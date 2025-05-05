Инфляция в Швейцарии опустилась до нуля

Цены на одежду и фрукты и овощи подросли, как и цены на авиаперевозки и средства личной гигиены. Снизились, напротив, цены на проживание в гостиницах. Keystone-SDA

В апреле годовой уровень инфляции в Швейцарии неожиданно резко снизился — с 0,3% в марте 2025 года до 0,0%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Schweizer Inflation sinkt im April auf 0,0 Prozent Оригинал Читать далее Schweizer Inflation sinkt im April auf 0,0 Prozent

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Это означает, что цены на потребительские товары в стране в целом остались на уровне прошлого года. При этом цены на одежду и фрукты и овощи подросли, как и цены на авиаперевозки и средства личной гигиены. Снизились, напротив, цены на проживание в гостиницах, а также на горные подъемники и на пакетные туры по стране.

Согласно опубликованным данным по сравнению с апрелем 2024 года отечественные товары в среднем подорожали на 0,8%, тогда как импортные подешевели на 2,5%. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты вроде энергоносителей и продуктов питания, снизилась с 0,9% в марте 2025 года до 0,6% в апреле. Инфляционное давление в Швейцарии падает уже несколько месяцев подряд.

Нефть и франк

С сентября 2024 года показатель инфляции стабильно держится на уровне ниже 1%, а последний раз он превышал 2% весной 2023 года. Экономисты объясняют нынешнюю динамику сочетанием снижения цен на нефть и укрепления швейцарского франка. Оба фактора как раз в первую очередь и сдерживают рост цен. Таково мнение главного экономиста исследовательского центра BAK Economics Клод Маурер (Claude Maurer): «Инфляционное давление в Швейцарии остаётся низким».

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Многие аналитики допускают, что в ближайшие месяцы инфляция может временно уйти даже в отрицательную зону. Однако, по их мнению, настоящая дефляция — с долгосрочным снижением цен и замедлением экономики — Швейцарии не грозит. На этом фоне осложняется положение швейцарского ЦБ (ШНБ / SNB), цель которого — удерживать инфляцию в диапазоне от 0 до 2%.

Всё больше экономистов прогнозируют, что уже в июне ШНБ может снизить базовую ставку до 0,0%. Сам ЦБ, вероятно, выступит с заявлением о том, что он готов в случае необходимости вновь ввести отрицательные процентные ставки по депозитам — инструмент, который использовался им в предыдущие годы для борьбы с дефляцией. Некоторые эксперты, в том числе Клод Маурер из BAK и Карстен Юниус (Karsten Junius) из банка Safra Sarasin, считают текущий уровень инфляции нежелательным, но не критическим. «Он напрямую связан с внешними факторами», — отметил Карстен Юниус в комментариях для прессы.

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