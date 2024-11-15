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Собственный дом необязательно дешевле съемной квартиры

Собственный дом не обязательно дешевле съемной квартиры. Таков вывод, к которому пришел банк Raiffeisen Switzerland в исследовании «Недвижимость Швейцарии в 4-м квартале».
Собственный дом необязательно дешевле съемной квартиры. Таков вывод, к которому пришел банк Raiffeisen Switzerland в исследовании «Недвижимость Швейцарии в 4-м квартале». Keystone-SDA

Мечта о собственном доме является в Швейцарии довольно широко распространенным явлением. Владение домом связано с многочисленными сложностями. Кроме того, жизнь в собственных четырех стенах в долгосрочной перспективе необязательно более дешева, нежели жизнь на съёмной квартире. Однако инвестиционная дисциплина, которую накладывает владение недвижимостью, как правило, приводит к десятилетиям непрерывного инвестирования и приносит солидный доход.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Собственный дом необязательно дешевле съемной квартиры, но у него есть один решающий плюс. Таков вывод, к которому пришел банк Raiffeisen Switzerland в исследовании Immobilien Schweiz — 4. Quartal Внешняя ссылка(«Недвижимость Швейцарии в 4-м квартале»). Владение собственной недвижимостью надолго связывает капитал, так что использовать его в оперативных потребительских или инвестиционных целях уже не представляется возможным. Однако именно это обстоятельство, помимо психологических факторов, таких как чувство безопасности или самореализации, которые часто играют решающую роль при покупке жилья, как раз и является основным преимуществом домовладения.

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В отличие от съемной квартиры, собственный дом для его владельцев является не только потребительским товаром, но и — сознательно или бессознательно — инвестиционным товаром. Жилая недвижимость приносит доход, превышающий доход от чисто жилого использования. В первую очередь это связано с тем, что в долгосрочной перспективе жилая недвижимость обычно растет в цене. При традиционном сравнении «аренды» и «покупки» этот дополнительный доход часто просто не учитывается, при этом решить в итоге, что же лучше, покупать жилье или арендовать, очень сложно.

Традиционно «рустичи» использовались для сельскохозяйственных нужд (конюшня, хлев, амбар), но сегодня они являются популярным форматом дачной недвижимости.
Традиционно «рустичи» использовались для сельскохозяйственных нужд (конюшня, хлев, амбар), но сегодня они являются популярным форматом дачной недвижимости. Keystone

Это связано с тем, что для полноценного сравнения необходимо учитывать многие тонкости и особенности, такие как налог на прирост стоимости недвижимости или вмененная стоимость аренды. Анализ, проведенный экспертами рынка недвижимости «Райффайзен Швейцария», как раз и показывает, что с учетом всех этих и иных факторов, влияющих на ситуацию, с 1988 года среднегодовая доходность на капитал в сфере жилой недвижимости составляет показатель в 7,2 процента. Это означает, что доходность таких инвестиций лишь немного ниже, нежели доходность сравнимого портфеля швейцарских акций за тот же период времени.

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По мнению указанного банка, исходя из реалистичных предпосылок, аналогичную доходность можно будет ожидать и в будущем. «То есть с точки зрения долгосрочной перспективы домовладение практически не уступает инвестициям в акции, притом что тут доходность достигается при значительно меньшей степени волатильности. Самое большое преимущество домовладения перед акциями, таким образом, заключается в том, что его оперативная неликвидность (дом нельзя быстро продать или вложить) заставляет владельцев придерживаться режима долгосрочных инвестиций или просто пережидать, случись таковые, кризисные времена». Такого мнения придерживается главный экономист банка «Райффайзен Швейцария» Фреди Хазенмайле (Fredy Hasenmaile).

apartment prices increase
По данным компании Homegate, улучшения ситуации на рынке арендной недвижимости пока не предвидится. Фото: жилая застройка Цюриха, 6 марта 2023 года. © Keystone / Ennio Leanza

То есть тем самым владельцы жилья почти автоматически подчиняются одному из важнейших принципов успешного инвестирования: не суетиться! Инвестиционная дисциплина, которую накладывает владение домом, как правило, приводит к десятилетиям непрерывного инвестирования и приносит солидный доход. Чтобы добиться сопоставимой доходности на финансовом рынке, арендатору квартиры пришлось бы инвестировать буквально все свои активы и придерживаться крайней дисциплинированности, обладая к тому же способностью не попадать в психологические ловушки, которыми просто усыпаны финансовые рынки.

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