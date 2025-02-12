Намерена ли Швейцария изменить правовые основы эвтаназии?

Когда возникают сомнения, Швейцария демонстрирует либеральный подход, даже в вопросах, связанных со смертью. Keystone / Thomas Hodel

Первая добровольная смерть с использованием капсулы Sarco вызвала в Швейцарии новый этап дискуссий, связанных с правовыми аспектами предоставления услуг в области ассистированного самоубийства. Ниже: ответы на наиболее важные вопросы.

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Первое самоубийство с использованием нашумевшей капсулы Sarco произошло в сентябре 2024 года в лесном массиве в кантоне Шаффхаузен недалеко от границы с Германией. Страдающая иммунным расстройством 64-летняя американка пожелала добровольно уйти из жизни. В видеозаписи, сделанной перед смертью, она кратко объяснила свои мотивы. После этого ее поместили в капсулу. Запустив систему и дождавшись полной готовности, она нажала кнопку, и через несколько минут скончалась.

Позже об этом происшествии рассказал фотограф голландской газеты Volkskrant, ставший свидетелем события вместе с членами организации The Last Resort. Филипп Ничке (Philipp Nitschke), активист движения за право на ассистированное самоубийство и изобретатель капсулы, наблюдал за процессом из Германии. Именно поэтому, в отличие от других присутствовавших, он избежал ареста: кантон Шаффхаузен еще в середине 2024 года предупредил, что использование капсулы Sarco приведет к судебному разбирательству.

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Первый человек, который изначально хотел воспользоваться капсулой Sarco, также был американцем, однако потом он отказался от этой идеи. Позже он завершил свою жизнь при поддержке швейцарской организации, предоставляющей услуги эвтаназии. Перед смертью в адрес организации The Last Resort он выдвинул серьезные обвинения. Тем не менее изобретатели капсулы Sarco проигнорировали все предупреждения. Смерть упомянутой американки произошла в тот же день, когда министр юстиции Швейцарии публично заявила, что использование данного устройства в стране не имеет никаких правовых оснований.

На каком этапе находится судебное разбирательство в отношении организации The Last Resort?

Большинство людей, присутствовавших при самоубийстве в лесу недалеко от границы с Германией, были вскоре освобождены. Исключение составил Флориан Вилле (Florian Willet), сопредседатель организации The Last Resort и бывший пресс-секретарь Dignitas Germany. Он провел под стражей 70 дней и был освобожден только в начале декабря 2024 года. В тот же день прокуратура кантона Шаффхаузен заявила, что не располагает доказательствами, позволяющими подозревать факт совершения убийства.

Лесной массив в регионе Мерисхаузен, расположенном у границы с Германией. Тут впервые была применена капсула для самоубийства. На земле все еще видны остатки оградительной ленты. Keystone / Ennio Leanza

Однако, по ее словам, имеются «серьезные подозрения в подстрекательстве и пособничестве самоубийству». Пока неясно, будут ли предъявлены кому-то конкретные обвинения, но официальное судебное разбирательство могло бы оказаться выгодным для организации The Last Resort, поскольку оно помогло бы в прецедентном порядке уточнить правовые основы использования таких устройств, как капсула Sarco. В Швейцарии правовое регулирование услуг в области эвтаназии до сих пор основывается преимущественно на решениях Федерального суда в Лозанне.

Является ли использование капсулы Sarco в Швейцарии незаконным актом?

И возможно, однажды Федеральный суд примет решение по этому вопросу. И вероятно ответ будет: да, эта практика незаконна. Но на данный момент только разные органы власти разных кантонов Швейцарии официально признали использование капсулы незаконным, при этом какого-либо единства в используемых правовых аргументах не наблюдается. Каждый суверенный кантон решает этот вопрос по-своему, что иногда лишь усложняет ситуацию. Например, кантон Вале утверждал, что капсула Sarco запрещена швейцарским регулятором Swissmedic, который занимается мониторингом рынка лекарственных препаратов.

