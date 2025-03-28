Рекордная смертность на дорогах Швейцарии
В 2024 году в дорожных авариях в Швейцарии погибло 250 человек — это самый высокий показатель с 2015 года. Число случаев тяжелых травм при этом снизилось, однако количество аварий с участием несовершеннолетних на 125-кубовых мотоциклах увеличилось вдвое.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Как сообщает Федеральное дорожное ведомство (Astra), смертность на дорогах Швейцарии остается высокой второй год подряд. В 2024 году зарегистрировано 250 смертей, что лишь немного ниже показателя 2015 года, когда погибло 253 человека.
Несмотря на рост числа погибших, количество тяжелых травм достигло минимального значения за последние пять лет: в 2024 году зафиксировано чуть меньше 3800 таких случаев, что на 300 меньше, чем в 2023 году.
Все более очевидными становятся последствия решения снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения категории А1 (транспортные средства с объемом двигателя до 125 куб. см). В 2021–2023 годах число аварий с участием 16- и 17-летних водителей увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2018–2020 годами.
В связи с этим ведомство Astra совместно с профильными организациями в ближайшие месяцы проведет анализ ситуации и разработает меры по снижению аварийности среди молодых мотоциклистов.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Также читайте:
Показать больше
В Швейцарии начинается эра автономного транспорта
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.