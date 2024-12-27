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В 2024 года году в Швейцарии взорвано рекордное число банкоматов

По данным Федерального Ведомства уголовной полиции по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов.
По данным Федерального Ведомства уголовной полиции по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов. Keystone-SDA

По данным Федерального Ведомства уголовной полиции по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В 2024 года году в Швейцарии было взорвано рекордное число банкоматов. По данным Федерального Ведомства уголовной полиции (Bundesamt für Polizei / Fedpol, подразделение Министерства юстиции и полиции EJPD) по состоянию на середину декабря 2024 года преступники взорвали 25 банкоматов.

В эту цифру не входят две попытки подрыва банкоматов в городах Лангнау (Langnau, в 30 км к востоку от Берна) в мае, и в ноябре в городе Виниген (Wynigen, также в кантоне Берн и также в 30 км от Берна, только уже к северу). В прошлом 2023 году жертвами атак с применением взрывчатых веществ стали 22 банкомата, но 11 случаях преступники потерпели неудачу.

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В 2022 году было совершено 57 нападений на банкоматы, но тогда преступники чаще использовали газ или методы механического взлома. В 2021 (всего 49 случаев) и 2020 году (44 случая) годах преступники предпочитали манипуляции с электрикой, в 2019 (всего 56 случаев) преступники в основном использовали физические инструменты для прямого взлома банкоматов.

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