Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?

В какой степени населения Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.
В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis. Keystone-SDA

Почти половина населения Швейцарии демонстрирует явные или ярко выраженные признаки болезненной зависимости от смартфонов. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу портала сравнения цен и тарифов Comparis.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Постоянное желание проверить свою «ленту», с тем, чтобы не пропустить ни одного «важного» сообщения или уведомления, чувство дискомфорта, охватывающее людей в ситуации, когда мобильного телефона нет под рукой или когда разряжается батарея мобильного телефона, чувство социальной изоляции в ситуации, когда смартфон отсутствует: все эти симптомы в особенной степени распространены в среде швейцарской молодежи, а также во франкоязычной части Швейцарии.

Таким образом существенного влияния на риск попасть в зависимость от смартфона не оказывают ни пол, ни уровень образования, ни доход. Болезненная зависимость от смартфона часто называется номофобией (от английского no-mobile-phone-phobia). По данным портала Comparis, признаки явной или ярко выраженной номофобии демонстрируют около 40 процентов респондентов. Особенно страдают от чрезмерной зависимости от смартфонов молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Показать больше

Без проблем отказались от мобильных телефонов только 23% участников опроса, организованного по данной теме порталом Comparis. Между городом и деревней, однако, существует заметная разница. Так, среди жителей сельской местности легко обходятся без мобильных телефонов 28 процентов опрошенных, в городах таких насчитывается только 19 процентов, при этом в значительной или сильной степени страдают от номофобии только 34 процента сельских жителей и 43 процента горожан. Существуют также различия между языковыми регионами страны.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Зависимость от смартфонов гораздо более распространена во франкоязычной Швейцарии, чем в немецкоязычной, как минимум явные признаки номофобии демонстрируют примерно 47 процентов жителей франкоязычной Швейцарии, в немецкоязычной Швейцарии этот показатель составляет всего 37 процентов. Опрос по заказу портала Comparis был проведен институтом исследования рынка Innofact в октябре 2024 года с участием 1 050 человек из всех языковых регионов Швейцарии.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
334 Отметки «мне нравится»
212 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
82 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Показать больше

Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Читать далее Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии
«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Показать больше

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

Этот контент был опубликован на «В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Читать далее Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине
Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».

Показать больше

Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR сократит к 2029 году 1000 рабочих мест

Читать далее Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест
Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Показать больше

В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!

Этот контент был опубликован на Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Читать далее В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!
Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Показать больше

Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Этот контент был опубликован на Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Читать далее Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Показать больше

Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО

Этот контент был опубликован на Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Читать далее Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО
Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Показать больше

Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России

Этот контент был опубликован на Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Читать далее Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Показать больше

1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Читать далее 1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»
Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.

Показать больше

Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит

Этот контент был опубликован на Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.

Читать далее Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Фичерфон, мобильный телефон с меньшим набором функций, переживает второе рождение. Это связано с модой на «цифровой детокс».

Показать больше

Фичерфоны: возвращение старых кнопочных «трубок»

Этот контент был опубликован на Фичерфон, мобильный телефон с меньшим набором функций, переживает второе рождение. Это связано с модой на «цифровой детокс».

Читать далее Фичерфоны: возвращение старых кнопочных «трубок»
a mobile phone being used to pay a bill

Показать больше

Швейцарцы все чаще платят с помощью мобильных устройств

Этот контент был опубликован на Смартфоном или «умными часами» в качестве инструмента оплаты товаров или услуг пользуются 37% швейцарцев.

Читать далее Швейцарцы все чаще платят с помощью мобильных устройств
Главная школьная директриса Швейцарии призывает запретить мобильные телефоны в школьных классах.

Показать больше

«Школьники забыли, что такое человеческое общение»

Этот контент был опубликован на Главная школьная директриса Швейцарии Сильвия Штайнер (Silvia Steiner) призывает запретить мобильные телефоны в школьных классах.

Читать далее «Школьники забыли, что такое человеческое общение»
Person using Twint app in a store

Показать больше

Как платежная система Twint стала хитом в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Система Twint стала в Швейцарии хитом, но чтобы продолжать успешно развиваться, ей уже сейчас нужно думать о будущем.

Читать далее Как платежная система Twint стала хитом в Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR