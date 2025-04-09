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Католическая церковь Швейцарии сталкивается с недоверием

Причины недоверия людей к католической церкви: её административная структура, скандалы, богословская замкнутость.
Причины недоверия людей к католической церкви: её административная структура, скандалы, богословская замкнутость. Keystone-SDA

Исследовательский институт Sotomo провел по заказу Римско-католической церкви кантона Цюрих в немецкоязычной части Швейцарии репрезентативный опрос общественного мнения . Его результаты показали: уровень общественного доверия к католической церкви остаётся критически низким.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Среди почти трёх тысяч респондентов — среди них как члены церковных общин, так и лица без конфессиональной принадлежности и те, кто официально покинул церковь — только 15 процентов оценили католическую церковь положительно. Шестьдесят пять процентов высказались отрицательно, ещё 20 процентов затруднились с ответом. Даже среди католиков, регулярно участвующих в приходской жизни, 38 процентов высказываются критически.

Наиболее резко настроены те, кто уже вышел из церковной общины: примерно 90% представителей этой группы выразили свое негативное отношение к католической церкви. Председатель Синодального совета католической церкви кантона Цюрих (Synodalratspräsident der katholischen Kirche) Рафаэль Майер (Raphael Meyer) признаёт в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка: «Выходить на публику с такими итогами исследования очень нелегко». Епископальный викарий* Луис Варандас (Luis Varandas) говорит: «Мы не имеем права опускать руки. Эти итоги: поручение нам на преображение всей нашей церковной реальности».

Причины недоверия людей к католической церкви: её административная структура, скандалы, богословский консерватизм. Но среди наиболее часто упоминаемых причин: отношение церковного руководства к женщинам, дефицит доверия после разоблачённых злоупотреблений и попыток их сокрытия, жесткая иерархическая структура управления, а также консервативная позиция в вопросах абортов и гомосексуальности. Особенно критичны в этом отношении лица без конфессиональной принадлежности, но и среди членов католической и реформатской церквей также преобладает разочарование.

«Швейцарская католическая церковь вплотную займется борьбой с сексуальным насилием в отношении детей» (Марина Лутц, 17. 02. 2017 г.)
«Швейцарская католическая церковь вплотную займется борьбой с сексуальным насилием в отношении детей» (Марина Лутц, 17. 02. 2017 г.) Marina Lutz

В 2023 году в стране уже наблюдалась масштабная волна формальных выходов из церкви, но и сейчас два года спустя 27 процентов респондентов по-прежнему рассматривают такую возможность. Это означает, что кризис не завершён, а отток членов продолжается. Несмотря на усилия епископатов и синодальных органов по преодолению последствий кризиса, большинство ключевых решений остаётся в компетенции Рима. Особенно это касается доктринальных вопросов: рукоположение женщин, биоэтика, сексуальная мораль.

Синодальный путь

Участие Швейцарии в «Синодальном пути»**, инициированном Папой Франциском, пока не привело к заметным изменениям. В глазах многих верующих это закрепляет дистанцию между пастырской практикой и институциональной позицией Рима. Тем не менее, респонденты отмечают и положительные стороны церковной жизни: социальную деятельность, поддержку пожилых, культурные инициативы, церковное музицирование и пастырское душепопечение. Однако другие исследования показывают, что этими услугами регулярно пользуется лишь ограниченное число людей.

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Слоган новой информационной кампании католической церкви в кантоне Цюрих («Твори добро и говори об этом» / Tu Gutes und sprich darüber) подчёркивает стремление церкви к открытому диалогу с обществом. Эта кампания акцентирует внимание на социальных услугах и культурных проектах. Рафаэль Майер подчёркивает: «Важный урок, который мы усвоили, заключается в том, что надежда никогда не умирает. Сейчас наша задача — укреплять положительные стороны и развивать их с настойчивостью и прозрачностью, поставив в центр нашей работы».

Тем не менее остаётся вопрос: достаточно ли этих усилий, чтобы преодолеть глубокий кризис идентичности и легитимности, в который погружена католическая церковь в Швейцарии? Учитывая ясность представленных данных, речь идёт не просто о восстановлении репутации, а о переосмыслении миссии и свидетельства Веры в постсекулярном обществе.

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*В католической церкви (особенно в странах с синодальной структурой, как в Швейцарии) епископальный викарий (Bischofsvikar / vicaire épiscopal) представляет епархиального епископа на конкретной территории (например, в данном кантоне) или в какой-то сфере (например, в области пастырской работы с молодёжью).

Он не принимает доктринальные решения, но управляет пастырскими, административными и информационно-коммуникационными задачами на местном уровне.

**Инициатива «Синодальный путь», запущенная Папой Франциском в 2021 году, стала одной из наиболее амбициозных попыток обновления Католической церкви в новейшее время.

Её цель — не изменение догматов, а переосмысление самой структуры церковной жизни через более широкое участие мирян, женщин и всех членов «народа Божьего» в процессе церковных решений.

Это многоуровневый диалог, охватывающий поместные общины, национальные конференции епископов, континентальные собрания и, наконец, Синод епископов в Риме.

Проект проходит в три этапа: сначала — консультации в епархиях, затем обсуждения на континентальном уровне, и, наконец, завершение в Ватикане. Впервые в истории в синодальных заседаниях с правом голоса участвуют не только епископы, но и миряне, в том числе женщины.

Однако, как подчёркивают наблюдатели, ожидать радикальных изменений в области церковной доктрины, включая вопросы рукоположения женщин или отношения к однополым союзам, пока не приходится — решения в этих областях остаются за Римской курией.

В контексте швейцарской церковной действительности, где сильны традиции коллегиальности и пастырской автономии, «Синодальный путь» воспринимается как шанс утвердить принципы диалога, равноправного участия и открытости.

Источники: по этойВнешняя ссылка и этойВнешняя ссылка ссылкамВнешняя ссылка.

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