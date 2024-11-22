Поможет ли референдум улучшить жизнь инвалидов?
В Швейцарии организаторы собрали достаточно подписей граждан для выноса на референдум народной законодательной инициативы, призванной улучшить жизнь инвалидов.
По словам инициативного комитета, в Швейцарии проживает около 1,7 млн людей с ограниченными возможностями — и в повседневной жизни, будь то в жилищной сфере, на работе или в общественном транспорте, они часто сталкиваются с многочисленными формами дискриминации.
Инициатива призываетВнешняя ссылка федеральное правительство (Федеральный совет) и кантоны, субъекты федерации, составить и реализовать список мер, с помощью которых в стране инвалиды действительно получили бы равные права и возможности.
В апреле 2014 года Швейцария ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) от 2006 года, обязавшись «устранить препятствия, с которыми сталкиваются инвалиды, защитить их от дискриминации и способствовать их интеграции в общество».
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Общественные организации и группы, выступившие с данной инициативой, утверждают, что Швейцария, однако, все ещё не сделала всего возможного для выполнения обязательств, проистекающих для неё из факта подписания указанной Конвенции.
В число этих структур входят такие организации, как Agile.ch, Amnesty International Switzerland, Inclusion Handicap, Schweizer Demokratie Stiftung и Tatkraft. Инициатива требует, чтобы людям с ограниченными возможностями, включая тех, кто напрямую зависит от внешних поддержки и ухода, было позволено самим выбирать, как и где им жить.
Показать больше
Как Швейцария решает проблему политических прав инвалидов
В тексте инициативы ничего не говорится о том, откуда взять деньги на финансирование, например, дополнительных патронажных услуг, и некоторые политики, прежде всего консервативной ориентации, опасаются, что денег на все изложенные в инициативе благие пожелания и намерения в стране просто нет.
Швейцарский общественный телеканал SRF поговорил с двумя людьми в инвалидных колясках об их взглядах на то, что есть, по их мнению, независимая жизнь. Ожидается, что голосование по инициативе состоится в период между 2026 и 2028 годом.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.