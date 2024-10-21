Доля «утомленных новостями» достигла рекордного уровня
Доля тех, кто в Швейцарии относит себя к «утомленным новостями» (испытывает т. н. «новостную депривацию») достигла рекордных размеров в 46%. Качество СМИ в Швейцарии остается на высоком уровне, проблема только в том, что их… перестают читать.
Центр Fög также исследовал вопрос о том, насколько общественный (негосударственный, в Швейцарии, как известно, нет госмедиа) холдинг SRG (этот портал является его автономным подразделением) вытесняет с рынка частных вещателей. В итоге был сделан вывод о том, что 61% пользователей и пользовательниц контента SRG потребляют и другие, то есть частные СМИ, причем гораздо чаще, чем те, кто воздерживается от чтения публикаций SRG. Таким образом, эксперты не усматривают наличия в Швейцарии факта конкуренции между общественными и частными медиа.
Каким СМИ доверяет страна?
В рейтинге доверия СМИ лидирует как раз холдинг SRG SSR, набрав 7 баллов на шкале от 1 до 10, причем 10 — это наибольшая степень доверия аудитории. За ним следуют франкоязычная газета Le Temps и немецкоязычная газета NZZ. Таблоиды и бесплатные газеты заняли в этом рейтинге последнее место с 4,6 и 5 баллами соответственно. В целом качество СМИ Швейцарии остается на высоком уровне, проблема только в том, что их перестают читать, иными словами, и частные, и общественные традиционные СМИ охватывают все меньшую по размерам аудиторию.
Он получил положительную оценку на уровне 7,4 балла из максимально возможных 10, что ставит его на второе место среди 27 онлайн-СМИ, проанализированных в Ежегоднике.
Поэтому единственный выход, советует Центр Fög: это сотрудничество частных и общественных СМИ. Еще одна проблема: нежелание платить за новостной контент. Примерно 57% респондентов заявили, что они никогда не будут ничего платить за новости в сети, 35% готовы платить, но менее 10 франков в месяц, при том, что сейчас медианная (не путать со средней) стоимость онлайн-подписки на СМИ в Швейцарии составляет 18 франков в месяц. Статистической корреляции между использованием определенных типов медиа и готовностью платить за них обнаружено не было.
Показать больше
Показать больше
Как работают швейцарские масс-медиа?
Этот контент был опубликован на
Как работают СМИ в Швейцарии? Об этом мы напоминаем в нашем коротком материале в формате «ликбез».
К использованию искусственного интеллекта (ИИ) в журналистике Швейцария традиционно относится скептически. Вот и сейчас почти три четверти респондентов считают, что риски, связанные с использованием ИИ в журналистике, слишком высоки, причем они даже выше, чем в других сферах жизни общества, таких как политика или военное строительство. Чем в большей степени ИИ задействован непосредственно в журналистской работе, например, в рамках подготовки текстов или изображений, тем выше скептицизм общества.
Показать больше
Дебаты
Ведёт:
Саймон Бредли
Почему мы отказываемся читать новости?
Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?
По словам заместителя руководителя исследовательского отдела Fög Даниэля Фоглера (Daniel Fogler), это, вероятно, как раз и есть одна из основных причин, по которым швейцарцы в массе своей не желают читать новости, созданные с помощью ИИ. При этом большинство выступает за использование систем на основе ИИ в области рутинных задач: создание проектов переводов текстов с иностранных языков, количественный анализ, поиск и подбор больших массивов эмпирических данных.
Показать больше
Показать больше
Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ
Этот контент был опубликован на
Большинство жителей Швейцарии не одобряет использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере новостной и репортажной журналистики.
Что такое ежегодник Jahrbuch Qualität der Medien («Качество СМИ Швейцарии»)?
Издается с 2010 года цюрихским Исследовательским Центром изучения социума и медиаландшафта (Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft Fög). Его цель: создать базис для рациональной дискуссии на тему качества медиа и их роли в обществе, а также повысить степень осведомленности общества о проблемах и достижениях журналистики. В рамках этого ежегодника анализируются все типы СМИ, от прессы, радио и телевидения до онлайн и социальных медиа. Источником эмпирических данных служит выпускаемый в Оксфордском Университете отчет Digital News Report (Reuters Institute at Oxford University).
Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»
Этот контент был опубликован на
Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.