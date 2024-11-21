В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?

В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis. Keystone-SDA

Почти половина населения Швейцарии демонстрирует явные или ярко выраженные признаки болезненной зависимости от смартфонов. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу портала сравнения цен и тарифов Comparis.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Almost half of Swiss addicted to smartphones Читать далее Almost half of Swiss addicted to smartphones

Deutsch de Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist vom Smartphone abhängig Оригинал Читать далее Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist vom Smartphone abhängig

Постоянное желание проверить свою «ленту», с тем, чтобы не пропустить ни одного «важного» сообщения или уведомления, чувство дискомфорта, охватывающее людей в ситуации, когда мобильного телефона нет под рукой или когда разряжается батарея мобильного телефона, чувство социальной изоляции в ситуации, когда смартфон отсутствует: все эти симптомы в особенной степени распространены в среде швейцарской молодежи, а также во франкоязычной части Швейцарии.

Таким образом существенного влияния на риск попасть в зависимость от смартфона не оказывают ни пол, ни уровень образования, ни доход. Болезненная зависимость от смартфона часто называется номофобией (от английского no-mobile-phone-phobia). По данным портала Comparis, признаки явной или ярко выраженной номофобии демонстрируют около 40 процентов респондентов. Особенно страдают от чрезмерной зависимости от смартфонов молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

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Без проблем отказались от мобильных телефонов только 23% участников опроса, организованного по данной теме порталом Comparis. Между городом и деревней, однако, существует заметная разница. Так, среди жителей сельской местности легко обходятся без мобильных телефонов 28 процентов опрошенных, в городах таких насчитывается только 19 процентов, при этом в значительной или сильной степени страдают от номофобии только 34 процента сельских жителей и 43 процента горожан. Существуют также различия между языковыми регионами страны.

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Зависимость от смартфонов гораздо более распространена во франкоязычной Швейцарии, чем в немецкоязычной, как минимум явные признаки номофобии демонстрируют примерно 47 процентов жителей франкоязычной Швейцарии, в немецкоязычной Швейцарии этот показатель составляет всего 37 процентов. Опрос по заказу портала Comparis был проведен институтом исследования рынка Innofact в октябре 2024 года с участием 1 050 человек из всех языковых регионов Швейцарии.