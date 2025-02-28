Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев
Федеральный совет намерен существенно облегчить процесс трудоустройства украинских беженцев.
По замыслу правительства, они должны получить значительно больше возможностей для поиска и получения работы в Швейцарии. Для этого предлагается реализовать комплекс мер, направленных на упрощение доступа к рынку труда, включая отмену разрешительной системы и введение более гибких правил смены кантона проживания в связи с трудоустройством.
В среду, 26 февраля, Федеральный совет объявил, что действующая процедура получения разрешения на работу будет заменена упрощенной системой регистрации факта трудоустройства. Кроме того, безработные обладатели ВНЖ категории S в будущем должны будут в обязательном порядке регистрироваться в государственных агентствах по трудоустройству (RAV).
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Также рассматривается возможность введения обязательного участия в программах профессиональной интеграции и ориентации. Помимо этого, Федеральный совет намерен облегчить выход на рынок труда гражданам третьих стран (не входящих в ЕС/ЕАСТ), прошедшим профессиональное обучение в Швейцарии.
В рамках реализации этих инициатив уже начат процесс консультаций по внесению изменений в Закон об иностранных гражданах и социальной интеграции (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG), Закон об убежище (Asylgesetz, AsylG) и ряд подзаконных актов.
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