Ветер биза – уникальное швейцарское погодное явление

На Женевском озере ветер биза может привести к возникновению высоких волн. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Когда холодный, сухой ветер проносится по Швейцарскому плато, многие жалуются на головные боли и прочие физические недомогания. Это значит, что до них добрался ветер биза. Этот ветер уникален и встречается исключительно в Швейцарии.

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На юге Франции дует мистраль, в Испании и Франции — трамонтана, на побережье Адриатического моря, у Новороссийска и на западном склоне Урала — бора, на Байкале — баргузин. Всё это так называемые «местные ветры» (local winds), отличающиеся по от обычной циркуляции атмосферы особыми характеристиками, но при этом регулярно повторяющиеся и оказывающие заметное влияние на климат некоторой ограниченной территории.

«В мире существует множество местных ветров, каждый из которых имеет своё название, характерное для данного конкретного региона», — говорит метеоролог Сабина Балмер (Sabine Balmer) из редакции SRF Meteo. В Южной Калифорнии, например, дуют теперь уже печально известные ветры Санта-Ана, которые в начале 2025 года способствовали распространению пожаров в регионе Лос-Анджелеса, превратив их в катастрофу. В результате погибли десятки людей, уничтожены 12 тысяч жилых домов.

Как образуется биза?

В Швейцарии есть свой местный ветер — биза (Bise). Внешняя ссылкаОн возникает благодаря уникальному сочетанию топографических и метеорологических факторов Швейцарского Центрального плато. Обычно ветер в Швейцарии дует именно с запада. Однако, когда над северной частью Центральной и Северной Европы устанавливается область высокого давления, а над Средиземноморьем — зона низкого давления, то возникает разница в давлении. Она приводит к созданию потока воздуха с востока и северо-востока, направленного в обратную сторону, то есть в сторону запада.

Внешний контент

Как указывает Швейцарское федеральное Ведомство метеорологии и климатологии (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz), биза может возникнуть в любое время года. Летом он приносит с собой сухой воздух и температуры, соответствующие сезонной погоде. Зимой холодный воздух застаивается в своеобразной «чаше» между Альпами и Юрскими горами, отчего биза часто приводит к образованию плотного тумана над Центральным плато.

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Если посмотреть на Швейцарское плато с северной стороны Альп, находясь между Юрскими горами и Альпийским массивом, можно заметить, что оно сужается к западу, в сторону Женевского озера. «Особенность ветра биза в том, что он идеально использует этот „канал“ между Юрой и Альпами и не может отклониться ни на север, ни на юг, и по мере продвижения к западу ветер усиливается, поскольку пространство между горами сужается», — объясняет Сабина Балмер.

Влияние на транспорт и окружающую среду

Умеренный ветер, входящий на территорию Швейцарии со стороны Германии над Боденским озером, у Женевского озера может уже достигать скорости 100 км/ч и более. Этот ветер и связанная с ним турбулентность представляют угрозу для пассажирского воздушного сообщения в западной франкофонной части Швейцарии. По данным Meteoschweiz, биза может также вызывать сбои в работе наземного транспорта: валить деревья и блокировать дороги, рвать контактные провода на железнодорожных линиях.

Подмороженное яблоко в фруктовом саду, кантон Тургау недалеко от Боденского озера. Keystone / Gian Ehrenzeller

На озёрах западной Швейцарии биза может вызывать мощные волны, особенно на Женевском и Невшательском озёрах. Небольшие водоёмы при таком ветре могут полностью замерзнуть. Весной и осенью биза способен провоцировать заморозки, нанося ущерб виноградникам и фруктовым деревьям. Однако, как отмечает SRF Meteo, у этого ветра есть и положительные стороны — он улучшает качество воздуха, очищая атмосферу Центрального плато от загрязнений. Биза оставила след и в языке. В бернском диалекте немецкого языка выражение wi ds Bisewätter означает «быстрый, как молния».

Биза и здоровье

«Климат в Женеве сквернейший, и в настоящую минуту у нас уже 4 дня вихрь, да такой, что и в Петербурге разве только раз в год бывает. А холод — ужас!» — так жаловался на ветер биза Фёдор Достоевский в письме к Аполлону Майкову от 15 (27) сентября 1867 года. В письме к Софье Ивановой от 29 сентября (11 октября) 1867 года он отмечал: «Я хоть прежде и бывал раза три в Женеве, но в ней не живал и не знал, что это за климат: решительно по три раза в день меняется погода, и припадки мои начались вновь, точь-в-точь как в Петербурге»*.

Эти выдержки из писем свидетельствуют о том, что женевский климат с его частыми и резкими переменами погоды, включая сильные ветры, негативно сказывался на здоровье писателя. «Помимо всего прочего, я реагирую на биза и туман головной болью, проблемами с равновесием, рябью в глазах, тошнотой и головокружением», — рассказывает 61-летний житель Швейцарии в интервью газете St. Galler Tagblatt. К счастью, так плохо себя чувствует лишь небольшая часть населения, но метеочувствительные люди часто жалуются на недомогание во время ветра биза, особенно если он сопровождается резким похолоданием.

Ворота Bäsetöri в старом центре города Биль (кантон Берн) с надписью Z’Bääsedööri steit halt do fer z’Bysewätter düre zlo / «Ворота Bäsetöri сделаны были только для того, чтобы дать дорогу ветру биза». zVg Altstadtleist Biel-Bienne

По данным журнала Migros Impuls, хуже всего на людей влияют штормовая погода, холод, сырость и дождь. Однако научных доказательств того, что именно эти погодные условия напрямую вызывают определённые физические недомогания, пока нет. Если биза дует зимой, то он действительно может стать причиной аномального похолодания, как это было в феврале 2012 года, когда температура воздуха в Швейцарии опустилась значительно ниже нуля по Цельсию. Это привело к резкому увеличению масштабов энергопотребления, к обледенению дорог и снежным заносам.

В 1963 году из-за ветра биза полностью замёрзло Боденское озеро — редкое для Швейцарии явление, называемое Seegfrörni. Фото сделано 22 января 1963 года. Keystone / Photopress Archive / Krebs

По данным газеты St. Galler Tagblatt экстремально низкие температуры по причине этого ветра фиксировались также в 1986 и 1963 годах. В 1963 году из-за биза полностью замёрзло Боденское озеро — редкое для Швейцарии явление, называемое Seegfrörni. Однако самое сильное похолодание, вызванное бизой, было зафиксировано в феврале 1956 г. По данным SRF News, средняя температура того месяца составила −9°C — рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений за погодой начиная с 1755 года.

Примечания *Источники цитат: Письмо Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15 (27) сентября 1867 г. Женева // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 15. СПб.: Наука, 1996. С. 322. Письмо Ф. М. Достоевского к С. А. Ивановой от 29 сентября (11 октября) 1867 г. Женева // Там же. С. 329.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.