The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее

Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.
Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее. Keystone / Anthony Anex

Посещение озера Эшинен (Oeschinensee) Внешняя ссылкав регионе города Кандерштег становится все более популярным вариантом однодневной туристической вылазки. Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега лучше бронировать заранее. И это не апрельская шутка.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Озеро Эшинен — одно из самых живописных мест в Альпах, его популярность стремительно растет, и прежде всего благодаря социальным сетям. В Instagram, например, хэштег #oeschinensee был использован почти 140 000 раз, привлекая все больше туристов. Однако массовый наплыв гостей и туристов привел к очередям у подъемника, тоннам мусора и раздраженным местным жителям.

Поэтому с мая 2025 года туристы, желающие подняться на гондольном подъемнике к озеру, поступят мудро, если забронируют билеты на него заранее онлайнВнешняя ссылка. Предусмотрен выбор нескольких временных интервалов, такая система позволяет лучше распределять потоки гостей и сокращать время ожидания своей очереди на подъемник. В случае плохой погоды или болезни билет можно будет перебронировать.

Смотрите по теме этот видеосюжет:

Показать больше
Как блогеры и инфлюэнсеры влияют на туризм в Швейцарии.

Показать больше

Как швейцарская индустрия туризма реагирует на влияние соцсетей

Этот контент был опубликован на Спровоцированное соцсетями превышение предельно допустимого для данного региона объема турпотока может стать проблемой.

Читать далее Как швейцарская индустрия туризма реагирует на влияние соцсетей

По словам Кристофа Вандфлю (Christoph Wandfluh), председателя совета директоров Gondelbahn Kandersteg-OeschinenseeВнешняя ссылка, компании-оператора гондольного подъемника Кандерштег — озеро Эшинен, это решение позволит уменьшить очереди, снизить нагрузку на окружающую среду и сделать посещение более комфортным. Он подчеркивает, что озеро Эшинен — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и чрезмерный поток туристов может негативно сказаться на его экосистеме. Бронирование не является обязательным, но оно гарантирует место на подъемнике и избавляет от необходимости стоять в очереди.

Озеро Эшинен — одно из самых живописных мест в Альпах, его популярность стремительно растет, и прежде всего благодаря социальным сетям.
Озеро Эшинен — одно из самых живописных мест в Альпах, его популярность стремительно растет, и прежде всего благодаря социальным сетям. Keystone / Anthony Anex

Если билет не забронирован, вас никто не накажет, но мест может не оказаться, либо придется ждать неизвестное количество времени. Одна из главных проблем — неподготовленность гостей. Дело в том, что к озеру можно подняться по дикой тропе, а для этого нужно иметь некоторую физическую подготовку, а также предусмотреть наличие адекватной экипировки. Туристы же часто отправляются в горы в неподходящей обуви, чуть ли не в сланцах, игнорируя все предупреждения или выходя на закрытые маршруты. А горы — это все-таки горы!

Озеро Эшинен — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
Озеро Эшинен — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. SRF SWI

И так 9 мая 2024 года, несмотря на официальное предупреждение о риске схода лавин, десятки туристов оказались на одном таком закрытом маршруте. Итог: лавина мокрого снега вызвала камнепад, пострадали четыре человека, один человек погиб, 62 туриста были эвакуированы вертолетами. По словам Кристофа Вандфлю, бронирование билетов — это не запрет, а инструмент управления туристическим потоком. Он отмечает, что организаторы хотят, чтобы люди приезжали подготовленными, поэтому вся необходимая актуальная информация распространяется для них прежде всего через социальные сети.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше

«К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»

Этот контент был опубликован на Глава Schweiz Tourismus Бригитта М. Гадьен признает, что Швейцария – дорогая страна, но «для иностранных туристов это в целом не проблема».

Читать далее «К счастью, Швейцария не страдает от сверхтуризма»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
141 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
47 Отметки «мне нравится»
42 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Читать далее Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование
В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Показать больше

Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов

Этот контент был опубликован на В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Читать далее Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов
Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине.

