Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Доля «утомленных новостями» достигла рекордного уровня

Количество тех, кто в Швейцарии относит себя к «утомленным новостями», вышло на рекордный уровень.
Количество тех, кто в Швейцарии относит себя к «утомленным новостями», вышло на рекордный уровень. Keystone / Christian Beutler

Доля тех, кто в Швейцарии относит себя к «утомленным новостями» (испытывает т. н. «новостную депривацию») достигла рекордных размеров в 46%. Качество СМИ в Швейцарии остается на высоком уровне, проблема только в том, что их… перестают читать.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Таков итог очередного аналитического отчета Jahrbuch Qualität der MedienВнешняя ссылка («Качество СМИ Швейцарии»), ежегодно выпускаемого цюрихским Исследовательским Центром изучения социума и медиаландшафта (Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft FögВнешняя ссылка). В нем указано, что, в частности, из-за сложной финансовой ситуации на рынке страны наблюдается процесс концентрации СМИ. Материалы нередко методом «копи-паста» тиражируются под копирку в разных региональных СМИ, что негативно сказывается на степени разнообразия рынка медиа.

Показать больше
Black and white ad for television

Показать больше

Закат традиционных СМИ в Швейцарии продолжается

Этот контент был опубликован на Жители Швейцарии все меньше смотрят телевизор, в 2022 году время, проведенное ими у «голубых экранов», опять сократилось.

Читать далее Закат традиционных СМИ в Швейцарии продолжается

Центр Fög также исследовал вопрос о том, насколько общественный (негосударственный, в Швейцарии, как известно, нет госмедиа) холдинг SRG (этот портал является его автономным подразделением) вытесняет с рынка частных вещателей. В итоге был сделан вывод о том, что 61% пользователей и пользовательниц контента SRG потребляют и другие, то есть частные СМИ, причем гораздо чаще, чем те, кто воздерживается от чтения публикаций SRG. Таким образом, эксперты не усматривают наличия в Швейцарии факта конкуренции между общественными и частными медиа.

Каким СМИ доверяет страна?

В рейтинге доверия СМИ лидирует как раз холдинг SRG SSR, набрав 7 баллов на шкале от 1 до 10, причем 10 — это наибольшая степень доверия аудитории. За ним следуют франкоязычная газета Le Temps и немецкоязычная газета NZZ. Таблоиды и бесплатные газеты заняли в этом рейтинге последнее место с 4,6 и 5 баллами соответственно. В целом качество СМИ Швейцарии остается на высоком уровне, проблема только в том, что их перестают читать, иными словами, и частные, и общественные традиционные СМИ охватывают все меньшую по размерам аудиторию.

Он получил положительную оценку на уровне 7,4 балла из максимально возможных 10, что ставит его на второе место среди 27 онлайн-СМИ, проанализированных в Ежегоднике.

Поэтому единственный выход, советует Центр Fög: это сотрудничество частных и общественных СМИ. Еще одна проблема: нежелание платить за новостной контент. Примерно 57% респондентов заявили, что они никогда не будут ничего платить за новости в сети, 35% готовы платить, но менее 10 франков в месяц, при том, что сейчас медианная (не путать со средней) стоимость онлайн-подписки на СМИ в Швейцарии составляет 18 франков в месяц. Статистической корреляции между использованием определенных типов медиа и готовностью платить за них обнаружено не было.

Показать больше

Скепсис по отношению к ИИ

К использованию искусственного интеллекта (ИИ) в журналистике Швейцария традиционно относится скептически. Вот и сейчас почти три четверти респондентов считают, что риски, связанные с использованием ИИ в журналистике, слишком высоки, причем они даже выше, чем в других сферах жизни общества, таких как политика или военное строительство. Чем в большей степени ИИ задействован непосредственно в журналистской работе, например, в рамках подготовки текстов или изображений, тем выше скептицизм общества.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
77 Комментарии
Просмотреть обсуждение

По словам заместителя руководителя исследовательского отдела Fög Даниэля Фоглера (Daniel Fogler), это, вероятно, как раз и есть одна из основных причин, по которым швейцарцы в массе своей не желают читать новости, созданные с помощью ИИ. При этом большинство выступает за использование систем на основе ИИ в области рутинных задач: создание проектов переводов текстов с иностранных языков, количественный анализ, поиск и подбор больших массивов эмпирических данных.

Показать больше
Artificial intelligence

Показать больше

Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ

Этот контент был опубликован на Большинство жителей Швейцарии не одобряет использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере новостной и репортажной журналистики.

Читать далее Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ

Что такое ежегодник Jahrbuch Qualität der Medien («Качество СМИ Швейцарии»)?

Издается с 2010 года цюрихским Исследовательским Центром изучения социума и медиаландшафта (Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft Fög). Его цель: создать базис для рациональной дискуссии на тему качества медиа и их роли в обществе, а также повысить степень осведомленности общества о проблемах и достижениях журналистики. В рамках этого ежегодника анализируются все типы СМИ, от прессы, радио и телевидения до онлайн и социальных медиа. Источником эмпирических данных служит выпускаемый в Оксфордском Университете отчет Digital News Report (Reuters Institute at Oxford University).