Однако впоследствии Swissmedic заявил, что этот орган не несет ответственности за капсулу, поскольку она не является «медицинским препаратом» в строгом смысле. Министр юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер заявила федеральному парламенту, что капсула Sarco не соответствует требованиям Закона «О правовых основах обеспечения безопасности продукции» (Bundesgesetz über die Produktesicherheit). Кроме того, использование азота в капсуле противоречит положениям Федерального закона «О защите от опасных веществ и препаратов» (Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).

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Тем не менее с чисто юридической точки зрения остается сомнение, применимы ли эти законы в контексте эвтаназии и фундаментального права личности самостоятельно решать свою судьбу. Например, в марте 2024 года этот суд оправдал Пьера Бека (Pierre Beck), бывшего вице-президента организации по эвтаназии Exit Westschweiz. Пьер Бек содействовал самоубийству здоровой 86-летней женщины, которая решила умереть вместе со своим тяжелобольным мужем, находившимся в терминальной стадии. Федеральный суд постановил, что к данному случаю не применимы ни Федеральный закон «О психотропных средствах» (Betäubungsmittelgesetz), ни Федеральный закон «О терапевтических препаратах» (Heilmittelgesetz). Эксперты и наблюдатели указывают, что закон «О правовых основах обеспечения безопасности продукции», на который ссылается Федеральный совет, также к капсуле Sarco неприменим.

Таким образом, единственной правовой основой для регулирования применения капсулы остается статья 115 Уголовного кодекса. Согласно этой статье, ассистированное самоубийство может быть запрещено, если оно совершается из «корыстных побуждений». При этом самоубийство должно быть совершено самим человеком, хотя этот аспект вызывает среди экспертов-юристов наибольшие споры. Врач, в свою очередь, обязан провести оценку состояния здоровья данной личности и его способности к здравым суждениям. Швейцарская Академия медицинских наук (Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften) разработала свои рекомендации для медиков, касающиеся эвтаназии, однако они не имеют статуса юридической обязательности. Организации, занимающиеся эвтаназией, формулируют и собственные обязательные условия предоставления своих услуг.

Какова позиция швейцарских организаций по эвтаназии?

Портал SWI Swissinfo.ch обратился с этим вопросом к известным швейцарским организациям, занимающимся эвтаназией. Поддерживает ограниченное использование капсулы Sarco только Эрика Прайзиг, президент организации Life Circle, причем исключительно по одному пункту: «Я считаю, что каждая вновь созданная организация должна получать лицензию на свою деятельность, аналогично врачу, который планирует открыть собственную практику». Крупнейшая в Швейцарии организация по эвтаназии Exit Deutsche Schweiz однозначно выступает против ужесточения регулирования.

Флориан Вилле, сопредседатель организации по эвтаназии Last Resort, провел за решеткой 70 дней. Keystone / Ennio Leanza

Ее представители утверждают, что любой специальный закон будет ограничивать ассистированное самоубийство, он будет только излишне подробно регламентировать мелкие детали. По мнению этой организации, вопросы толкования деталей следовало бы оставить на усмотрение судебной практики, которая всегда отражает «дух времени». Организации Dignitas и Exit Westschweiz также выступают против ужесточения правового регулирования. Тем не менее организации, предоставляющие услуги эвтаназии, по-прежнему сталкиваются с проблемой юридического оформления факта наступления смерти.

В идеале, по мнению экспертов, следовало бы разработать порядок, при котором полностью задокументированный факт ассистированного самоубийства позволял бы избегать привлечения полиции и проведения судебно-медицинской экспертизы. Некоторые кантоны уже внедрили упрощенную процедуру. Например, кантон Золотурн совместно с организацией по эвтаназии Pegasos в декабре 2024 года разработал и ввел в действие собственное кантональное «типовое решение».