Показать больше

«Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»

Этот контент был опубликован на Эксперт по вопросам безопасности из Германии Клаудия Майор: швейцарские солдаты могли бы участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Читать далее «Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»
Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд.

Показать больше

Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

Этот контент был опубликован на Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской сцены.

Читать далее Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии
Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Показать больше

Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Этот контент был опубликован на Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) получила право использовать в онлайн-пространстве виртуальных агентов под прикрытием.

Читать далее Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете
Швейцария должна активнее участвовать в совместных учениях с силами НАТО, не отказываясь при этом от нейтралитета. Об этом заявил швейцарский посол в Бельгии и при НАТО Жак Питтлу (Jacques Pitteloud)

Показать больше

Швейцарский посол: «Надо проводить больше учений с НАТО»

Этот контент был опубликован на Он уточнил, что его страну никто не призывает «наконец-то» вступить в Альянс и взять на себя обязательства по Статье 5 Устава НАТО.

Читать далее Швейцарский посол: «Надо проводить больше учений с НАТО»
В субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.

Показать больше

Частичное солнечное затмение в Швейцарии: где и когда наблюдать

Этот контент был опубликован на В субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.

Читать далее Частичное солнечное затмение в Швейцарии: где и когда наблюдать
Главной проблемой для семей остается нехватка финансовых ресурсов. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им необходим больший доход.

Показать больше

Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей

Этот контент был опубликован на Швейцарские семьи испытывают финансовое давление и это их беспокоит больше всего.

Читать далее Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей
Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу.

Показать больше

Когда наступает точка невозврата в отношениях?

Этот контент был опубликован на Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу.

Читать далее Когда наступает точка невозврата в отношениях?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Утверждается, что это самая крутая канатная дорога в мире. Но насколько она действительно крута?

Показать больше

Дорога на пик Шильтхорн: швейцарский инженерный гений в Альпах

Этот контент был опубликован на «Швейцарское инженерное искусство в своём самом совершенном проявлении»: в стране открыли самую крутую канатную дорогу в мире.

Читать далее Дорога на пик Шильтхорн: швейцарский инженерный гений в Альпах
Schutzplanen auf dem Rhonegletscher im Wallis.

Показать больше

Зачем швейцарцы укутывают свои глетчеры геотекстилем?

Этот контент был опубликован на Стремясь затормозить процесс таяния своих горных ледников швейцарцы порой делают странные вещи!

Читать далее Зачем швейцарцы укутывают свои глетчеры геотекстилем?

Показать больше

Как швейцарский отель покорил интернет

Этот контент был опубликован на Об этом мечтает любой начальник отдела маркетинга — созданный им рекламный ролик получает миллионы «лайков». Однако успех в сети очень капризен.

Читать далее Как швейцарский отель покорил интернет
Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира.

Показать больше

Кантон Вале вошел в топ-5 регионов мира по версии Lonely Planet

Этот контент был опубликован на Этот горный швейцарский регион занял 5 место в списке Best in Travel 2025, перечне 10 лучших регионов мира.

Читать далее Кантон Вале вошел в топ-5 регионов мира по версии Lonely Planet
Посетить Маттерхорн, но остаться на ночь в Церматте? Лучше нет. Однодневные посетители не приносят этой самой наверное знаменитой швейцарской туристической точке почти никакой выгоды.

Показать больше

Швейцарский Церматт может ввести плату для однодневных туристов

Этот контент был опубликован на Знаменитый швейцарский курорт Церматт может ввести плату для туристов, приезжающих сюда только на несколько часов.

Читать далее Швейцарский Церматт может ввести плату для однодневных туристов
Франсиско Бетти работает во Всемирном экономическом форуме с 2015 года.

Показать больше

«Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым»

Этот контент был опубликован на Франциско Бетти: «Если в ближайшие 20 лет индустрия туризма и сможет перейти на рельсы устойчивого развития, то только благодаря инновациям».

Читать далее «Прогресс и инновации сделают туризм экологически устойчивым»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR