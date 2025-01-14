Инвестор Сами Савирис открыл в Андерматте торговый квартал
Инвестор из Египта Сами Савирис открыл в Андерматте торговый квартал, в котором представлены бренды премиальной ценовой категории. «Для меня это воплощение давней мечты», — говорит он, сияя от радости. Публика, в том числе и многочисленные местные жители, аплодирует. Зимняя сказка, которая нашла свое воплощение? Да, но, как и у всех добрых сказок у этой тоже есть и своя темная сторона.
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За последние 20 лет египетский инвестор и строительный магнат Сами Савирис, имеющий давние связи со Швейцарией, вложил в горную деревню Андерматт в кантоне Ури более 1,5 млрд франков. На эти деньги он, в частности, построил совершенно новый район под названием Quartier Reuss, расположенный прямо на въезде в деревню немного в стороне от центра. Он сразу узнаваем по множеству больших и современно выглядящих зданий.
Станет ли скоро Андерматт таким же роскошным и дорогим курортом, как Церматт или Гштаад? Основой нового района стала торговая улица Furkagasse, введенная в строй совсем недавно и включающая в себя торговую зону с роскошными магазинами, ресторанами для гурманов и даже шоурум немецкого автопроизводителя Audi. По словам Сами Савириса эта торговая зона является самой важной частью всего девелоперского проекта, ее целевая аудитория — это, несомненно, состоятельные туристы.
Как считает инвестор, такие роскошные магазины очень важны для Андерматта. «Нельзя делать ставку только на премиальные бренды или только на дешевые дискаунтеры. Настоящее богатство можно заработать только на основе умелой комбинации дешевого и дорогого». Жители Андерматта в целом поддерживают Сами Савириса и его проекты. Они отдают египтянину должное за то, что он вложил в их деревню столько денег.
Второе рождение
Еще в начале 21 века Андерматт находился в состоянии системного кризиса. Раньше основным работодателем тут были Вооруженные силы, в Андерматте у них был центр подготовки горнострелковых подразделений. Потом началась реформа армии, военные покинули Андерматт, и на их место пришел египетский инвестор Сами Савирис. На церемонии открытия торгового квартала «Фуркагассе» его неоднократно награждали аплодисментами.
Но весь этот веселый шум и гам не скрывает и наличия критических голосов. Им не нравится, что с каждым новым отелем, рестораном или жилым комплексом, построенным Сами Савирисом, эта горная деревня все больше начинает напоминать роскошный горный курорт. А это не может не отразиться и на местных жителях: арендная плата за жильё и цены на недвижимость уже здесь стремительно увеличиваются.
Например, в квартале Quartier Reuss Сами Савирис построил пять жилых домов на 60 квартир. Цена за квадратный метр: 20 000 швейцарских франков, а всего 10 лет назад средняя стоимость жилья тут была вдвое ниже. На одном из порталов недвижимости уже выставлены, например, 4,5-комнатные квартиры, каждая из которых стоит более 2 млн швейцарских франков. «Когда я вижу, что обычная 2,5-комнатная квартира сдается тут за 1 800 франков в месяц, то я думаю невольно, а не слишком ли это много», — рассказывает общественному швейцарскому телеканалу SRF один из местных жителей.
Потом он добавляет, что для того, чтобы получить доступную квартиру по доступной цене, необходимы «связи». Как говорит еще одна местная жительница, пожилые люди, продающие свои дома перед тем, как уехать жить в резиденцию для пенсионеров, естественно, продают их тому, кто заплатит больше, а у местных практически ни единого шанса что-либо купить из недвижимости. Мэр Андерматта Петер Бауманн (Peter Baumann) вполне понимает озабоченности местных жителей.
«С развитием города стоимость жилья, естественно, тоже увеличивается. Мы пытаемся противостоять этой тенденции, приобретая в собственность муниципального образования дома для семей и местных жителей». Однако в целом стремительное развитие Андерматта последних лет в его глазах выглядит преимуществом и движением в правильном направлении. Открытие торгового квартала «Фуркагассе» он называет «особой изюминкой». А между тем Сами Савирис продолжает строить: в его планах отель, еще одна такая торговая улица, спортивный центр, а затем еще один отель.
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