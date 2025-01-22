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Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен

На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года (Interkantonales Hornusserfest 1998).
На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года (Interkantonales Hornusserfest 1998). Попробуй понять, зачем у людей в руках лопаты для уборки снега? Keystone

Если вам не улыбается получить по голове пластмассовой шайбой, летящей со скоростью 300 км в час, то этот спорт не для вас. Но если перевешивает желание приобщиться к 400-летней традиции игры в «крестьянский гольф», то надевайте шлем попрочнее и вперед.

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Уроженец Лондона, Томас был журналистом газеты The Independent до тех пор, пока в 2005 году не переехал в Берн. Говорит сразу на трех национальных языках Швейцарии и обожает поездки по стране с остановками в пабах, ресторанах и кафе-мороженых.

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Командная игра хорнуссен (Hornussen) входит в список из трех швейцарских национальных видов спорта наряду с борьбой на поясах (Schwingen) и толканием камней на дальность (Steinstossen). У всех тех, кто сталкивается с этой игрой впервые, она не вызывает в первый момент ничего, кроме удивления и недоумения. Хотя многие с первого же момента становятся её горячими поклонниками.

Диапазон реакций простирается от «Это все выглядит словно оживший мультипликационный фильм» и до «Это же просто фантастика! Почему эта игра до сих пор не стала олимпийским видом спорта?». Таковы некоторые из многочисленных комментариев к нашему видеороликуВнешняя ссылка об игре хорнуссен, который мы сделали несколько лет назад. Но как играть в эту игру? Правила её в чем-то напоминают правила игры в бейсбол: вроде бы все видно и очевидно, а попробуй, объясни, кто куда побежал и зачем у людей в руках лопаты для уборки снега.

Болельщики на Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года. Чем ближе к игровому полю, тем больше риск отправиться с игры не домой, а в клинику.
Болельщики на Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года. Чем ближе к игровому полю, тем больше риск отправиться с игры не домой, а в клинику. Keystone

Часто для простоты сравнения хорнуссен называют «крестьянским гольфом», но единственное реальное сходство гольфа и игры в хорнуссен заключается в том, что и там, и там игроки бьют по некоему небольшому твердому предмету с целью закинуть его как можно дальше. Как утверждает «Исторический словарь Швейцарии», в центральной Швейцарии, а также в сырной долине Эмменталь и ее окрестностях недалеко от Берна варианты игры в «шайбу» или хорнуссен были известны и популярны уже в начале 17 века. Соперники на игровом поле должны были останавливать в воздухе то, что летело после удара по воздуху и играло роль этой самый «шайбы» или собственно «хорнуссена». Часто это были кости или корни.

Не забывайте защитный шлем!

А чем останавливать? Предметом, который в строительном и столярном деле называется дранка (пол. Gont) или шиндель (нем. Schindel). Имеются в виду пластины из древесины, которые изначально играли роль кровельного материала. Затем эти пластины стали гораздо больше по площади, чем обычная дранка, к ним приделали специальную рукоятку, с помощью который эту самую «лопату для снега» держали в руках и пытались остановить летящую в воздухе «шайбу». Если же она летела слишком высоко, то ее можно было попытаться остановить, подбросив шиндель как можно выше в воздух. Но особенно ценилось самопожертвование игрока, готового остановить летящую «шайбу» собственным телом и даже головой. Так что если вам не улыбается получить по голове пластмассовой шайбой, летящей со скоростью 300 км в час, то этот спорт не для вас.

Спортсмены знают, как важно не допустить обезвоживания организма. На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1952 года.
Спортсмены знают, как важно не допустить обезвоживания организма. На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1952 года. Keystone

Но если перевешивает желание приобщиться к 400-летней традиции игры в «крестьянский гольф», то надевайте шлем попрочнее и вперед. Этот смелый (безумный?) ход — остановка летящего снаряда собственным телом, или же при помощи лопаты-шинделя — на диалектном немецком называется «обработать» или abtun. Сам снаряд называется на диалекте Hornuss или Nouss, а происходит это понятие от слова «оса» или «шершень» (Hornisse), на диалекте Hornussi. Почему? Потому что по воздуху «шайба»-хорнусс летит с характерным жужжанием, напоминающим полет шмеля или осы, так что в прямом переводе игра в хорнуссен вполне могла бы называться «Игрой в шмеля».

Командный дух

Тем самым две команды, которые встречаются на поле, по сути, взаимно обстреливают друг друга этими шайбами-хорнуссами, причем запускается эта шайба со специальной стартовой рампы ударом специального хлыста. Задача — закинуть свой хорнусс как можно дальше на поле противника, преодолев отметку в 100 метров, а желательно и в 300 метров. Побеждает та команда, которой удалось перехватить большее количество летящих шайб, так что победа в игре в хорнуссен во многом зависит от командной слаженности, а не от личной смелости и готовности в лучшем случае получить на голове здоровенную шишку. И такие правила в целом соответствуют швейцарскому менталитету: быть как все в общине и не выделяться по возможности на общем фоне.

Штефан Штудер (Stefan Studer) завоевал индивидуальное первенство на Национальном фестивале по игре в хорнуссен 2024 года. При желании, он и вам расскажет, как нужно играть в эту игру.
Штефан Штудер (Stefan Studer) завоевал индивидуальное первенство на Национальном фестивале по игре в хорнуссен 2024 года. При желании, он и вам расскажет, как нужно играть в эту игру. Keystone / Peter Klaunzer

Изначально это была прежде всего игра для молодых крестьян. Состязания проводились поздним летом и осенью после уборки урожая на сжатых полях. Понятно, что четко определить, где, кто и на какой дистанции остановил «полет шмеля», было непросто, поэтому в прошлом нередко итог игры, а заодно и другие социальные споры и проблемы, подводились и разрешались уже не на поле, а за его пределами при помощи кулаков. «Для того, чтобы остановить „полет шмеля“ и не получить травм нужны командный дух, взаимная поддержка и личное мужество», — указывает основанная в 1902 году Швейцарская Ассоциация игры в хорнуссен (Eidgenössischer HornusserverbandВнешняя ссылка).

Новости плохая и хорошая

Ведь, в самом деле, имея вес в 78 граммов (мяч для гольфа весит всего 46 граммов) и диаметр в 6 сантиметров шайба-«хорнусс» может нанести игроку серьезную травму. «Успешная оборона строится из группы защитников в передней части поля, от которой требуется быстрая реакция на низко и быстро летящие „шайбы“, и из тех, кто расположен в задней части поля, потому что там востребованы острое зрение, правильная оценка траектории полета „шайбы“ и спринтерские способности». Как рассказали в 2016 году медики бернской клиники Inselspital, в наши дни травмы, полученные в результате «полета шмеля», случаются редко.

Главное не упустить из виду стремительно летящую шайбу.
Главное не упустить из виду стремительно летящую шайбу. Keystone

Тем не менее в отделении неотложной помощи больницы говорят, что с такими травмами к ним обращаются примерно два раза в год, в основном это переломы челюстей, скул, носов или других лицевых костей и даже травмы глаз. И ни один из травмированных игроков не был, как это положено по правилам, в защитном шлеме. Но бывают и трагические инциденты: в 2023 году от удара «шайбой» скончался один из судей матча в хорнуссен. Чем не швейцарский вариант «Игры в кальмара»? И это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что, в отличие от борьбы «швинген» или метания камней, игрокам не нужно иметь телосложение как у культуриста. Как утверждает Швейцарская Ассоциация игры в хорнуссен, для успеха в этой игре требуются глазомер, быстрота и натиск, а также интенсивные тренировки.

Сегодня команды для игры в хорнуссен формируются из представителей всех возрастных групп и полов.
Сегодня команды для игры в хорнуссен формируются из представителей всех возрастных групп и полов. Keystone

В настоящее время в Швейцарии насчитывается 156 клубов игры в хорнуссен (в основном в кантоне Берн) и около 6 000 зарегистрированных игроков, десятая часть которых — женщины. Полностью мужские команды играют только в высшей «Лиге А». Межкантональное первенство по игре в хорнуссен (Interkantonales Hornusserfest) проводится раз в три года, следующий пройдет в регионе Эмменталь в августе 2027 года, так что времени, чтобы набрать форму, у вас ещё много. Как пишет Швейцарская ассоциация игры в хорнуссен: «Если тебе интересно самому узнать, что это такое, то просто отправляйся на ближайшее поле для хорнуссена и попробуй поиграть». И не забывай защитный шлем!

Этот человек, вероятно, ярый фанат Швейцарии.
Этот человек, вероятно, ярый фанат Швейцарии. Keystone / Peter Klaunzer

Оригинальная версия на французском языке вышла под редакцией Самуэля Жабера, перевод с английского на немецкий при помощи программы DeepL: Жанин Глор, подготовка русскоязычного адаптированного оригинала статьи: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

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