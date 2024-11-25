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Культура питания Швейцарии отличается от привычек соседних стран

Примерно для трёх четвертей опрошенных совместная еда — это наиболее предпочтительный формат проведения свободного времени, можно даже с друзьями.
Примерно для трёх четвертей опрошенных совместная еда — это наиболее предпочтительный формат проведения свободного времени, можно даже с друзьями. Keystone-SDA

Примерно для трёх четвертей опрошенных совместная еда — это наиболее предпочтительный формат проведения свободного времени, можно даже с друзьями.

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Как сообщил недавно швейцарский Институт Готлиба Дуттвайлера (GDIВнешняя ссылка) только без малого половина (48 процентов) из 2 100 опрошенных им респондентов при приеме пищи обращают внимание на сбалансированный состав питательных веществ, и только треть (35 процентов) при приеме пищи задумываются о долгосрочном влиянии продуктов питания на их здоровье. Примерно для трех четвертей опрошенных совместная еда — это самый предпочтительный формат проведения свободного времени, можно даже с друзьями.

Старейший независимый аналитический центр (think tank) в Швейцарии, основанный в 1963 году. Занимается исследованием социальных, экономических и технологических трендов, разрабатывает инновационные стратегии и проводит конференции по актуальным вопросам. Институт также предоставляет площадку для проведения мероприятий и конференций.

Примерно 68 процентов швейцарцев любят выделять специальное время на то, чтобы насладиться едой, а не заглотить ее второпях. Примерно для половины опрошенных большую роль играют семейные и/или региональные пищевые особенности. Более половины опрошенных готовят дома вполне традиционные блюда, почти половина говорит, что существенное влияние на их личные пищевые привычки оказывают культурное и / или этническое происхождение. В ходе опроса было также проведено сравнение швейцарских пищевых привычек с родственными традициями в сопредельных странах — в Германии, Италии, Австрии и Франции.

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Для культуры питания всех этих стран огромное значение имеют форматы общего приема пищи с друзьями, членами семьи и т. д. Швейцария набрала в данной области больше всего баллов, меньше всего получила баллов соседняя южная Германия. На втором месте стоит фактор наслаждения едой. Живые локальные традиции находятся на третьем месте почти во всех странах и регионах — только в южной Германии чуть впереди их всех находится фактор здорового питания. Италия оказалась тут настоящим лидером: респонденты с севера страны гораздо больше всех остальных опрошенных полагаются на традиции и семейные рецепты.

Ритейлинговый концерн Migros, располагающий по всей Швейцарии сетью в составе около 1 200 магазинов, использовал систему Nutri-Score для маркировки всех своих бюджетных продуктов питания, выпускаемых под собственным брендом начиная с 2021 года.
Ритейлинговый концерн Migros, располагающий по всей Швейцарии сетью в составе около 1200 магазинов, использовал систему Nutri-Score для маркировки всех своих бюджетных продуктов питания, выпускаемых под собственным брендом начиная с 2021 года. KEYSTONE

Примерно 92 процента респондентов также заявили, что за последние 10 лет их пищевое поведение изменилось и довольно заметно. В списке причин были указаны: новая информация (42 процента), необходимость последить за весом (40 процентов), проблемы со здоровьем и финансовые причины (по 32 процента). Примерно для двух третей всех респондентов большое влияние на пищевое поведение оказывают семья, друзья, партнёры или соседи по дому. На втором и третьем месте оказались степень доступности еды (56 процентов) и её стоимость (51 процент).

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О том, что важную роль в их выборе еды играют традиционные средства массовой информации заявили только 12 процентов опрошенных, 11 процентов указали, что пользуются в качестве ориентира социальными сетями. Однако когда речь заходила о последних, то между возрастными группами сразу наблюдались значительные различия: 71 процент людей старше 60 лет вообще не считают, что социальные сети на них как-то влияют в плане еды, при этом около половины молодых людей до 30 лет считают, что социальные сети хотя бы частично, но все-таки повлияли на их пищевые привычки. Четверть даже говорит о «довольно сильном» или даже «очень сильном» влиянии соцсетей на их пищевые предпочтения.

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