Тем не менее в большинстве кантонов Швейцарии факт эвтаназии по-прежнему ведет к значительным расходам, так как судебно-медицинская экспертиза является дорогостоящей процедурой. Известный сторонник эвтаназии и швейцарский пионер в этой области Людвиг А. Минелли, а также его организация Dignitas, выступают за легализацию так называемой «активной эвтаназии». В качестве примера они ориентируются на модель, применяемую в Нидерландах, где активная эвтаназия при соблюдении ряда условий разрешена для пациентов с деменцией.

Будут ли швейцарские политики по-новому регулировать эвтаназию?

Использование капсулы Sarco уже привело к появлению двух депутатских инициатив. Депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) от Швейцарской народной партии (SVP) Нина Фер Дюзель (Nina Fehr Düsel) обратилась к Федеральному совету (правительству) с предложением разъяснить, как можно было бы с правовой точки зрения «однозначно запретить» использование капсулы Sarco.

В то же время депутат от партии «Зеленые либералы» (GLP) Патрик Хэссиг (Patrick Hässig), напротив, заинтересован в том, чтобы выяснить, каким образом можно было бы создать адекватную правовую основу для регулирования сферы ассистированного самоубийства. Этим двум инициативам, скорее всего, будет нелегко пройти через парламент.

Может ли капсула для самоубийства Sarco использоваться в Швейцарии? Окончательного юридического решения по этому вопросу пока нет. Keystone / Ennio Leanza

Тем более, что Федеральный совет уже выразил свою позицию по этому вопросу, заявив, что не видит необходимости в дополнительном регулировании. По словам правительства, действующая законодательная база «ясна и обладает достаточной степенью гибкости для того, чтобы учитывать общее либеральное отношение Швейцарии к регулированию ассистированного самоубийства». Кабмин ссылается на доклад 2011 года под названием Palliative Care, Suizidprävention und organisierte Suizidhilfe («Паллиативная медицинская помощь, профилактика самоубийств и организованное ассистированное самоубийство»).

Именно этот доклад стал основой для решения правительства воздержаться от детального регулирования услуг в данной сфере. Содержащиеся в нем юридические положения неоднократно получали одобрение парламента. Таким образом, несмотря на все эмоции вокруг капсулы Sarco, маловероятно, что в Швейцарии будет принят отдельный федеральный закон об ассистированном самоубийстве. На данный момент статьи 115 Уголовного кодекса достаточно для регулирования этих вопросов.

Изменит ли капсула Sarco общую ситуацию с эвтаназией в Швейцарии?

На этот вопрос организации Exit Deutsche Schweiz и Dignitas отвечают, что рассматривают капсулу для самоубийства как «маргинальное явление» и предполагают, что «спрос на нее будет невелик». Большинство людей предпочитают умирать в окружении своих близких, тогда как капсула Sarco предполагает, что человек проведет последние минуты своей жизни в полной изоляции и одиночестве. На своем сайте организация The Last Resort отмечает, что капсулу можно использовать и для «совместного самоубийства». Однако оценить реальный спрос на услуги Sarco пока сложно.

Эрика Прайзиг, президент организации по эвтаназии Lifecircle, выступает за введение обязательного лицензирования организаций, занимающихся эвтаназией в Швейцарии. Keystone

Также остается неясным, насколько сильно The Last Resort зависит от Швейцарии в контексте применения этой капсулы. В интервью NZZ Филипп Ничке упомянул Финляндию как возможную альтернативу для использования капсулы Sarco. Однако его первоначальная идея — сделать чертежи капсулы общедоступными, чтобы люди по всему миру, готовые уйти из жизни, могли собрать устройство с помощью 3D-принтера, — на сегодняшний день, вероятно, имеет ограниченные перспективы. По оценкам The Last Resort, стоимость «печати» капсулы составляет около 15 000 евро. Для смертельно больного человека или его родственников процесс создания капсулы, включая ее распечатку, выглядит явно трудновыполнимым проектом.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.