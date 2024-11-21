В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?
Почти половина населения Швейцарии демонстрирует явные или ярко выраженные признаки болезненной зависимости от смартфонов. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу портала сравнения цен и тарифов Comparis.
Постоянное желание проверить свою «ленту», с тем, чтобы не пропустить ни одного «важного» сообщения или уведомления, чувство дискомфорта, охватывающее людей в ситуации, когда мобильного телефона нет под рукой или когда разряжается батарея мобильного телефона, чувство социальной изоляции в ситуации, когда смартфон отсутствует: все эти симптомы в особенной степени распространены в среде швейцарской молодежи, а также во франкоязычной части Швейцарии.
Таким образом существенного влияния на риск попасть в зависимость от смартфона не оказывают ни пол, ни уровень образования, ни доход. Болезненная зависимость от смартфона часто называется номофобией (от английского no-mobile-phone-phobia). По данным портала Comparis, признаки явной или ярко выраженной номофобии демонстрируют около 40 процентов респондентов. Особенно страдают от чрезмерной зависимости от смартфонов молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.
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У швейцарцев пропала охота покупать новые смартфоны
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В этом году покупку нового смартфона планирует значительно меньшее число швейцарцев.
Без проблем отказались от мобильных телефонов только 23% участников опроса, организованного по данной теме порталом Comparis. Между городом и деревней, однако, существует заметная разница. Так, среди жителей сельской местности легко обходятся без мобильных телефонов 28 процентов опрошенных, в городах таких насчитывается только 19 процентов, при этом в значительной или сильной степени страдают от номофобии только 34 процента сельских жителей и 43 процента горожан. Существуют также различия между языковыми регионами страны.
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Зависимость от смартфонов гораздо более распространена во франкоязычной Швейцарии, чем в немецкоязычной, как минимум явные признаки номофобии демонстрируют примерно 47 процентов жителей франкоязычной Швейцарии, в немецкоязычной Швейцарии этот показатель составляет всего 37 процентов. Опрос по заказу портала Comparis был проведен институтом исследования рынка Innofact в октябре 2024 года с участием 1 050 человек из всех языковых регионов Швейцарии.
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