В 2024 года году в Швейцарии взорвано рекордное число банкоматов

В 2024 года году в Швейцарии было взорвано рекордное число банкоматов. По данным Федерального Ведомства уголовной полиции (Bundesamt für Polizei / Fedpol, подразделение Министерства юстиции и полиции EJPD) по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов.
В эту цифру не входят две попытки подрыва банкоматов в городах Лангнау (Langnau, в 30 км к востоку от Берна) в мае, и в ноябре в городе Виниген (Wynigen, также в кантоне Берн и также в 30 км от Берна, только уже к северу). В прошлом 2023 году жертвами атак с применением взрывчатых веществ стали 22 банкомата, но 11 случаях преступники потерпели неудачу.
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В 2022 году было совершено 57 нападений на банкоматы, но тогда преступники чаще использовали газ или методы механического взлома. В 2021 (всего 49 случаев) и 2020 году (44 случая) годах преступники предпочитали манипуляции с электрикой, в 2019 (всего 56 случаев) преступники в основном использовали физические инструменты для прямого взлома банкоматов.
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Швейцарию потрясла серия нападений на банкоматы
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