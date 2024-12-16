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Сколько швейцарцы потратят на Рождественские подарки?

В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки ровно столько же, сколько и в прошлом году.
В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки ровно столько же, сколько и в прошлом году. Keystone-SDA

В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки в среднем 282 франка, то есть ровно столько же, сколько и в прошлом 2023 году.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В этом году швейцарские потребители намерены потратить на рождественские подарки в среднем 282 франка, то есть ровно столько же, сколько и в прошлом 2023 году. Таковы данные ежегодного Рождественского опроса, проведенного консалтинговой компанией EY и Швейцарской федерацией предприятий розничной торговли (Detailhandelsverband Swiss Retail).

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Итоги опроса были опубликованы в четверг 5 декабря 2024 года. Рекордные деньги швейцарцы были готовы потратить на подарки в 2022 году: тогда средний подарочный бюджет достигал 343 франка на человека. В 2024 году более половины из 753 респондентов заявили, что заметно сократят свои расходы на рождественские подарки из-за повышения стоимости жизни.

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