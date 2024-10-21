Доля «утомленных новостями» достигла рекордного уровня

Количество тех, кто в Швейцарии относит себя к «утомленным новостями», вышло на рекордный уровень. Keystone / Christian Beutler

Доля тех, кто в Швейцарии относит себя к «утомленным новостями» (испытывает т. н. «новостную депривацию») достигла рекордных размеров в 46%. Качество СМИ в Швейцарии остается на высоком уровне, проблема только в том, что их… перестают читать.

5 минут

Таков итог очередного аналитического отчета Jahrbuch Qualität der MedienВнешняя ссылка («Качество СМИ Швейцарии»), ежегодно выпускаемого цюрихским Исследовательским Центром изучения социума и медиаландшафта (Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft FögВнешняя ссылка). В нем указано, что, в частности, из-за сложной финансовой ситуации на рынке страны наблюдается процесс концентрации СМИ. Материалы нередко методом «копи-паста» тиражируются под копирку в разных региональных СМИ, что негативно сказывается на степени разнообразия рынка медиа.

Показать больше

Показать больше Закат традиционных СМИ в Швейцарии продолжается Этот контент был опубликован на Жители Швейцарии все меньше смотрят телевизор, в 2022 году время, проведенное ими у «голубых экранов», опять сократилось. Читать далее Закат традиционных СМИ в Швейцарии продолжается

Центр Fög также исследовал вопрос о том, насколько общественный (негосударственный, в Швейцарии, как известно, нет госмедиа) холдинг SRG (этот портал является его автономным подразделением) вытесняет с рынка частных вещателей. В итоге был сделан вывод о том, что 61% пользователей и пользовательниц контента SRG потребляют и другие, то есть частные СМИ, причем гораздо чаще, чем те, кто воздерживается от чтения публикаций SRG. Таким образом, эксперты не усматривают наличия в Швейцарии факта конкуренции между общественными и частными медиа.

Каким СМИ доверяет страна?

В рейтинге доверия СМИ лидирует как раз холдинг SRG SSR, набрав 7 баллов на шкале от 1 до 10, причем 10 — это наибольшая степень доверия аудитории. За ним следуют франкоязычная газета Le Temps и немецкоязычная газета NZZ. Таблоиды и бесплатные газеты заняли в этом рейтинге последнее место с 4,6 и 5 баллами соответственно. В целом качество СМИ Швейцарии остается на высоком уровне, проблема только в том, что их перестают читать, иными словами, и частные, и общественные традиционные СМИ охватывают все меньшую по размерам аудиторию.

Портал швейцарского иновещания SWI Swissinfo Он получил положительную оценку на уровне 7,4 балла из максимально возможных 10, что ставит его на второе место среди 27 онлайн-СМИ, проанализированных в Ежегоднике.

Поэтому единственный выход, советует Центр Fög: это сотрудничество частных и общественных СМИ. Еще одна проблема: нежелание платить за новостной контент. Примерно 57% респондентов заявили, что они никогда не будут ничего платить за новости в сети, 35% готовы платить, но менее 10 франков в месяц, при том, что сейчас медианная (не путать со средней) стоимость онлайн-подписки на СМИ в Швейцарии составляет 18 франков в месяц. Статистической корреляции между использованием определенных типов медиа и готовностью платить за них обнаружено не было.

Показать больше

Показать больше Как работают швейцарские масс-медиа? Этот контент был опубликован на Как работают СМИ в Швейцарии? Об этом мы напоминаем в нашем коротком материале в формате «ликбез». Читать далее Как работают швейцарские масс-медиа?

Скепсис по отношению к ИИ

К использованию искусственного интеллекта (ИИ) в журналистике Швейцария традиционно относится скептически. Вот и сейчас почти три четверти респондентов считают, что риски, связанные с использованием ИИ в журналистике, слишком высоки, причем они даже выше, чем в других сферах жизни общества, таких как политика или военное строительство. Чем в большей степени ИИ задействован непосредственно в журналистской работе, например, в рамках подготовки текстов или изображений, тем выше скептицизм общества.

Показать больше Дебаты Ведёт: Саймон Бредли Почему мы отказываемся читать новости? Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина? Присоединяйтесь к дискуссии 52 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

По словам заместителя руководителя исследовательского отдела Fög Даниэля Фоглера (Daniel Fogler), это, вероятно, как раз и есть одна из основных причин, по которым швейцарцы в массе своей не желают читать новости, созданные с помощью ИИ. При этом большинство выступает за использование систем на основе ИИ в области рутинных задач: создание проектов переводов текстов с иностранных языков, количественный анализ, поиск и подбор больших массивов эмпирических данных.

Показать больше

Показать больше Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ Этот контент был опубликован на Большинство жителей Швейцарии не одобряет использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере новостной и репортажной журналистики. Читать далее Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ

Что такое ежегодник Jahrbuch Qualität der Medien («Качество СМИ Швейцарии»)?

Издается с 2010 года цюрихским Исследовательским Центром изучения социума и медиаландшафта (Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft Fög). Его цель: создать базис для рациональной дискуссии на тему качества медиа и их роли в обществе, а также повысить степень осведомленности общества о проблемах и достижениях журналистики. В рамках этого ежегодника анализируются все типы СМИ, от прессы, радио и телевидения до онлайн и социальных медиа. Источником эмпирических данных служит выпускаемый в Оксфордском Университете отчет Digital News Report (Reuters Institute at Oxford University).

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch