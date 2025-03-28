Рекордная смертность на дорогах Швейцарии

В 2024 году в дорожных авариях в Швейцарии погибло 250 человек — это самый высокий показатель с 2015 года. Keystone-SDA

В 2024 году в дорожных авариях в Швейцарии погибло 250 человек — это самый высокий показатель с 2015 года. Число случаев тяжелых травм при этом снизилось, однако количество аварий с участием несовершеннолетних на 125-кубовых мотоциклах увеличилось вдвое.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de So viele Strassenverkehrstote wie seit 2015 nicht mehr Оригинал Читать далее So viele Strassenverkehrstote wie seit 2015 nicht mehr

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Как сообщает Федеральное дорожное ведомство (Astra), смертность на дорогах Швейцарии остается высокой второй год подряд. В 2024 году зарегистрировано 250 смертей, что лишь немного ниже показателя 2015 года, когда погибло 253 человека.

Несмотря на рост числа погибших, количество тяжелых травм достигло минимального значения за последние пять лет: в 2024 году зафиксировано чуть меньше 3800 таких случаев, что на 300 меньше, чем в 2023 году.

Все более очевидными становятся последствия решения снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения категории А1 (транспортные средства с объемом двигателя до 125 куб. см). В 2021–2023 годах число аварий с участием 16- и 17-летних водителей увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2018–2020 годами.

В связи с этим ведомство Astra совместно с профильными организациями в ближайшие месяцы проведет анализ ситуации и разработает меры по снижению аварийности среди молодых мотоциклистов.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Также читайте:

Показать больше

Показать больше В Швейцарии начинается эра автономного транспорта Этот контент был опубликован на Какое влияние окажет автономный транспорт на Швейцарию? Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя? Читать далее В Швейцарии начинается эра автономного транспорта