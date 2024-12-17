Секс-работницы и в Швейцарии подвергаются насилию
Швейцария считается страной безопасной с минимальным уровнем преступности, однако и здесь случается насилие, например, в отношении секс-работниц.
Швейцария считается страной безопасной с минимальным уровнем преступности, однако и здесь случается насилие, например, в отношении секс-работниц. Таков результат недавнего исследования, проведенного по заказу общественной организации ProCoRe с участием представительниц всех языковых регионов страны.
Ассоциация ProCoRe — это общественная организация по защите прав секс-работниц и работников в Швейцарии. Как указано на сайте этой структуры, мы признаем секс-работу в качестве социальной данности и вида деятельности. Секс-работницы, как и другие работники, должны быть защищены и знать свои права. Мы стремимся улучшить условия жизни и труда секс-работников. В то же время мы противодействуем эксплуатации, торговле людьми и стигматизации тех, кто занят в секс-бизнесе.
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Секс-работники в Швейцарии: ни жертвы, ни преступники!
Как подчеркнули представители этой ассоциации на пресс-конференции в Берне в четверг на прошлой неделе 14 ноября 2024 года, это не был репрезентативный опрос, скорее ознакомительное исследование, но его результаты вполне соответствуют тому, что известно из аналогичных опросов за рубежом. Например, около 70 процентов опрошенных сообщили о том, что клиент хотя бы раз практиковал так называемый stealthing, тайное снятие презерватива против их воли.
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Около половины опрошенных сталкивались с дискриминацией, оскорблениями, кражей денег или личных предметов. Причиной насилия, однако, является в Швейцарии не секс-работа как таковая, а скорее ее общественная стигматизация. Об этом говорит организация ProCoRe в своем коммюнике. И именно поэтому она выступает против запрета продажной любви и против наказания тех, кто пользуется услугами секс-работниц, как это происходит, в частности, в Швеции и Франции. «Там, где секс-работа легальна, уровень насилия обычно снижается», — подчеркивает ProCoRe.
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