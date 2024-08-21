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Далай-Лама приедет в Цюрих для участия в церемониальном действе

Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.
Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как ожидается, Далай-Лама посетит Швейцарию с 23 по 26 августа 2024 года. Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.

На цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года Далай-лама примет участие в молебне о долголетии и прочитает короткую проповедь на тибетском языке. Об этом в среду 14 августа 2024 года объявила НКО «Тибетская община Швейцарии и Лихтенштейна» (Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein / TGSLВнешняя ссылка).

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Выступление Далай-ламы будет проходить с 9 до 10 утра, остальные мероприятия тибетской общины продолжатся до 14:00 местного времени. Стадион Hallenstadion будет открыт уже с 7 утра — организаторы рекомендуют «приходить пораньше», продажа билетов уже идет.

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Далай-Ламу и Швейцарию связывает нечто большее, чем просто несколько визитов. В 1968 году по его желанию в городе Рикон, кантон Цюрих (Rikon ZH) был построен Монашеский Тибетский Институт (Klösterliches Tibet-InstitutВнешняя ссылка), единственный тибетский буддийский монастырь за пределами Азии.

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Под покровительством Далай-Ламы он находится уже более 50 лет. Тибетская община имеет также давнюю историю в Швейцарии. В 1961 году Швейцария стала первой страной, принявшей у себя тибетских беженцев. Сейчас в Швейцарии проживает около 7500 тибетцев, это самая большая тибетская диаспора в Европе.

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