуатации, так как он продлевает время, проведенное на лыжах, и тренирует координацию. И в самом деле, использование Т-образного подъемника требует особой практики. Самое сложное — вовремя соскочить с этого «крючка» на финише.

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В среде лыжных инструкторов курсирует огромное количество веселых историй, связанных с обучением новичков использованию Т-образной перекладиной. Особым испытанием этот подъемник является для сноубордистов, поэтому, когда в 1990-х годах на склонах стало появляться все больше любителей сноуборда, многие горнолыжные курорты решили заменить бугельные подъемники кресельными, тем более что они движутся быстрее и обладают большей пропускной способностью.

Тем не менее и сегодня на традиционные Т-образные подъемники приходятся 44% из всех 1 650 подъемников, действующих в Швейцарии. Большинство из них находятся на низковысотных курортах, там, где не имеет смысла инвестировать в кресельные подъемники из-за капризов погоды и по причине того, что никто не может точно сказать, будет тут в этом году снег или нет.

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