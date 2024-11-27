В результате взрыва в жилом доме в Женеве пострадала девочка

Взрыв произошел вскоре после 16:00 в понедельник 25 ноября 2024 года в жилом доме на улице Chemin de la Petite-Boissière в районе Grange-Canal в Женеве. В результате взрыва серьезные ранения получила маленькая девочка. Данный факт уже подтвердила Генеральная прокуратура Женевы.
Разбирательство по этому делу вязала на себя Федеральная прокуратура Швейцарии (BA), которая обладает исключительной юрисдикцией в делах, связанных с применением взрывчатых веществ. В понедельник женевская полиция оцепила район Гранж-Каналь и провела предварительное расследование.
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Позднее местные СМИ сообщали, что в подъезде дома, где произошел взрыв, была обнаружен взрывпакет, замаскированный под посылку. Подобный инцидент уже имел место в Женеве в августе 2024 года, когда подняв земли мешок с бытовым мусором серьезные травмы получил жилец дома в районе Сен-Жан. Делом тогда также занялась Федеральная прокуратура Швейцарии, расследование продолжается.
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