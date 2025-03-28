The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Рекордная смертность на дорогах Швейцарии

В 2024 году в дорожных авариях в Швейцарии погибло 250 человек — это самый высокий показатель с 2015 года.
В 2024 году в дорожных авариях в Швейцарии погибло 250 человек — это самый высокий показатель с 2015 года. Keystone-SDA

В 2024 году в дорожных авариях в Швейцарии погибло 250 человек — это самый высокий показатель с 2015 года. Число случаев тяжелых травм при этом снизилось, однако количество аварий с участием несовершеннолетних на 125-кубовых мотоциклах увеличилось вдвое.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Как сообщает Федеральное дорожное ведомство (Astra), смертность на дорогах Швейцарии остается высокой второй год подряд. В 2024 году зарегистрировано 250 смертей, что лишь немного ниже показателя 2015 года, когда погибло 253 человека.

Несмотря на рост числа погибших, количество тяжелых травм достигло минимального значения за последние пять лет: в 2024 году зафиксировано чуть меньше 3800 таких случаев, что на 300 меньше, чем в 2023 году.

Все более очевидными становятся последствия решения снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения категории А1 (транспортные средства с объемом двигателя до 125 куб. см). В 2021–2023 годах число аварий с участием 16- и 17-летних водителей увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2018–2020 годами.

В связи с этим ведомство Astra совместно с профильными организациями в ближайшие месяцы проведет анализ ситуации и разработает меры по снижению аварийности среди молодых мотоциклистов.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Также читайте:

Показать больше
Какое влияние окажет автономный транспорт на Швейцарию? Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя?

Показать больше

В Швейцарии начинается эра автономного транспорта

Этот контент был опубликован на Какое влияние окажет автономный транспорт на Швейцарию? Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя?

Читать далее В Швейцарии начинается эра автономного транспорта

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
141 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
42 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Главной проблемой для семей остается нехватка финансовых ресурсов. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им необходим больший доход.

Показать больше

Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей

Этот контент был опубликован на Швейцарские семьи испытывают финансовое давление и это их беспокоит больше всего.

Читать далее Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей
Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу.

Показать больше

Когда наступает точка невозврата в отношениях?

Этот контент был опубликован на Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу.

Читать далее Когда наступает точка невозврата в отношениях?
Комитет Национального совета представил контрпредложение к инициативе о сокращении финансирования SRG

Показать больше

Представлено контрпредложение к инициативе о финансировании SRG

Этот контент был опубликован на Комитет Национального совета представил контрпредложение к инициативе о сокращении финансирования SRG.

Читать далее Представлено контрпредложение к инициативе о финансировании SRG
Швейцарская ассоциация предприятий общественного транспорта Alliance Swisspass зафиксировала рекордное количество безбилетных поездок.

Показать больше

Почему в Швейцарии развелось так много безбилетников?

Этот контент был опубликован на Швейцарская ассоциация предприятий общественного транспорта Alliance Swisspass зафиксировала рекордное количество безбилетных поездок.

Читать далее Почему в Швейцарии развелось так много безбилетников?
Прокуратура требовала для каждого из обвиняемых условного тюремного заключения сроком на один год и восемь месяцев.

Показать больше

Суд подтвердил оправдательный приговор Блаттеру и Платини

Этот контент был опубликован на Суд подтвердил оправдательный приговор Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини по делу о мошенничестве в ФИФА.

Читать далее Суд подтвердил оправдательный приговор Блаттеру и Платини
Швейцария будет контролировать иностранных инвесторов

Показать больше

Швейцария будет контролировать иностранных инвесторов

Этот контент был опубликован на Совет кантонов поддержал предложение ввести режим усиленной проверки иностранных инвестиций: детали пока не определены.

Читать далее Швейцария будет контролировать иностранных инвесторов
В условиях сохраняющейся нестабильности Нора Крониг Ромеро считает нереалистичным быстрое возвращение украинских беженцев из Швейцарии на родину.

Показать больше

Швейцарский Красный Крест: ситуация в Украине может ухудшиться

Этот контент был опубликован на Даже на фоне мирных переговоров Нора Крониг Ромеро настаивает на приоритетной защите гражданских лиц.

Читать далее Швейцарский Красный Крест: ситуация в Украине может ухудшиться
Швейцарское правительство одобрило участие страны в проекте, реализуемом Агентством НАТО по технической поддержке и закупкам (NSPA).

Показать больше

Швейцария расширяет оборонное сотрудничество с НАТО

Этот контент был опубликован на Швейцарское правительство одобрило участие страны в проекте, реализуемом Агентством НАТО по технической поддержке и закупкам (NSPA).

Читать далее Швейцария расширяет оборонное сотрудничество с НАТО
В четверг 20 марта кантон Цуг торжественно отметил избрание Мартина Пфистера (Martin Pfister) новым членом Федерального совета Швейцарии.

Показать больше

Кантон Цуг встретил «своего министра» Мартина Пфистера

Этот контент был опубликован на В четверг 20 марта кантон Цуг торжественно отметил избрание Мартина Пфистера (Martin Pfister) новым членом Федерального совета Швейцарии.

Читать далее Кантон Цуг встретил «своего министра» Мартина Пфистера

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков.

Показать больше

Четверть швейцарцев садятся за руль выпивши

Этот контент был опубликован на Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков.

Читать далее Четверть швейцарцев садятся за руль выпивши
Одна из самых сложных задач, стоящих перед разработчиками: научить роботизированную инвалидную коляску безопасно пересекать проезжую часть улицы.

Показать больше

Швейцарские ученые скомбинировали дрон и инвалидную коляску

Этот контент был опубликован на Этот проект демонстрирует как перспективы технологий на основе «искусственного интеллекта» (ИИ), так и их пределы возможного.

Читать далее Швейцарские ученые скомбинировали дрон и инвалидную коляску
За последнее десятилетие в стране резко увеличилось количество случаев удушья и падений с высоты со смертельным исходом.

Показать больше

В Швейцарии растет число смертельных несчастных случаев

Этот контент был опубликован на За последнее десятилетие в стране резко увеличилось количество случаев удушья и падений с высоты со смертельным исходом.

Читать далее В Швейцарии растет число смертельных несчастных случаев
Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Этот контент был опубликован на Машин на дорогах стало больше, но число погибших в результате ДТП стало меньше: благодаря ремням безопасности.

Читать далее Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности
Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.

Показать больше

В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge

Этот контент был опубликован на Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.

Читать далее В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR