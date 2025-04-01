Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее

Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее. Keystone / Anthony Anex

Посещение озера Эшинен (Oeschinensee) Внешняя ссылка в регионе города Кандерштег становится все более популярным вариантом однодневной туристической вылазки. Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега лучше бронировать заранее. И это не апрельская шутка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Oeschinen Lake introduces advanced cable car booking amid tourism boom Оригинал Читать далее Oeschinen Lake introduces advanced cable car booking amid tourism boom

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Озеро Эшинен — одно из самых живописных мест в Альпах, его популярность стремительно растет, и прежде всего благодаря социальным сетям. В Instagram, например, хэштег #oeschinensee был использован почти 140 000 раз, привлекая все больше туристов. Однако массовый наплыв гостей и туристов привел к очередям у подъемника, тоннам мусора и раздраженным местным жителям.

Поэтому с мая 2025 года туристы, желающие подняться на гондольном подъемнике к озеру, поступят мудро, если забронируют билеты на него заранее онлайнВнешняя ссылка. Предусмотрен выбор нескольких временных интервалов, такая система позволяет лучше распределять потоки гостей и сокращать время ожидания своей очереди на подъемник. В случае плохой погоды или болезни билет можно будет перебронировать.

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По словам Кристофа Вандфлю (Christoph Wandfluh), председателя совета директоров Gondelbahn Kandersteg-OeschinenseeВнешняя ссылка, компании-оператора гондольного подъемника Кандерштег — озеро Эшинен, это решение позволит уменьшить очереди, снизить нагрузку на окружающую среду и сделать посещение более комфортным. Он подчеркивает, что озеро Эшинен — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и чрезмерный поток туристов может негативно сказаться на его экосистеме. Бронирование не является обязательным, но оно гарантирует место на подъемнике и избавляет от необходимости стоять в очереди.

Озеро Эшинен — одно из самых живописных мест в Альпах, его популярность стремительно растет, и прежде всего благодаря социальным сетям. Keystone / Anthony Anex

Если билет не забронирован, вас никто не накажет, но мест может не оказаться, либо придется ждать неизвестное количество времени. Одна из главных проблем — неподготовленность гостей. Дело в том, что к озеру можно подняться по дикой тропе, а для этого нужно иметь некоторую физическую подготовку, а также предусмотреть наличие адекватной экипировки. Туристы же часто отправляются в горы в неподходящей обуви, чуть ли не в сланцах, игнорируя все предупреждения или выходя на закрытые маршруты. А горы — это все-таки горы!

Озеро Эшинен — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. SRF SWI

И так 9 мая 2024 года, несмотря на официальное предупреждение о риске схода лавин, десятки туристов оказались на одном таком закрытом маршруте. Итог: лавина мокрого снега вызвала камнепад, пострадали четыре человека, один человек погиб, 62 туриста были эвакуированы вертолетами. По словам Кристофа Вандфлю, бронирование билетов — это не запрет, а инструмент управления туристическим потоком. Он отмечает, что организаторы хотят, чтобы люди приезжали подготовленными, поэтому вся необходимая актуальная информация распространяется для них прежде всего через социальные сети.

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