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
233 Отметки «мне нравится»
161 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
74 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Число беженцев из Украины, ищущих защиты в Швейцарии, сокращается, но доля мужчин увеличивается: газета SonntagsZeitung.

Показать больше

Доля украинских мужчин, ищущих убежища в Швейцарии, увеличилась

Этот контент был опубликован на Число беженцев из Украины, ищущих защиты в Швейцарии, сокращается, но доля мужчин увеличивается: газета SonntagsZeitung.

Читать далее Доля украинских мужчин, ищущих убежища в Швейцарии, увеличилась
Швейцарский музей демонстрирует часы 17 века, созданные для страдавшего бессонницей Папы Римского Александра VII.

Показать больше

Бесшумные часы для Папы Римского выставлены в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарский музей демонстрирует часы 17 века, созданные для страдавшего бессонницей Папы Римского Александра VII.

Читать далее Бесшумные часы для Папы Римского выставлены в Швейцарии
Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом

Показать больше

Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом

Этот контент был опубликован на Кабинет министров Швейцарии понизил в два раза лимит на безналоговый шоппинг в ближнем зарубежье.

Читать далее Правительство снижает лимит на беспошлинные закупки за рубежом
Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии.

Показать больше

Гуманитарное разминирование в Украине: приоритет Европы

Этот контент был опубликован на Вопрос гуманитарного разминирования в Украине должен постоянно находиться в списке европейских приоритетов.

Читать далее Гуманитарное разминирование в Украине: приоритет Европы
Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA.

Показать больше

Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»

Этот контент был опубликован на Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA.

Читать далее Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»
Швейцария стала 15-й страной, присоединившейся к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield.

Показать больше

Швейцария подписала декларацию о присоединении к Sky Shield

Этот контент был опубликован на Швейцария стала 15-й страной, присоединившейся к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield.

Читать далее Швейцария подписала декларацию о присоединении к Sky Shield
В присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (Денис Анатолійович Шмигаль) и представителей десятков других стран мира Виола Амхерд указала, что мы полны решимости продолжать вносить свой вклад (в дело разминирования).

Показать больше

Швейцария поставит Украине три машины разминирования

Этот контент был опубликован на Швейцария поставит Украине три машины разминирования. Об этом президент страны Виола Амхерд заявила на Лозаннской Конференции по разминированию Украины.

Читать далее Швейцария поставит Украине три машины разминирования
Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците.

Показать больше

Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами

Этот контент был опубликован на Противоядие от отравления бледной поганкой или зелёным мухомором в настоящее время в Швейцарии в дефиците.

Читать далее Швейцария испытывает дефицит средства от отравления грибами
Швейцарские бизнес-компании по-прежнему охотно принимают от клиентов оплату наличными, а вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Показать больше

Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

Этот контент был опубликован на А вот операторы линий общественного транспорта очень хотели бы ограничить использование наличных денег.

Читать далее Швейцарский бизнес не отказывается от наличных

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
press

Показать больше

Швейцария опустилась на 14-е место в мировом рейтинге свободы прессы

Этот контент был опубликован на Свобода прессы в Швейцарии «в целом обеспечена». Швейцария занимает в 2022 году 14-е место в мировом рейтинге, впервые за шесть лет покинув топ-10.

Читать далее Швейцария опустилась на 14-е место в мировом рейтинге свободы прессы
newsroom

Показать больше

Индекс свободы прессы-2023: Швейцария не вошла в первую десятку

Этот контент был опубликован на Швейцария не вошла в первую десятку стран, в которых ситуация со свободой слова не вызывает опасений.

Читать далее Индекс свободы прессы-2023: Швейцария не вошла в первую десятку
С момента перехода платформы Х под контроль Элона Маска в октябре 2022 года здесь резко сократились масштабы модерации контента, что способствовало, как считают некоторые эксперты, взрывному увеличению численности постов, содержащих дезинформацию и ненависть.

Показать больше

Общественные СМИ Швейцарии покидают твиттер

Этот контент был опубликован на Швейцарские общественные вещательные телерадиокомпании SRF и RTS сокращают масштаб своего присутствия в социальной сети X (бывший Twitter).

Читать далее Общественные СМИ Швейцарии покидают твиттер
Communications and energy minister Albert Rösti

Показать больше

Министр связи Швейцарии А. Рёшти требует регулировать ИИ

Этот контент был опубликован на В интервью газете NZZ am Sonntag он указал, что необходимо также создать своего рода орган по рассмотрению жалоб на применение ИИ.

Читать далее Министр связи Швейцарии А. Рёшти требует регулировать ИИ
Teens on a train

Показать больше

Молодежь Швейцарии перестает следить за новостями

Этот контент был опубликован на Молодежь перестает следить за актуальными новостями: таков вывод очередного ежегодного «Рейтинга качества СМИ Швейцарии».

Читать далее Молодежь Швейцарии перестает следить за новостями
Все более значительная доля населения Швейцарии сознательно перестает пользоваться новостным контентом.

Показать больше

Швейцарцы отворачиваются от новостей

Этот контент был опубликован на Все более значительная доля населения Швейцарии сознательно перестает пользоваться новостным контентом.

Читать далее Швейцарцы отворачиваются от новостей

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR