В результате взрыва в жилом доме в Женеве пострадала девочка

В результате взрыва в жилом доме в женевском районе Гранж-Каналь 25 ноября 2024 года серьезные ранения получила маленькая девочка. Keystone-SDA

В результате взрыва в жилом доме в женевском районе Гранж-Каналь 25 ноября 2024 года серьезные ранения получила маленькая девочка. Этот факт уже подтвердила Генеральная прокуратура Женевы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Explosion at Geneva apartment building leaves young girl seriously injured Читать далее Explosion at Geneva apartment building leaves young girl seriously injured

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Взрыв произошел вскоре после 16:00 в понедельник 25 ноября 2024 года в жилом доме на улице Chemin de la Petite-Boissière в районе Grange-Canal в Женеве. В результате взрыва серьезные ранения получила маленькая девочка. Данный факт уже подтвердила Генеральная прокуратура Женевы.

Разбирательство по этому делу вязала на себя Федеральная прокуратура Швейцарии (BA), которая обладает исключительной юрисдикцией в делах, связанных с применением взрывчатых веществ. В понедельник женевская полиция оцепила район Гранж-Каналь и провела предварительное расследование.

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Позднее местные СМИ сообщали, что в подъезде дома, где произошел взрыв, была обнаружен взрывпакет, замаскированный под посылку. Подобный инцидент уже имел место в Женеве в августе 2024 года, когда подняв земли мешок с бытовым мусором серьезные травмы получил жилец дома в районе Сен-Жан. Делом тогда также занялась Федеральная прокуратура Швейцарии, расследование продолжается.

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