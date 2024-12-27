В 2024 года году в Швейцарии взорвано рекордное число банкоматов

По данным Федерального Ведомства уголовной полиции по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов. Keystone-SDA

По данным Федерального Ведомства уголовной полиции по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Record number of cash machine explosions reported in Switzerland Читать далее Record number of cash machine explosions reported in Switzerland

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В 2024 года году в Швейцарии было взорвано рекордное число банкоматов. По данным Федерального Ведомства уголовной полиции (Bundesamt für Polizei / Fedpol, подразделение Министерства юстиции и полиции EJPD) по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов.

В эту цифру не входят две попытки подрыва банкоматов в городах Лангнау (Langnau, в 30 км к востоку от Берна) в мае, и в ноябре в городе Виниген (Wynigen, также в кантоне Берн и также в 30 км от Берна, только уже к северу). В прошлом 2023 году жертвами атак с применением взрывчатых веществ стали 22 банкомата, но 11 случаях преступники потерпели неудачу.

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В 2022 году было совершено 57 нападений на банкоматы, но тогда преступники чаще использовали газ или методы механического взлома. В 2021 (всего 49 случаев) и 2020 году (44 случая) годах преступники предпочитали манипуляции с электрикой, в 2019 (всего 56 случаев) преступники в основном использовали физические инструменты для прямого взлома банкоматов.

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