Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия

Глава Федеральной уголовной полиции Швейцарии (Bundeskriminalpolizei) Янис Калландрет (Yanis Callandret) заявил об увеличении масштабов насилия, вызванного активностью наркогруппировок. Keystone-SDA

Глава Федеральной уголовной полиции Швейцарии (Bundeskriminalpolizei) Янис Калландрет (Yanis Callandret) заявил об увеличении масштабов насилия, вызванного активностью наркогруппировок.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland won’t be spared drug violence: criminal police head Читать далее Switzerland won’t be spared drug violence: criminal police head

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В интервью газетам издательского холдинга Tamedia он указал на тревожные признаки эскалации, в частности на недавние перестрелки в Женеве, которые, по его словам, отражают системные изменения в преступной среде Европы. Янис Калландрет отметил, что даже в странах с традиционно устойчивой и благополучной криминогенной обстановкой, таких как Бельгия, Нидерланды и Швеция, преступные кланы всё чаще прибегают не к огнестрельному оружию, а к использованию взрывных устройств.

Он подчеркнул, что нет оснований считать, будто Швейцария останется в стороне от подобных тенденций, особенно учитывая степень вовлечённости страны в международные цепочки сбыта и потребления наркотиков. По данным анализа сточных вод, за последние десять лет в Швейцарии удвоился масштаб потребления кокаина. Это делает страну всё более привлекательной для транснациональных преступных организаций, целью которых является не только контроль над логистикой наркотрафика, но и интеграция в экономические и политико-административные структуры соответствующих стран.

Проблема наркомании затрагивает всех

По его словам, проблемы, связанная с наркотиками в сегодня затрагивают не только городские центры, но и сельские регионы страны. Он отметил, что если 20 лет назад грамм наркотического вещества стоил около одной тысячи швейцарских франков, то сейчас, например во Франции, он доступен за сумму порядка тридцати франков. Такая ценовая трансформация, как подчеркнул глава Федеральной уголовной полиции, привела к широкой «демократизации» потребления, охватывающей все социальные слои.

Что касается фентанила — синтетического опиоида, который в 20–40 раз сильнее героина — то в Европе и, в частности, в Швейцарии он пока практически не замечен. Однако Янис Калландрет подчеркнул, что Федеральная уголовная полиция внимательно отслеживает ситуацию в Северной Америке, поскольку подобные вещества рано или поздно могут проникнуть и на швейцарский рынок.

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По словам Яниса Калландрета, на территории Швейцарии действуют устойчивые ячейки калабрийской мафии «Ндрангета», а также преступные группы с албанскими, сербскими, нигерийскими и турецкими корнями. В поле зрения следственных органов остаются также байкерские клубы, прежде всего «Ангелы ада» (Hells Angels), всё чаще фигурирующие в уголовных делах, связанных с наркотиками и насильственными конфликтами между преступными группировками.

Янис Калландрет подчеркнул, что серьёзную обеспокоенность вызывает не только рост уличного насилия, но и риски институционального характера, когда организованная преступность получает доступ к ключевым сферам общественной жизни. По его словам, преступные структуры активно выстраивают связи в политической и финансовой среде страны, стремясь обеспечить себе информационные ресурсы, каналы отмывания доходов и инструменты влияния на процессы принятия важных решений.

Кадровые проблемы

Наибольший уровень угрозы Яннис Калландрет связывает с итальянскими мафиозными структурами, обладающими большим опытом проникновения в государственные и общественные структуры. По его оценке федеральные правоохранительные органы, ответственные за борьбу с наркотрафиком и организованной преступностью, сегодня располагают лишь около сорока следователями.

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Этого явно недостаточно для эффективного противодействия международным группировкам. Он связал нынешнюю неудовлетворительную кадровую ситуацию с мерами по сокращению бюджетных расходов, которые привели за последние годы к ослаблению ключевых подразделений, занимающихся противодействием наркотрафику. По его мнению, необходимым шагом стало бы ежегодное пополнение кадров на пять-десять ставок в течение продолжительного времени.

Он подчеркнул, что его обеспокоенность разделяют как федеральная прокуратура, так и кантональные правоохранительные органы. Недооценивать масштабы угрозы, по его словам, недопустимо: речь идёт не о «раздувании мнимой угрозы», а о необходимости реагировать на зафиксированные в оперативной практике факты.

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